Дочка олимпийского чемпиона Мария Мартынова - лидер женской сборной на Европейских играх

На турнире стрелков к 21-летней Марии Мартыновой повышенное внимание, ведь она дочка легенды белорусского стрелкового спорта - самого Сергея Мартынова.

Сергей Мартынов выиграл Олимпиаду "советскими патронами"

И в национальной сборной на Европейских играх она показывает лучшие результаты. После выступлений она, улыбаясь, уделила нам время для беседы.

- Мария, как оцените выступление?

- В стрельбе стоя из пневматической винтовки на дистанции 10 м вышла в финал, там стала шестой. Быть в финале на таком турнире очень почетно и приятно. Были свои косяки сегодня на стрельбе из малокалиберной винтовки (15-е место в квалификации, в финал выходили первые восемь. - Ред.), но все это будем исправлять, отрабатывать. В целом наша команда выступила хорошо, Юра Щербацевич выиграл медаль (серебро в стрельбе из малокалиберной винтовки из трех положений на 50 м. - Ред.), многие выходили в финал, жаль, останавливались в шаге от медали.

- Для вас Европейские игры самый большой старт?

- Участвовала в чемпионате мира по пулевой стрельбе. Европейские игры, в принципе, тоже раз в четыре года проводятся. Оба форума очень серьезные.

- Учитывая вашу фамилию, есть дополнительное внимание, ожидания?

- У меня нет, у папы - тоже. От других наших спортсменов такие ожидания.

- Ваш путь в стрельбу был предначертан?

- Раньше занималась плаванием, потом бросила. Но поняла, что все равно надо каким-то спортом заниматься. Решила попробовать стрельбу. Никто меня сюда не тянул, это была моя инициатива, желание попробовать. Занимаюсь уже пять лет, начала в конце 10-го класса. Вот недавно окончила юрфак БГУ, в начале июня получила диплом.

- Каково это, когда папа олимпийский чемпион и ваш тренер?

- Он сам выдающийся спортсмен, может, лучше других понимает психологию спортсмена: как настроить, где какое слово подобрать. В плане практики у него опыт большой, знает, кто как стреляет, может дать тысячу советов как стать, как сесть, как лечь, тебе остается все попробовать и выбрать лучший вариант для себя.

Мария и Сергей Мартыновы.Фото: Владимир КРИУЛИН

- Как во время процесса тренировочного его называете?

- Иногда тренер, иногда папа. Между собой могу обратиться так: Сергей Анатольевич. Бывает по-разному.

- Вы сказали про психологию. Какие советы он дает?

- Обычно тренеры советуют сделать дыхательные упражнения, сесть и настроиться, послушать музыку. Он тоже советует отвлечься от всего, не париться. Простые советы, которые действуют.

- У стрелков же тяжелая экипировка. Сами носите?

- Мне повезло, что папа со мной ездит на соревнования и может помочь. А все сами носят экипировку, костюм, подколенники, ботинки, чемодан с оружием. Все это немало весит. Когда летаем самолетами, стараемся вписаться в норматив 23 кг. Но обычно стрелки из винтовки отдают часть вещей пистолетчикам, потому что у них сумки легче. Суммарно получается около 25 кг.

Так кто-то из спортсменов сушит свою форму.Фото: Владимир КРИУЛИН

- Экипировка же необычная?

- Костюмы держат тело, чтобы на мышцы меньше была нагрузка. Ведь стойку при стрельбе надо держать долго, без костюма это было бы нереально сделать.

- Тяжело было совмещать учебу и тренировки?

- Когда поступила, был удобный график: 4 - 5 пар заканчивались в два часа дня, было время поесть и доехать до тира. Когда была вторая смена, у меня было индивидуальное посещение. Но пропуски отрабатывала, зачеты и экзамены сдавала.

- Сколько тренировки длятся?

- Чтобы одеться, подготовится до и после тренировки - час. Сама тренировка - 2,5 - 3 часа. Иногда их бывает две. Плюс отдельно физподготовка. То есть много усилий прилагаем. Хотя многим кажется, что стрельба - это популял 10 минут и гуляешь. На самом деле это тяжелый труд.

- Физподготовка что включает?

- Бег, отжимания, тренажерный зал, бассейн. Кто-то больше делает одно, кто-то - другое. Надо, чтобы мышцы были в тонусе.

- Сколько в планке стоите?

- Когда-то дошла до пяти минут, но потом надоело. Обычно по минуте-две делаю.

- Стрелкам надо беречь глаза, тренировать их?

- Желательно больше отдыхать, меньше сидеть в телефоне. Хотя много стрелков с плохим зрением, с идеальным мало - используют линзы. Идеальное зрение особо не поможет, может, даже хуже будет в плане результатов.

- Помните день, когда папа стал олимпийским чемпионом в 2012 году?

- Отдаленно. Тогда про пулевую стрельбу мало знала, понимала, что папа постоянно ездит на соревнования, постоянно выигрывает, была очередная победа. Я тогда особо не удивилась, но понятно, что радовалась.