«Возможно, глухоту вызвал антибиотик»

- Алена наша вторая дочка. Росла она здоровенькой, но в 8 месяцев переболела ларингитом. Вскоре мы заметили что-то неладное: Алена замолчала, через раз стала оборачиваться на зов. К году наши опасения подтвердились: дочке поставили хроническую двухстороннюю нейросенсорную тугоухость 4-й степени. Одной из причин, спровоцировавших потерю слуха, мог стать антибиотик, которым Алену лечили, - рассказывает Оксана, мама Алены. - Дочке провели кохлеарную имплантацию на правое ухо. И после длительной реабилитации Алена заговорила!

В прошлом году Алена пошла в обычную школу. Девочка увлекается вокалом, уже три года занимается художественной гимнастикой и имеет успехи - занимает призовые места на международных фестивалях. Однако девочка испытывает трудности. Малейшая неисправность, замена батареек, попадание влаги на речевой процессор - и для девочки наступает тишина. А в школе Алена вынуждена сидеть только на первой парте возле стола учителя. Кроме того, у девочки возникали отеки в месте импланта, из-за чего некоторое время ей нельзя было носить речевой процессор и она становилась абсолютно глухой.

Сейчас родители собирают деньги на систему кохлеарной имплантации, которая стоит 23 тысячи 200 евро. Из этой суммы собрано 13 тысяч 155 белорусских рублей. Мы просим оказать нашей семье посильную помощь! Дочка мечтает слышать, как все здоровые детки. Однажды она вернулась из школы и проплакала полдня. Кто-то сказал ей, что она не будет моделью, так как носит речевой процессор…

РЕКВИЗИТЫ:

Благотворительные счета открыты в филиале 400/57 ОАО Беларусбанка. - г. Гродно. БЛК-34; УНП 500156630; МФО AKBBBY21400:

Белорусские рубли: транзитный счет BY58AKBB38193821000344000000 на благотворительный счет BY19AKBB31340000259524020057 в отделении 400/57, бессрочный

Доллары: транзитный счет BY57AKBB38193821000474000000 на благотворительный счет BY04AKBB31340000259534020057 в отделении 400/57, бессрочный

Евро: транзитный счет BY57AKBB38193821000474000000 на благотворительный счет BY86AKBB31340000259544020057 в отделении 400/57, бессрочный

Российские рубли: транзитный счет BY57AKBB38193821000474000000 на благотворительный счет BY71AKBB31340000259554020057 в отделении 400/57, бессрочный

Назначение платежа: Власенко Оксана Валентиновна на приобретение системы кохлеарной имплантации для дочери Власенко Алены.

Можно перечислить деньги на банковские карты. Номер карты Белинвестбанка: 6711 2700 5026 9386. Срок действия: 05/24

Номер карты Беларусбанка: 4255 2003 0135 0310. Срок действия: 05/22

Можно также пополнить баланс номера МТС: (+37529) 79-89-679. Номер оформлен на Власенко А.В.

Контакты:

Оксана, мама Алены: (029) 587-16-24

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