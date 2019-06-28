Отец погиб в бою за детей-детдомовцев

Хочу рассказать о боевых подвигах нашего отца - Короткевича Кирилла Лукича.

Когда началась война, наша семья - родители и три дочери дошкольного возраста - жили в Бресте. Отец ушел на фронт, воевал в партизанской бригаде «Неуловимые», действовавшей на территории Беларуси под командованием М.С. Прудникова. Партизаны самоотверженно боролись в тылу врага, вели подрывную и разведывательную работу, защищали стариков, детей, мирное население, нашу Родину. В небольшом селе Быковщина, что в Полоцком районе, расположился детский дом. В нем жило около 30 осиротевших детей. Гитлеровцы периодически наведывались туда, чтобы забрать у детей постельное белье, продукты. Немцы требовали выдать им детей старше 12 лет, а также ребят еврейской национальности в качестве доноров для немецких солдат, для отправки на работу в Германию. Жить в детском доме становилось все труднее. Дети чахли от голода, недосыпания, постоянных страхов. Часто приходилось хоронить детдомовцев: ребята кашляли, болели, а в аптечке не было даже самых простых лекарств. Партизаны организовывали в окрестных селах сбор продуктов для детей, делились и своими запасами.

По данным партизанской разведки, гитлеровцы подозревали работников детского дома в связях с партизанами. Оккупанты планировали предпринять очередную акцию.

Группа гитлеровцев - 4 мотоцикла с колясками, автомобиль «Опель Капитан» - двигалась в направлении детского дома в Быковщине. Партизаны, в том числе и наш отец, организовали засаду возле деревни Полюдовичи Ветринского района, решили разобрать мост через реку Начу и воспрепятствовать продвижению немцев. Фрицам пришлось остановиться у разобранного моста. Два немецких офицера дали команду разворачиваться обратно. В этот момент партизаны открыли пулеметный огонь. Гитлеровцы заметались. Вперед выдвинулась группа под командованием нашего отца, Короткевича Кирилла Лукича. Партизаны открыли такой сильный огонь, что через две минуты с гитлеровцами было покончено. Но в этом бою погиб и наш отец. На шоссе валялись 12 трупов немцев, трое из них - офицеры-эсэсовцы. Партизаны подсчитывали трофеи: 4 пулемета, 6 пистолетов и 2 портфеля с документами. Это были планы передислокации карательных частей. В деревне Полюдовичи был проведен траурный митинг. Партизаны с воинскими почестями похоронили нашего отца.

На месте разгрома группы карателей осталась засада партизан. К вечеру на шоссе возле деревни Полюдовичи появилось 8 грузовиков - немцы приехали подбирать трупы. Но огонь партизан уничтожил фашистов. А партизаны «Неуловимых» успешно продолжали громить оккупантов на нашей опаленной войной белорусской земле до победного конца.

Отец был похоронен в деревне Молино. Затем его перезахоронили в братской могиле в д. Островщина. Ежегодно 9 Мая вся наша семья - дочери, внуки, правнуки - посещает эту братскую могилу. Память войны - это память сердца!

Младшая дочь погибшего отца Ободова (Короткевич) Валентина Кирилловна.

Партнер проекта - Ассоциация белорусских банков.

Мы ждем ваши письма на электронный адрес: pobeda@phkp.by и на почтовый адрес: 220005 Минск, а/я 192, с пометкой «Награда моего деда».

Очень ждем от вас не только истории, но и фотографии!