«Мама, я всегда буду уродом?»

Давид родился раньше срока и сразу был подключен к аппарату ИВЛ. В реанимации Давид провел 8 дней, потом еще месяц выхаживался в отделении для недоношенных детей. Мальчику поставили ДЦП.

- Мы проходили курсы реабилитации в Беларуси, занимались ЛФК, массажами, иглоукалыванием, катанием на лошадях. Проходили курсы реабилитации в Германии, занимались в Минске со специалистами из Бельгии. И добились определенных результатов. В три года он начал вставать возле опоры. Сейчас Давид учится в школе и может даже передвигаться по классу, держась за парты. В столовую и туалет его водит помощница, - рассказывает Татьяна, мама Давида. - Сейчас мы проходим реабилитацию в польской клинике «Олинек» и прерывать курсы нам нельзя. Иначе он разучится делать то, что умеет.

До конца года Давиду необходимо пройти 2 курса реабилитации - в октябре и декабре. Также в октябре ему необходимо приобрести ортезы, которые изготовят в Польше. Сумма сбора - 14 тысяч 316 рублей, из которой собрано 731 рубль.

- Давид очень хочет научиться ходить. Как-то раз он спросил меня: «Мама, я всегда буду таким уродом?» Видимо, его кто-то обидел… Пожалуйста, помогите нашему сыну научиться ходить! Мы с мужем оба работаем, но собрать всю сумму на лечение нам непросто.

РЕКВИЗИТЫ:

Благотворительные счета открыты в филиале №113 ОАО АСБ «Беларусбанк»: город Кобрин, ул. Суворова, 27. УНП 200095969; МФО AKBBBY21113:

Белорусские рубли: транзитный счет BY15AKBB38193821175131100000 на благотворительный счет BY21AKBB31340000112591120113 в филиале 113/Операционная служба, бессрочный

Доллары: транзитный счет BY33AKBB38193821016621100000 на благотворительный счет BY40AKBB31340000112061120113 в филиале 113/Операционная служба, бессрочный

Евро: транзитный счет BY33AKBB38193821016621100000 на благотворительный счет BY19AKBB31340000112851120113 в филиале 113/Операционная служба, бессрочный

Российские рубли: транзитный счет BY33AKBB38193821016621100000 на благотворительный счет BY68AKBB31340000112301120113 в филиале 113/Операционная служба, бессрочный

Назначение платежа: для зачисления на благотворительный счет на имя Левонюк Татьяны Ивановны для лечения и реабилитации сына Левонюка Давида Александровича

Можно перечислить деньги на банковские карты.

Номер карты Беларусбанка: 9112 0001 6644 6860. Срок действия: до 12/21. Оформлена на Левонюк Татьяну Ивановну

Номер карты БелВЭБ: 5456 2111 0729 8045. Срок действия: до 12/21

Можно также перечислить деньги на номер МТС: (029) 529-22-46. Номер зарегистрирован на Левонюк Татьяну Ивановну. Средства с баланса телефона будут перечислены на благотворительный счет.

Адрес для почтовых переводов: Брестская обл., г. Кобрин, пер. Колхозный, 7. Индекс: 225306.

Контакты:

Татьяна, мама Давида: (029) 529-22-46

Эта рубрика для людей с добрым сердцем, для тех, кто в состоянии откликнуться на чужую беду. Если у вас есть даже небольшие средства и главное - желание помочь, поучаствуйте в жизни тех, кому сейчас непросто! «Отдел добрых дел» и для тех, кто сам находится в тяжелой ситуации. Звоните ведущей рубрики Дарье Ломоновской по телефону (017) 290-94-95, пишите по электронному адресу: darya.lomonovskaya@phkp.ru, или присылайте письма по почтовому адресу «КП», с пометкой «Отдел добрых дел».