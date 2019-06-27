У пьяного мотоциклиста обнаружили 4,8 промилле алкоголя

В деревне Теребище Столинского района около полуночи инспекторы ДПС обратили внимание на мотоциклиста, который ехал без мотошлема, а сам железный конь был без номера.

Сотрудники ГАИ потребовали остановиться, но местный байкер не отреагировал, более того - прибавил скорость. Затем он бросил мотоцикл и пустился в бега. Но далеко не убежал - через 30 метров его настигли.

Нарушителем оказался нетрезвый 24-летний безработный местный житель. Медосвидетельствование показало аж 4,8 промилле алкоголя! Считается, что это тяжелое отравление алкоголем. Молодой человек не стал утаивать, что отдыхал на природе с друзьями, пил водку. Домой же решил поехать на мотоцикле, причем водительских прав у него никогда и не было.

- Раньше ГАИ этого молодого человека не задерживало. Известно, что мотоцикл принадлежит ему, - рассказала «Комсомолке» официальный представитель управления ГАИ УВД Брестского облисполкома Наталья Милюкова. - В отношении нарушителя составлено 5 административных протоколов (управление незарегистрированным мотоциклом, отсутствие водительских прав, мотошлема, страхового полиса, в состоянии опьянения). Мотоцикл доставили на штрафную стоянку.