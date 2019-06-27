Микки Рурк помог найти кошку из Беларуси

У белорусского телеведущего, ресторатора и просто известного светского персонажа Александра Ярославцева в столичном районе Веснинка пропала кошка, канадский сфинкс Микки. Расстроенный хозяин ночью разместил об этом сообщение в соцсетях. Среди небезразличных людей, которые репостнули это сообщение, оказались не только простые белорусы, но и телеведущий Андрей Малахов, фигурист Алексей Ягудин. И совершенно неожиданно – голливудская звезда Микки Рурк. Причем он не только выложил сторис в своем инстаграм, где рассказал о том, как бывает больно терять животных, но и дополнил пост комментарием на русском латиницей: «Ja nadejis,chto ti najdesh svoju koshechku Zhelaju tebe udachi! Druzja,kto zhivet v Belarusi pomogite Sashe @richhmond najti ego chlena semji. Ja znaju kak eto tiazhelo teriat svoih lubimcev» (стиль написания сохранен – авт.).

Это сообщение многие перепостили у себя в соцсетях.

Мы позвонили Александру Ярославцеву, чтобы узнать подробности.

- Я нашел кошку, - обрадовал нас Александр. – Оказалось, она все эти 6 дней находилась у соседей через дом. Сами они уехали в отпуск, а территория была закрыта. Видимо, поэтому кошка не могла вернуться домой. Рассказали мне об этом другие соседи. Они сказали, что видели лысую кошку. Так я ее и нашел. Но хочу сказать, что очень благодарен всем, кто высказал свое участие и помог в поисках Микки.

- Хочется спросить о Микки Рурке – вы с ним знакомы?

- Мы знакомы. Но попросил его разместить объявление о пропаже кошки Микки его ассистент Дима, он мой приятель. Это было очень приятно!

Кто скажет – помогли ли репосты найти кошку – но это действительно счастье, когда видишь, сколько неравнодушных людей вокруг.

Кошка Микки наконец-то дома с хозяином Сашей Ярославцевым. Фото: личный архив

«Отныне, буду ещё больше помогать детям-сиротам, приютам животных и всем-всем, кому смогу помочь в силу своих возможностей. Представляю, сколько животных ищут свой дом! Представляю, что творится в душе и в сердце у хозяев, чьи питомцы пропали. Волонтеры, можете меня активно привлекать в поисковые команды. Буду помогать, как могу!» - написал у себя в инстаграм Александр Ярославцев.

ДОСЬЕ «КП»

Микки Рурк — американский киноактер и сценарист, профессиональный боксер. Лауреат премий «Золотой глобус» и BAFTA (2009). Номинант на премию «Оскар» (2009). Зрители узнали о нем после выхода фильма Фрэнсиса Форда Копполы «Бойцовая рыбка». А настоящее мировое признание пришло к актеру с выходом фильма «Девять с половиной недель», благодаря которому Рурк приобрел титул секс-символа и прочно занял место в плеяде мировых кинозвезд. После мирового признания Рурк сыграл одну из своих самых знаменитых ролей — частного детектива Гарри Эйнджела в детективном триллере Алана Паркера «Сердце Ангела». И все же вершиной актёрского мастерства Рурка подавляющим большинством мировых кинокритиков была признана роль рестлера Рэнди «Барана» в фильме «Рестлер» (2008). За эту работу актёр удостоился множества престижных кинонаград.