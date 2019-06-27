2019-06-27T16:27:43+03:00
Общество
КП Беларусь

Дача в форме головы сфинкса: кто и зачем построил такую под Витебском

Элементы, которые кажутся массивными, на самом деле легкие, сделанные из подручных материалов либо полые внутри
Наталья ПАРТОЛИНА
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На подъезде к даче-сфинксу стоит пограничный столб: Руслан Кущин когда-то служил на границе. Фото: Алексей ВРОНСКИЙ.На подъезде к даче-сфинксу стоит пограничный столб: Руслан Кущин когда-то служил на границе. Фото: Алексей ВРОНСКИЙ.
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- Проедете через лес, а там уже не заблудитесь, все увидите! - объясняет Руслан дорогу к дому, которых находится в 20 км от Витебска.

Выезжаем из леса и понимаем: да, уже не заблудимся! Прямо на нас ярко-синими глазищами смотрит огромный сфинкс. Въезжаем в сказку.

«Клыки у льва из коровьих рогов»

Сказку своими руками на дачном участке вот уже более двадцати лет создает Руслан Кущин. Каждого из обитателей он сюда поселил со смыслом.

- Первым появился лев, - рассказывает Руслан. - Я ведь Лев по гороскопу! Тогда у меня еще не было забора, и лев был не раскрашен. Как-то приезжаю на дачу, смотрю, у дороги осколки стекла валяются. Соседи рассказывают: две машины столкнулись. Один водитель засмотрелся на льва, а второй не успел увернуться.

Однажды из-за этого льва произошло небольшое ДТП - водитель засмотрелся на царя зверей. Фото: Алексей ВРОНСКИЙ.

Однажды из-за этого льва произошло небольшое ДТП - водитель засмотрелся на царя зверей. Фото: Алексей ВРОНСКИЙ.

Клыки у льва из коровьих рогов. Руслан в своем творчестве что только не использует! Пенопласт, песок, сетку, керамзит, цемент… Многие элементы, которые кажутся массивными, на самом деле легкие, сделанные из подручных материалов либо полые внутри.

- Змея с раскрытым капюшоном - это в честь жены, она у меня змея!

- Как - змея в честь жены? Для себя льва, а для супруги - змею? - не выдерживает маленькая феминистка внутри меня.

- Да я ради жены живу. И творю в честь нее, - улыбается Руслан. - А Змея Ирина только по гороскопу.

В сфинкса свой дачный дом Руслан тоже превратил для жены. Хотел сделать для нее что-то необычное. Сначала думал оформить дом в виде черепа - байкерского символа. Но эта идея Ирине не понравилась. А на одно из чудес света она согласилась с радостью. Но поставила условие: человек-лев не должен быть таким, каким его сейчас видят приезжающие в Египет туристы, безносым и потрепанным. Пришлось Руслану искать картинки с реконструированным сфинксом и уже по ним ваять своего.

Сфинкс охраняет дачное хозяйство. Фото: Алексей ВРОНСКИЙ.

Сфинкс охраняет дачное хозяйство. Фото: Алексей ВРОНСКИЙ.

- По профессии я штукатур-плиточник. Рисовать никогда не учился. Да и не думаю, что умею хорошо рисовать. Срисовывать - пожалуйста! И объем хорошо вижу, - рассказывает Руслан.

Картинку с изображением своего сфинкса Руслан сначала расчертил на клеточки, потом увеличил масштаб. От картинки до воплощения прошло около трех лет.

Синие глаза не просто для красоты - это окна

Строил его Руслан вместе с сыновьями. Кстати, еще не закончил - планирует, что скоро у мифического существа появятся лапы.

Синие глаза не просто для красоты. Это окна, за ними - помещение, которое Руслан планирует оборудовать под мастерскую. А голова - импровизированная смотровая площадка. Забраться туда можно только по канату.

Раз в три-четыре года Руслан сфинкса красит. Всегда в один и тот же цвет - песочный. На лицо уходит десятилитровое ведро краски, еще одно ведро - на заднюю часть. После того как в дерево рядом с домом ударила молния, сделал громоотвод, чтобы восьмиметровому сфинксу уж точно ничего не угрожало. А дождей и ветров он не боится - проверено временем.

Светящийся сфинкс пугает подвыпивших прохожих

- Вот еще забавный случай, - вспоминает Руслан. - Мужчина был в гостях у кого-то из соседей, выпил, возвращался домой уже в темноте. А сфинкса мы в темноте подсвечиваем! Он увидел - испугался. Не мог сообразить, где находится. На следующий день, протрезвев, приехал еще раз, рассматривал сфинкса, фотографировался.

На желающих сфотографироваться на фоне сфинкса или в обнимку с пограничным столбом у Кущиных уже иммунитет. Может, и не каждый день, но раз в неделю обязательно кто-нибудь свернет с трассы и проедет через лес к садоводческому товариществу «Строитель», чтобы полюбоваться на диковинный дом.

Есть здесь еще орлы, атланты. Сначала они были белыми, а потом «загорели» - Руслан их раскрасил. В предбаннике - огромный дракон, распластавшийся на стене.

Атланты вначале были белыми, а потом "загорели". Фото: Алексей ВРОНСКИЙ.

Атланты вначале были белыми, а потом "загорели". Фото: Алексей ВРОНСКИЙ.

А еще на пятнадцати сотках дачного участка Кущиных множество бабочек. Причем не только традиционных для Беларуси крапивниц да белянок. Мелькают какие-то почти экзотические мотыльки, бархатно-синие стрекозы… В вольере возятся куры, в пруду плавают рыбы и… один рак. Иногда он попадается в сеть вместе с карасями и карпами, но Руслан его всегда отпускает. Вот так и живут в кущинской сказке.

Еще на даче Кущиных прописались орлы. Фото: Алексей ВРОНСКИЙ.

Еще на даче Кущиных прописались орлы. Фото: Алексей ВРОНСКИЙ.

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