Девушки-регулировщицы о своей работе: «Физподготовки нам хватает. А вот рубашки приходится менять каждый день»

Девушки-регулировщицы стали чуть ли не вторым талисманом Европейских игр в Минске. По крайней мере, автовладельцам они запомнятся надолго. Несколько десятков молодых сотрудниц ГАИ прошли специальный отбор - для работы в Минске их искали по всей стране.

«Комсомолка» узнала, как девушкам работается на столичных перекрестках, что они думают о водителях и какое отношение видят от них.

Несколько десятков молодых сотрудниц ГАИ прошли специальный отбор.Фото: Павел МАРТИНЧИК

«Чтобы работать в Минске, прошли кастинг»

В Минске работают 25 регулировщиц, только пять - минчанки, остальные приехали из разных регионов Беларуси. Три девушки прибыли из Бреста. Говорят, прошли настоящий кастинг.

- В Брест приезжали старшие инспекторы из столицы, отбирали сотрудниц для командировки, - рассказала «Комсомолке» инспектор 2-го взвода батальона ДПС ГАИ УВД Брестского облисполкома Алина Левонюк. - Смотрели на нашу работу, из шести претенденток отобрали трех. Потом начались тренировки, хотя и до этого занятия с жезлом проходят раз в четыре недели. А в мае мы тренировались в Минске во время велогонок, изучали перекрестки и их особенности.

Регулировщицы приехали в Минск накануне Европейских игр, поселились в общежитии Академии управления при президенте. И с 15 июня заступили на службу.

В Минске работает 25 регулировщиц, только пять - минчанки, остальные приехали из разных регионов Беларуси.Фото: Павел МАРТИНЧИК

«Трафик большой, но мы быстро привыкли»

Рабочий день у девушек с 8.00 до 16.00, с часовым перерывом на обед.

- Но так происходит не всегда, зависит от транспортных потоков. Например, в день открытия игр работали до двух ночи в центре города. Было много официальных делегаций, большой трафик, - рассказывает инспектор 3-го взвода батальона ДПС ГАИ УВД Брестского облисполкома Ирина Кукса.

Регулировщицы работают парами, за каждой закреплен определенный перекресток.

Инспектор 3-го взвода батальона ДПС ГАИ УВД Брестского облисполкома Ирина Кукса и инспектор 2-го взвода батальона ДПС ГАИ УВД Брестского облисполкома Алина Левонюк.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Например, наш перекресток - возле «Минск-Арены», - говорит Ирина. - Но иногда нас отправляют на подкрепление в другие места города.

Обе девушки в брестской ГАИ работают примерно по полтора года.

- Работа такая же, как и у инспекторов-мужчин: заступаем на смену, проходим инструктаж, вооружаемся и несем службу, - говорит Алина. - Напарником к нам всегда ставят мужчину.

В Минске к регулировщицам также приставлен старший инспектор - мужчина. По его словам, никаких особенностей в работе с женщинами-инспекторами нет, все они четко выполняют должностные инструкции.

Водители в интернете обсуждают, что хорошо бы регулировщицы остались на минских улицах и после окончания Европейских игр.Фото: Павел МАРТИНЧИК

По словам девушек, первое время регулировать в Минске такой большой поток транспорта было непривычно.

- Но мы быстро освоились, ведь у нас уже опыт работы в ГАИ. Это не только отработка специальных навыков вроде боевых приемов, огневой подготовки, но и обычная физкультура, пробежки и так далее.

Регулировщицы работают парами, за каждой закреплен определенный перекресток.Фото: Павел МАРТИНЧИК

«В выходные гуляем по городу. В кафе можно, алкоголь - запрещен»

- Самая большая нагрузка была в понедельник (24 июня. - Авт.), весь центр города бы закрыт из-за велогонки. Многие водители уже и подзабыли, как выглядят сигналы регулировщика, им непривычно. Многие пытаются проехать, не глядя на нас. Многие останавливаются, чтобы спросить, как объехать затор. Иностранцы теряются, пока индивидуально не покажешь ему, в какую сторону ехать. Иногда срабатывает «стадный инстинкт»: один поехал - и все за ним! В общем, случаи разные, и все приходится разруливать, - говорит Алина. - Было даже пару мелких ДТП, типичные «паровозики» без пострадавших. ДТП приходилось быстро оформлять. Но очевидно одно: все водители любят нас - улыбаются и, как говорится, «ставят лайки».

По словам девушек, первое время регулировать в Минске такой большой поток транспорта было непривычно.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- А в соцсетях эти водители пишут: «Это ж какая физуха нужна - стоять на улице, свистеть в свисток и постоянно махать руками!» Тяжело?

- На самом деле нашей физподготовки хватает, - говорят Ирина и Алина. - Мы периодически сменяем друг друга и отдыхаем в патрульной машине. Мешает только жара - даже белую рубашку с такой погодой приходится менять почти каждый день.

Иногда девушкам положен выходной.

- Мы гуляем по Минску, заходим в музеи, в кафе, в фан-зоны, - рассказывает Ирина. - Но алкоголь у нас под запретом - даже в выходной. Недавно для нас организовали небольшой байдарочный сплав по Свислочи - мы проплыли 5 километров! А еще мы ходили на соревнования по гимнастике и борьбе - благо нам всем выдали аккредитации игр.

Многие водители уже и подзабыли, как выглядят сигналы регулировщика.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Водители в интернете обсуждают, что хорошо бы регулировщицы остались на минских улицах и после окончания Европейских игр.

- Тут для них есть бонус: мы остаемся до 3 июля включительно, - говорит Алина. - А уже на следующий день начнем разъезжаться по своим городам. После этого пару дней отдохнем - и снова за работу.