2019-06-27T16:48:04+03:00
Минск
КП Беларусь

Бакей, Лера Яскевич, SHUMA и другие записали песню про любовь к Минску

Бакей, Лера Яскевич, SHUMA, Валик Попсовый, Лиса - этих артистов сложно представить на одной сцене, а они собрались в студии и записали трек «Минск с характером»
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Егор Kipah, продюсер музыкального проекта, говорит, что артисты хотели создать песню, под которую можно и на Октябрьской поотжигать, и в наушниках послушать, гуляя в парке Серебрянки допоздна.

Песня - признание городу - часть международного проекта бренда Borjomi #городсхарактером. В Киеве, Москве, Тбилиси артисты, дизайнеры, блогеры рассказывают о своих городах на языке популярного искусства. В Киеве, к примеру, молодые режиссеры снимают кино про характерные черты своего города. Минск в последнее время прославился как родина талантливых певцов - поэтому и родилась идея создать музыкальный проект, а именно писать песню.

«Borjomi одинаково любят и в Минске, и в Киеве, и в Москве, и в других городах. Несмотря на то, что они расположены недалеко друг от друга, они совершенно разные. Мы хотели дать возможность жителям проявить себя и рассказать об особенных чертах своих родных городов», - говорит организатор проекта и представитель ТМ «Боржоми» Екатерина Килбас.

Четырехминутную композицию создали продюсер Егор Kipah и пять хара ктерных белорусских исполнителей. Каждый писал свою партию сам: артисты хотели передать свое личное отношение к городу, где живут и творят.

«У каждого свой неповторимый характер. У города, у человека, - добавляет Екатерина. - Нет никакого смысла притворяться кем-то другим. Как говорится, характер не спрячешь. Это философия нашего бренда. Borjomi по составу и по вкусу не похожа ни на одну другую минеральную воду. Ее любят именно за эту уникальность».

Основной посыл слов песни в том, что нам нужно научиться ценить свой родной город, перестать сравнивать его с другими столицами и понять одну простую вещь: все, что в нем происходит, нравится нам это или не нравится, зависит только от самих жителей. По словам авторов, сложнее всего было удержаться и не сделать гимн вместо танцевального трека.

«С одной стороны, мы любим Минск. А с другой - как будто его немного стесняемся, - рассуждает продюсер Егор. - Своих артистов признаем только тогда, когда они привезут признание из-за границы. И так во всем. Мы хотим исправить ситуацию, хотим показать, что у Минска, конечно, есть недостатки, но сегодня наш город точно не скучный - здесь сейчас самый движ».

Минск с характером - Бакей, Лера Яскевич, Лиса, Валик Попсовый, Shuma.

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