«Предложили стать бизнес-партнером, а потом продали квартиру и отобрали деньги»

55-летний мужчина из Витебска не подозревал, что новые знакомые, которые предложили ему стать партнером в бизнесе, жестоко его обманут. Двое нашли к нему подход в тот момент, когда мужчина был в запое. Стать партнером в автобизнесе, которым якобы занимались новые приятели, оказалось просто – всего лишь надо было вложить в этот бизнес деньги. Денег у мужчины не было, и «бизнесмены» предложили продать его квартиру, а ему подыскать новое жилье, попроще и подешевле. Тот согласился.

-Квартиру потерпевшего продали за сумму, немного превышающую 10 тысяч долларов, - рассказали в 7-м управлении (по Витебской области) Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД РБ. – Новое жилье взамен он не получил. Вместо этого его какое-то время перевозили с одной съемной квартиры на другую. Денег от продажи жилья он тоже не получил. Фактически мужчина остался без жилья и без средств к существованию. Доходило до того, что он несколько раз падал в обморок от голода.

Парочку «бизнесменов» недавно задержали. «Бизнес» этих людей заключался не в купле-продаже автомобилей, как они рассказывали своим жертвам, а как раз в том, чтобы мошенническим путем завладевать деньгами, вырученными от продажи квартир. Орудовали они в Витебске целый год, правоохранительным органам известно о нескольких пострадавших от их действий.

-Потерпевшие жили впроголодь на съемных квартирах, их ограничивали в перемещении, запрещали общаться с их знакомыми и другими лицами, некоторых вывозили под присмотром на неквалифицированные работы, - рассказали в 7-м управлении ГУБОПиК.

Деньгами мошенники распоряжались по своему усмотрению. Часто устраивали кутежи в увеселительных заведениях, причем из-за денег периодически ссорились между собой.

Одного из мошенников сотрудники ОМОН вытащили из-под дивана в квартире его сестры. Мужчина год назад освободился из мест лишения свободы. Там он провел семь лет за мошенничества, кражу, грабеж, разбой и вымогательство. Его старший товарищ за серию мошеннических действий отсидел 8 лет. Теперь обоим грозит наказание в виде лишения свободы до 10 лет с конфискацией имущества. Уголовное дело Витебским ГОСК возбуждено по ч.4 ст.209 УК РБ (мошенничество, совершенное организованной группой, либо в особо крупном размере).

Пока неизвестно, сколько всего денег выманили мошенники у доверчивых витеблян. Не исключено, что правоохранительным органам пока известно не обо всех эпизодах.

Если вас или ваших знакомых обманули мужчины, изображенные на фото, или вы что-то знаете об их преступной деятельности, обращайтесь в 7-е управление (по Витебской области) ГУБОПиК МВД Республики Беларусь по телефонам: 8029 5913891, 80212 670040 или 80212 665044.