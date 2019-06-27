«Создавал видимость активной работы». Председатель сельисполкома выписывал липовые штрафы и сам их оплачивал

Следователи считают, что так председатель одного из сельских исполкомов в Чаусском районе Могилевской области создавал видимость активной работы «по наведению порядка на земле».

Чиновник на протяжении двух лет наказывал местных жителей за несуществующие нарушения. Например, в документах было написано, что на участке лежит мусор, дрова, стройматериалы, хотя ничего такого на самом деле не было, рассказали нам в прокуратуре Могилевской области.

Сельчане-«нарушители» (пока известно о семи человеках) даже не догадывались о том, что им выписан штраф. Председатель сам подписывал документы, оплачивал штрафы на почте за свои деньги, а информацию передавал в милицию, чтобы ее внесли в Единый государственный банк данных о правонарушениях. Выходит, что сельчане фигурировали в этом банке данных как правонарушители.

Сейчас председатель под подпиской о невыезде, уголовное дело уже передали в суд. Возможное наказание за злоупотребление служебными полномочиями, в котором обвиняют руководителя, - от трех до десяти лет лишения свободы.

В другом сельисполкоме Чаусского района этой новости удивились: говорят, что никакого плана по количеству штрафов конкретно у них нет, поэтому непонятно, зачем председателю понадобилось составлять липовые протоколы.

- У нас с начала 2019 года всего три штрафа. Если бы доводили какую-то норму, их бы уже было 50. Но нас никто за это не ругает - а что делать, если некому штраф давать? Наш председатель сначала выносит предписание, и, если человек за 3 - 5 дней не убирает мусор или стройматериалы с участка, тогда оформляется штраф. Мы стараемся давать минимальный - от 2,5 рубля, понимаем, что у людей денег немного, и так потратились на стройматериалы, а тут еще и штраф заплати. В протоколе обязательно расписывается человек, которому дали штраф, он же нам потом приносит чек.

Собеседница говорит, что такие документы регулярно проверяет милиция и прокуратура.

Случай в Чаусском районе - не первый. В прошлом году «Комсомолка» писала о похожей ситуации, которая произошла в Могилевской области. Тогда стало известно, что председатель Мушинского сельисполкома (Мстиславский район) выписывала односельчанам небольшие штрафы (по 1,8 рубля), а потом сама же их и оплачивала. Все с той же целью: чтобы создать видимость активной работы, иначе ее саму бы привлекли к ответственности за бездействие. Многие жители деревни тогда защищали председателя:

- Она работала председателем уже давно, билась как рыба об лед во всех отношениях. Пыталась всех защитить, а получилось наоборот, - говорили жители Мушино.

Сейчас председателем этого сельисполкома работает другой человек; оперативно получить информацию о том, осудили ли бывшую руководительницу, не удалось.