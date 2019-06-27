«Чтобы построить дом в Ратомке, продали 100-метровую сталинку в центре Минска»

Дизайнер Наталья и ее семья живут в семи километрах от Минска в поселке Ратомка. Буквально в двух шагах от дома - лес, в пяти минутах ходьбы - Минское море, где хозяева отдыхают, работают и занимаются спортом.

На участке - аккуратный газон, цветут розы и гортензии. Чтобы построить здесь дом, Наталья и ее муж несколько лет назад продали 100-метровую сталинку на проспекте Независимости.

- Дом задумывался как одноэтажный, без ступенек, в стиле шале, - говорит хозяйка. - Но когда пришло время делать крышу, строители подсказали: «Давайте поднимем стены на 80 сантиметров и сделаем мансардный этаж, вдруг у вас семья вырастет?» Как в воду смотрели: вскоре дочь вышла замуж и родила двух дочек. А площадь дома увеличилась с планируемых 144 метров до 288.

У дома необычная крыша с широкими выносами, выступающими над стенами почти на метр. Благодаря этому стены не намокают от дождя и снега. Такой козырек еще и защищает комнаты с южной стороны от перегрева в летнюю жару.

Особенность дома - крыша с широкими выносами, выступающими над стенами почти на метр. Благодаря этому стены не намокают от дождя.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Расположение комнат продумано так, что утром солнце будит нас в спальне с восточной стороны, днем освещает гостиную, а по вечерам вся семья собирается на веранде в лучах заката. С северной стороны расположены гардеробная и санузлы, их в доме три.

Интерьер в скандинавском стиле: лаконичная мебель, льняные шторы, на полу плитка под дерево.Фото: Павел МАРТИНЧИК

По словам Натальи, даже в зимнее время они платят за отопление и свет меньше, чем за трехкомнатную квартиру в городе.

- Когда мы начинали строительство, все пугали нас высокими расходами за отопление, поэтому мы хорошо утеплили стены, перекрытия и крышу. Теперь благодаря стенам толщиной в 60 сантиметров и хорошему утеплению дом отлично держит тепло зимой и прохладу летом.

Так выглядит прихожая.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Как купить кухню в два раза выгоднее

В доме просторно и светло. Интерьер выполнен в скандинавском стиле: лаконичная мебель, льняные шторы на окнах, стены светлых серо-голубых оттенков, на полу - плитка под дерево.

Кухня продумана до мелочей: столешницу расположили возле окна, чтобы тот, кто готовит, мог наблюдать за детьми, играющими во дворе.

- Когда мы просчитывали стоимость кухни, нам называли цену $2000 - 3000. Почти половина этой суммы - крашеные фасады МДФ. Мы привезли такие же из Литвы, и в итоге кухня вышла почти в два раза дешевле.

Благодаря тому, что фасады заказали в Литве, кухня обошлась почти в два раза выгоднее.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Вместо тумбы под раковину - столешница из дуба

Еще одним удачным решением стала столешница под умывальник в ванной комнате. Вместо того чтобы ставить традиционную тумбу под раковину, хозяева купили в магазине «Сделай сам» столешницу из дуба за 100 рублей, покрыли ее водоотталкивающим лаком и заказали в Литве ножки изогнутой формы по 10 евро. А сверху поставили накладную раковину.

Под раковиной - столешница из дуба. Фото: t-s.by

Кстати, ступеньки из сосны для лестницы были куплены в магазине «Сделай сам». Хозяева отдельно заказали металлическую конструкцию, которая обошлась в $1000, а ступени доработали, покрыли воском и лаком.

Лестница обошлась примерно в $1000.Фото: Павел МАРТИНЧИК

По словам Натальи, сроки и расходы на строительство дома оказались гораздо выше, чем они ожидали. И если бы пришлось начинать все заново, лучше купили бы готовый дом и обустроили его по своему вкусу.

- Строить нужно быстро, и начинать только тогда, когда на руках есть вся необходимая сумма, - говорит она.

Комнаты в доме расположены так, что по утрам солнце будит хозяев в спальне.Фото: Павел МАРТИНЧИК

В спальне вместо традиционных прикроватных тумбочек - стулья в стиле ретро.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Одна из комнат на мансардном этаже.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Несмотря на то что хозяева вложили в строительство немало сил и средств, за время стройки семья выросла, родители и взрослые дети решили разъехаться, и дом сейчас выставлен на продажу.

Благодарим за помощь в подготовке материала агентство недвижимости «Твоя столица».

ЧТО ПОЧЕМ

Участок - $70 тысяч

Проект дома - $1000

Строительство дома под отделку - около $100 тысяч

Проведение коммуникаций - более $20 тысяч

Отделка - около $50 тысяч.

Кухня - $1000 + фасады за 300 евро

Лестница - около $1000

Двери из массива - по $150

Кресло - около $250

Светильники - от $5 до 40 евро

Столешница под раковину в ванной - 100 рублей

Ножки под столешницу в ванной - по 10 евро

Остальные расходы - около $30 000

На террасе семья собирается за ужином.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Необычный предмет интерьера - старинный дореволюционный горшок - достался Наталье от дедушки.Фото: Павел МАРТИНЧИК

На втором этаже - территория для детей.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Почти вся мебель в доме - белорусская. А котенка Наталья нашла в лесу, и теперь ищет для него новых хозяев.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Идею сделать отмостку из камней хозяева "подсмотрели" в Троицком предместье.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Рядом с основным домом - небольшой летний домик.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Дом построен так, что утром солнце заглядывает в спальню, днем - в гостиную, а вечером освещает террасу.Фото: Павел МАРТИНЧИК