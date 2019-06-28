2019-06-28T09:46:23+03:00
Общество
КП Беларусь

Глава МВД: "По амнистии выйдут около 6 тысяч осужденных"

По словам Юрия Караева, амнистия коснется и тех, кто осужден по антинаркотической статье
Дарья ЛОМОНОВСКАЯ
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Глава МВД: "По амнистии выйдут около 6 тысяч осужденных".Глава МВД: "По амнистии выйдут около 6 тысяч осужденных".Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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Сегодня депутаты приняли законопроект "Об амнистии в связи с 75-летием освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков". Напомним, в прошлый раз амнистия проходила четыре года назад.

- В нашем государстве всегда применяется принцип гуманизма в отношении лиц, отбывающих наказание. И государство не только карает, но и дает возможность исправившимся осужденным досрочно освободиться от отбывания наказания, - рассказал в Овальном зале глава МВД Юрий Караев.

По словам министра, в законопроект внесены новшества и дополнения. Одна из особенностей законопроекта - сроковое исполнение увеличено с 6 до 9 месяцев. Также амнистия предусматривает сокращение срока наказания на один год лицам, совершившим преступление, предусмотренные частью 1, 2 и 3 328-ой статьи (Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов).

В норму закона об амнистии введена и дополнительная категория - несовершеннолетние. Речь идет про тех, кто совершил преступление в несовершеннолетнем возрасте. Им сократят срок наказания на два года.

Как говорил бывший министр Игорь Шуневич, амнистия не распространиться на коррупционеров.

Амнистия также будет применена только к лицам положительно характеризующимся, а также полностью возместившим ущерб, причиненный совершенным преступлением.

- Согласно предварительным расчетам при реализации данного закона из исправительных учреждений закрытого типа предполагается освободить около 6 тысяч осужденных, - сказал Караев. - В том числе из мест лишения свободы - 2035 осужденных, из них 45 несовершеннолетних. Из исправительных учреждений открытого типа - 685, состоящих на учетах в уголовно-исполнительных инспекциях - 3242 осужденных.

Под амнистию попадут несовершеннолетние, беременные, женщины и одинокие мужчины, имеющие детей до 18 лет, пенсионеры, инвалиды, больные активной формой туберкулеза, онкологическими заболеваниями, ВИЧ-инфицированные и т.д.

Ранее экс-министр внутренних дел Игорь Шуневич говорил, что эта не самая большая амнистия. В былые годы под амнистию попадало до 20 тысяч человек.

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