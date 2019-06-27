"Сын откладывает деньги на свою операцию"

Родители Арсения забили тревогу, когда их годовалый сын молча открывал рот, имитируя беседу. Мальчику диагностировали задержку речевого развития. А на повторном осмотре врач обратила внимание на шаткую походку малыша, которая свойственна детям с нарушением слуха.

- Оказалось, что проверка слуха является обязательной для детей первого года жизни, но мы в свое время не получили направления на это исследование. А когда Арсений попал в РНПЦ отоларингологии в возрасте двух лет, ему поставили неутешительный диагноз – «двусторонняя нейросенсорная тугоухость IV степени». Простыми словами, глухота, - вспоминает мама мальчика Ирина.

Ребенку провели операцию по кохлеарной имплантации на правое ухо. Хоть операция и прошла тяжело - с отеком гортани, вскоре Арсений смог слышать на одно ушко. Сейчас родители мальчика собирают деньги на вторую операцию. В Беларуси бесплатно оперируют только на одно ухо.

- Мы решили провести операцию в польской клинике, где сыну настраивают речевой процессор. Нам важно, что там ему вживят имплант последнего поколения, который позволит в будущем проводить МРТ без извлечения импланта. При этом специалисты дают гарантию на использование анестезионных препаратов, которые исключат повторение печального опыта нашей первой операции.

Стоимость операции в Польше - 29 500 евро. В эту сумму включена сама система кохлеарной имплантации и контроль медиков и педагогов в течение года. Из этой суммы сейчас собрано больше 16 тысяч рублей.

- В семье работаю я, так как моя профессия более оплачиваемая, чем мужа. Супруг же смотрит нашего сына - отводит его на занятия. Сына мы одного никуда не отпускаем. Дорогу он переходит только с нами. Если машина будет сигналить, он не услышит, с какой стороны идет звук. Однажды он уже чуть не попал под машину… Арсений в этом году пойдет в первый класс обычной школы. И второе ушко позволит ему увеличить разборчивость в шумной обстановке. Кроме того, по словам невролога, с появлением слуха на втором ухе у Арсения исправится координация. Что еще важно, мы с мужем будем спокойны, что даже если выйдет из строя один слуховой аппарат, второй будет работать. А это значит, что он будет слышать. Вся наша семья будет очень признательна за любую помощь. Дедушка подарил Арсению копилку. И туда он откладывает деньги на операцию. Сын знает: операция очень дорогая.

РЕКВИЗИТЫ:

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Назначение платежа: благотворительные счета открыты на Ситчук Ирину Юрьевну на лечение сына Казакова Арсения Денисовича

Осуществить благотворительный платеж можно как в учреждениях банка, так и посредством услуги «Произвольный платеж (платеж по реквизитам)» в инфокиосках, интернет-банкинге и М-банкинге.

Можно перечислить деньги на банковские карты.

Карта МТБанк: 5351 0410 7326 0703. Действительна до 03/22. Оформлена на Ситчук Ирину Юрьевну.

Карта Беларусбанка: 5470 8700 4481 1012. Действительна до 03/22. Оформлена на Ситчук Ирину Юрьевну.

Можно также пополнить баланс номера МТС: (029) 567-01-07. Телефон оформлен на маму Ситчук Ирину Юрьевну.

Контакты:

Ирина, мама Арсения: (044) 748-99-93

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