Отец лейтенанта Владимира Потаповича: «В эксгумации тела Жени нам отказали»

Родителям погибшего 16 мая сотрудника ГАИ Евгения Потаповича сообщили результаты судебно-медицинской экспертизы: на теле Евгения зафиксировано только одно повреждение – огнестрельное ранение в голову. О том, что никаких других травм на теле Евгения нет, говорили в Следственном комитете еще 20 мая:

- Никаких ранений в области паха не было, кровь на нижнем белье оказалась там из-за позы. Единственное зафиксированное телесное повреждение - огнестрельное ранение в голову.

Отец Евгения, Владимир Потапович, с результатами не согласен. Он говорит, что видел и другие повреждения на теле сына.

- В морг нас не пустили якобы «по этическим соображениям», чтобы мы лишний раз не переживали. Сына я увидел уже в гробу в ритуальном зале. Я четко помню, что у него на подбородке был глубокий порез – это же видели и другие родственники. У меня есть подозрения, что были повреждения и в паху. Тогда мы это не выясняли, ведь все были уверены, что сына убили.

Владимир Сергеевич направлял ходатайство в Следственный комитет о разрешении на эксгумацию сына и получил отказ. Отказали отцу и в признании его и матери Евгения потерпевшими – сейчас они проходят по делу свидетелями.

- Обосновали это тем, что преступления против сына совершено не было, а значит, нет повода признавать нас потерпевшими.

Владимир написал заявления в Генеральную прокуратуру и Администрацию президента.

- Это последние инстанции в нашей стране, надеюсь, что мою просьбу удовлетворят.

Версию о самоубийстве Владимир Потапович категорически отрицает:

- Я считаю, что произошло убийство. Какие для этого были причины, мне тяжело сказать. Но у Жени было много планов на жизнь – он жил с девушкой, собирался жениться. О каких-то серьезных проблемах на работе он мне не рассказывал. Да, были шероховатости, связанные с тем, что работы всегда было много, не более.

Родители Евгения в разводе – отец живет в Кировске, мама - в Могилеве. С папой молодой человек несколько раз в неделю общался по телефону, мама несколько раз в неделю приходила к нему - последние полтора месяца Евгений жил в квартире с девушкой, мама в общежитии рядом с работой.

- У него не было проблем с жильем, в отношениях с девушкой, друзей было много. С финансами тоже было все в порядке: да, он мог у меня иногда занять 30-50 рублей, но я не считаю это чем-то страшным, - продолжает Владимир.

Мужчина рассказывает, что сам работал в ГАИ долгое время, сейчас вышел на пенсию. Евгений решил пойти по стопам отца.

- Ему всегда нравилась эта работа. Да, как молодому сотруднику приходилось сталкиваться с трудностями – он же только 8 месяцев успел поработать, перед этим окончил могилевский институт МВД.

В СК говорили, что в апреле у Евгения уже была попытка суицида, он даже приготовил сообщения о своих суицидальных намерениях друзьям и сослуживцам и некоторые из них разослал.

- Я об этом ничего не знаю, не могу пояснить, - прокомментировал Владимир Потапович.

Хроника событий Напомним, 16 мая стало известно, что неизвестные похитили, а затем убили 22-летнего сотрудника ГАИ из Могилева. Тело лейтенанта нашли в лесу под Могилевом, было возбуждено уголовное дело по статье УК «Убийство сотрудника органов внутренних дел в связи с выполнением им обязанностей по охране общественного порядка». На дорогах страны выставили блокпосты, повсюду разыскивали черную «Волгу» - перед смертью Потапович отправил коллегам сообщение о том, что его куда-то везут на черной «Волге» трое неизвестных цыганской или кавказской наружности. Из цыганского поселка на допросы в РУВД массово вызывали представителей цыганской диаспоры - мужчин задерживали на несколько суток. По словам представителей цыганской диаспоры, милиция врывалась в дома, многих задерживали на улице и доставляли в отделения милиции.

18 мая, Евгения Потаповича похоронили с почестями. В последний путь его провожал оркестр, на прощание приехали не только коллеги, которые с ним работали, но и десятки других работников милиции, ГАИ, ОМОНа, милиции из разных областей страны. Во время прощания у гроба Евгения была выставлена вахта почетного караула, а на кладбище гремели оружейные залпы.

А 20 мая Следственный комитет озвучил основную версию гибели 22-летнего сотрудника ГАИ: он совершил самоубийство, при этом пытался имитировать убийство: отправил коллегам сообщение, а после сжег штаны, надел на себя наручники и застрелился. Черная «Волга», судя по записям камер наружного видеонаблюдения, с 18 до 21 часа в тот день не проезжала по улицам Первомайская и Крупская - а только таким путем можно было добраться до того места, где нашли труп Потаповича.

23 мая Наталья Кочанова встретилась с цыганами Могилева, чтобы принести извинения.

Была создана рабочая группа, в которую входили прокуроры, которая проверяла законность действий сотрудников милиции: правонарушений не нашли. Заместитель генерального прокурора Алексей Стук рассказал журналистам, что ни одного заявления от цыган не поступило.