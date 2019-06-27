«Врачи были худые, чуть живые, а все делали, чтобы спасти раненых»

Дедушка, Позняков Семен Пантелеймонович, до войны работал директором школы в Буда-Кошелевском районе Гомельской области, был коммунистом. С началом войны эвакуировался на восток и 1 сентября 1941 г. был призван Ульяновским военкоматом в действующую армию. Прошел всю войну стрелком-мотористом, минометчиком. Участвовал в освобождении Киева в ноябре 1943 года, был несколько раз ранен. Сохранилось два документа о ранениях: в голову в 42-м и тяжелое ранение на Ленинградском фронте в бедро. Встал вопрос об ампутации ноги. Накануне операции ночью к нему подошел молодой хирург и сказал: «Вашу ногу можно спасти!» И когда утром к нему подошли, чтобы везти в операционную, он крикнул: «А ну отойдите, а то как дам здоровой ногой, мало не покажется!» И ногу спасли.

Деда демобилизовали весной 1945 года инвалидом II группы, но на своих ногах. Вернулся с войны с одним вещмешком за спиной и в разных ботинках - один черный, другой рыжий. На груди медаль «За отвагу», орден Отечественной войны I степени получил потом. Вот так возвращались с войны простые солдаты.

Еще на фронте солдаты подписывались на займы. Всю жизнь дедушка с теплотой отзывался о ленинградских врачах: «Перенесли блокаду, худые, чуть живые, а все делали, чтобы спасти раненых». Еще рассказывал такой случай. Услышали они в лесу женский крик. Побежали на него и увидели обнаженную женщину, привязанную к дереву. А это Ленинградская область - болота, комаров много. Женщина была обречена на мучительную смерть. Солдаты бросились к ней, но она закричала: «Не подходите, здесь все заминировано!» Конечно, разминировали и спасли женщину.

У дедушки золотые руки. Он работал на старинном верстаке, был прекрасным столяром и плотником. Построил своими руками дом в Речице. Уходя на войну, закопал его. И вот посчастливилось вернуться. Теперь дом принадлежит сыну Сергею, семейная реликвия.

Закончил пединститут в Гомеле, прошел всю войну, работал директором школы и учителем в Гомельской области. Вместе с бабушкой вырастили троих детей, дали им высшее образование.

Во время учебы и после нее дети на каникулы, праздники, отпуска приезжали в родительский дом. Устраивалось скромное застолье. Дедушка вспоминал войну, за столом пели военные песни. Одной из самых любимых была:

«Выпьем за тех, кто командовал ротами,

Кто во вражий тыл пробирался болотами,

В горло вгрызаясь врагу».

В семье сохранилась только одна боевая награда дедушки - медаль «За отвагу». Во время войны он постоянно ее носил. Поэтому и вид у нее по-настоящему боевой.

Бабушка наград не носила и войну вспоминать не любила.

Моя бабушка, Познякова София Владимировна (в девичестве Коцур), до войны окончила Речицкое педучилище и работала заведующей Коминтерновской школой в Буда-Кошелеве, была комсомолкой. Там они с дедушкой встретились и подружились. Началась война. Бабушка пошла к родителям в деревню Стасевка Речицкого района и там поселилась. У них была большая семья, 7 детей, из которых бабушка была самой старшей. Она родилась в 1921 году, а самый младший ребенок - в 1938-м. И вот, рискуя жизнью такой большой семьи, бабушка стала связной с партизанским спецотрядом имени Кирова и десантной группой под руководством Шитмана В.Я.

При угрозе разоблачения в марте 1943 года ушла в партизанский отряд. Перед этим в марте босиком по снегу прибежала к родителям и предупредила о приближении немцев. Они с детьми ушли в лес. Бабушка была бойцом в партизанском отряде, участвовала в известной Горвальской операции на Днепре в ноябре 1943 года при освобождении Речицы. Там партизаны несколько суток сдерживали фашистов. Была ранена в ногу и лежала в госпитале ЭГ-2519 с 18 ноября по 19 января 1944 года, затем была выписана в батальон выздоравливающих. А с 21 апреля 1944 года по 7 мая лежала в госпитале с сыпным тифом. Когда война закончилась, бабушка работала в школах Речицы, была литературным сотрудником районной газеты «Заря Коммуны».

Бабушка награждена медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.» и орденом Великой Отечественной войны II степени.

Память о них навсегда сохранится в наших сердцах!

Цедрик Наталья Александровна, г. Минск.

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