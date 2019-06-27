Девушка, которая сидела с Николаем Лукашенко на пляжном футболе – пластический хирург

26 июня проходил турнир по пляжному футболу в рамках II Европейских игр - сборная Беларуси играла со Швейцарией. Фотограф «Комсомолки» сфотографировал на трибунах Николая Лукашенко – они сидел вместе с мужчиной и девушкой. Мужчиной оказался сын главы лечкомиссии Ирины Абельской – Дмитрий. Он офтальмолог и старший преподаватель кафедры офтальмологии БелМАПО, врач отделения лазерной микрохирургии глаза Республиканского офтальмологического центра на базе 10-й больницы. «Комсомолка» выяснила, кем именно является девушка.

Эль-Диэфи Дина Фейсал - пластических хирург, сейчас она работает в минском медицинском центре. Фото: Facebook.

Ее зовут Эль-Диэфи Дина Фейсал. Она - пластический хирург, врач первой квалификационной категории, имеет более 10 лет стажа. Он специализируется на флебологии, склеротерапии, ангиохирургии и лазерной липосакции. Эль-Диэфи окончила интернатуру по детской хирургии и 4 летнюю ординатуру по ангиохирургии. Также она повысила квалификацию по программам «Лазеры в хирургии» и « Ультразвуковая диагностика патологии сосудов нижних конечностей». Сейчас она работает в минском медицинском центре «Шайнэст-Медикал». Является членом российского, балтийского, европейского обществ сосудистых и реконструктивных хирургов.

Известно также, что у нее есть брат – Эль-Диэфи Хассан Фейсал является заведующим приемным хирургическим отделением Республиканского научно-практического центра детской хирургии.

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