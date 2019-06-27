«Чтобы построить дом в Ратомке, продали 100-метровую сталинку в центре Минска»
Дизайнер Наталья и ее семья живут в семи километрах от Минска в поселке Ратомка. Буквально в двух шагах от дома - лес, в пяти минутах ходьбы - Минское море, где хозяева отдыхают, работают и занимаются спортом.
На участке - аккуратный газон, цветут розы и гортензии. Чтобы построить здесь дом, Наталья и ее муж несколько лет назад продали 100-метровую сталинку на проспекте Независимости.
- Дом задумывался как одноэтажный, без ступенек, в стиле шале, - говорит хозяйка. - Но когда пришло время делать крышу, строители подсказали: «Давайте поднимем стены на 80 сантиметров и сделаем мансардный этаж, вдруг у вас семья вырастет?» Как в воду смотрели: вскоре дочь вышла замуж и родила двух дочек. А площадь дома увеличилась с планируемых 144 метров до 288.
У дома необычная крыша с широкими выносами, выступающими над стенами почти на метр. Благодаря этому стены не намокают от дождя и снега. Такой козырек еще и защищает комнаты с южной стороны от перегрева в летнюю жару.
Особенность дома - крыша с широкими выносами, выступающими над стенами почти на метр. Благодаря этому стены не намокают от дождя.Фото: Павел МАРТИНЧИК
- Расположение комнат продумано так, что утром солнце будит нас в спальне с восточной стороны, днем освещает гостиную, а по вечерам вся семья собирается на веранде в лучах заката. С северной стороны расположены гардеробная и санузлы, их в доме три.
Интерьер в скандинавском стиле: лаконичная мебель, льняные шторы, на полу плитка под дерево.Фото: Павел МАРТИНЧИК
По словам Натальи, даже в зимнее время они платят за отопление и свет меньше, чем за трехкомнатную квартиру в городе.
- Когда мы начинали строительство, все пугали нас высокими расходами за отопление, поэтому мы хорошо утеплили стены, перекрытия и крышу. Теперь благодаря стенам толщиной в 60 сантиметров и хорошему утеплению дом отлично держит тепло зимой и прохладу летом.
Так выглядит прихожая.Фото: Павел МАРТИНЧИК
Как купить кухню в два раза выгоднее
В доме просторно и светло. Интерьер выполнен в скандинавском стиле: лаконичная мебель, льняные шторы на окнах, стены светлых серо-голубых оттенков, на полу - плитка под дерево.
Кухня продумана до мелочей: столешницу расположили возле окна, чтобы тот, кто готовит, мог наблюдать за детьми, играющими во дворе.
- Когда мы просчитывали стоимость кухни, нам называли цену $2000 - 3000. Почти половина этой суммы - крашеные фасады МДФ. Мы привезли такие же из Литвы, и в итоге кухня вышла почти в два раза дешевле.
Благодаря тому, что фасады заказали в Литве, кухня обошлась почти в два раза выгоднее.Фото: Павел МАРТИНЧИК
Вместо тумбы под раковину - столешница из дуба
Еще одним удачным решением стала столешница под умывальник в ванной комнате. Вместо того чтобы ставить традиционную тумбу под раковину, хозяева купили в магазине «Сделай сам» столешницу из дуба за 100 рублей, покрыли ее водоотталкивающим лаком и заказали в Литве ножки изогнутой формы по 10 евро. А сверху поставили накладную раковину.
Под раковиной - столешница из дуба. Фото: t-s.by
Кстати, ступеньки из сосны для лестницы были куплены в магазине «Сделай сам». Хозяева отдельно заказали металлическую конструкцию, которая обошлась в $1000, а ступени доработали, покрыли воском и лаком.
Лестница обошлась примерно в $1000.Фото: Павел МАРТИНЧИК
По словам Натальи, сроки и расходы на строительство дома оказались гораздо выше, чем они ожидали. И если бы пришлось начинать все заново, лучше купили бы готовый дом и обустроили его по своему вкусу.
- Строить нужно быстро, и начинать только тогда, когда на руках есть вся необходимая сумма, - говорит она.
Комнаты в доме расположены так, что по утрам солнце будит хозяев в спальне.Фото: Павел МАРТИНЧИК
В спальне вместо традиционных прикроватных тумбочек - стулья в стиле ретро.Фото: Павел МАРТИНЧИК
Одна из комнат на мансардном этаже.Фото: Павел МАРТИНЧИК
Несмотря на то что хозяева вложили в строительство немало сил и средств, за время стройки семья выросла, родители и взрослые дети решили разъехаться, и дом сейчас выставлен на продажу.
Благодарим за помощь в подготовке материала агентство недвижимости «Твоя столица».
ЧТО ПОЧЕМ
Участок - $70 тысяч
Проект дома - $1000
Строительство дома под отделку - около $100 тысяч
Проведение коммуникаций - более $20 тысяч
Отделка - около $50 тысяч.
Кухня - $1000 + фасады за 300 евро
Лестница - около $1000
Двери из массива - по $150
Кресло - около $250
Светильники - от $5 до 40 евро
Столешница под раковину в ванной - 100 рублей
Ножки под столешницу в ванной - по 10 евро
Остальные расходы - около $30 000
На террасе семья собирается за ужином.Фото: Павел МАРТИНЧИК
Необычный предмет интерьера - старинный дореволюционный горшок - достался Наталье от дедушки.Фото: Павел МАРТИНЧИК
На втором этаже - территория для детей.Фото: Павел МАРТИНЧИК
Почти вся мебель в доме - белорусская. А котенка Наталья нашла в лесу, и теперь ищет для него новых хозяев.Фото: Павел МАРТИНЧИК
Идею сделать отмостку из камней хозяева "подсмотрели" в Троицком предместье.Фото: Павел МАРТИНЧИК
Рядом с основным домом - небольшой летний домик.Фото: Павел МАРТИНЧИК
Дом построен так, что утром солнце заглядывает в спальню, днем - в гостиную, а вечером освещает террасу.Фото: Павел МАРТИНЧИК
В промежутках между плиткой хозяйка высадила специальную низкорастущую траву.Фото: Павел МАРТИНЧИК