Гребцы на глазах у президента подтвердили свой уровень: «Трибуны делают свое дело»

За успехами гребцов с трибун на канале в Заславле наблюдал Александр Лукашенко. Во второй день финальных соревнований белорусы выступили еще более успешно, чем в первый: взяли 8 медалей, из них 4 золотых.

Бронзовую награду на последних метрах дистанции 200 м у байдарочников вырвал Дмитрий Третьяков. Это очень важная медаль в олимпийской дисциплине.

- Я был готов выиграть, давно этого хотел. Не мешало ничего: ни погода, ни внешние обстоятельства. Пришло мое время завоевывать медали. Выступали все сильнейшие. Трибуны делают свое дело - обожаю! - цитирует Третьякова пресс-служба НОК.

Артем Козырь не оставил соперникам шансов. Фото: noc.by

Артем Козырь не оставил шансов соперникам у каноистов на дистанции 200 м.

- Груз ответственности упал с плеч. Шел к этому результату целый год. Наконец-то этот день настал и закончился успешно. Очень чувствовалась поддержка трибун, родных и близких, - сказал Артем.

Елене Ноздревой с вдохновением помог возлюбленный. Фото: noc.by

На этой же дистанции у женщин первой стала наша Елена Ноздрева. С вдохновением ей помог возлюбленный:

- Когда на финише никого не увидела боковым зрением и по звукам поняла, что первая… невероятные ощущения. За меня болел мой парень - он украинский байдарочник Олег Кухарик. Вчера он завоевал серебряную награду. Он задал тон, а я поддержала. Рада его медали, а он моим.

Надежда Макарченко и Ольга Климова взяли серебро в заезде каноэ-двоек.

Надежда Макарченко и Ольга Климова – серебряные призерки в заезде каноэ-двоек. Фото: noc.by

Продолжилась и белорусско-венгерская битва. Ольга Худенко стала первой у женских байдарок-одиночек на 500 м. Она впервые в карьере опередила венгерку Дануту Козак, 5-кратную олимпийскую чемпионку и 14-кратную чемпионку мира.

- Если бы вы только знали, кого я обыграла! Данута Козак очень крута! Ее обыграть раньше было нереально. Не знаю, что мне сегодня помогло. Наверное, что выступаю у себя дома. Вчерашняя победа придала уверенности. Я поняла, что конкурентоспособна. На трибунах за меня болели мама, братья, много жителей из моего родного города Хойники. Спасибо им огромное, - сказала Ольга.

Марина Литвинчук и Ольга Худенко стали примами Европейских игр, каждая из них взяла по 4 медалей: 2 золота, серебро, бронзу. Фото: noc.by

Днем ранее, напомним, Худенко и Литвинчук были сильнейшими в заезде двоек. Козак и тогда была позади. Наши девчата стремились повторить успех в четверке. Но Данута Козак все-таки вязла реванш. Венгерская четверка выиграла. Экипаж в составе Маргариты Махневой, Надежды Попок, Ольги Худенко и Марины Литвинчук на сей раз довольствовался серебром.

Байдарка-четверка с серебром. Фото: noc.by

В байдарке-двойке на 200 м Марина Литвинчук и Ольга Худенко взяли бронзу, пропустив вперед экипажи из Украины и Германии. Заезд проходил в условиях сильного ветра, его назвали так: гребля с препятствиями.

- Я уже сказала Марине, что мы вчера победили в главной гонке, - отметила Ольга Худенко, имея в виду победу в байдарке-двойке на 500 м, где опередили Дануту Козак и Анну Караш.

А Марина Литвинчук в конце соревновательного дня добавила еще одно золото - в заезде одиночек на 5000 м.

Марина Литвинчук счастлива. Фото: noc.by

Марина Литвинчук и Ольга Худенко стали примами Европейских игр, каждая из них взяла по 4 медалей: 2 золота, серебро, бронзу.