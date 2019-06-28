2019-06-28T16:05:37+03:00
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КП Беларусь

Экс-жена Дениса Курьяна сводит с ума итальянцев фотографиями в бикини

35-летняя красавица отдыхает в Италии и получает сообщения от «страстных итальянских мужчин» [фото]
Полина СВЕТЛОВА
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35-летняя красавица отдыхает в Италии и получает сообщения от «страстных итальянских мужчин». Фото: Инстаграм Юлии Курьян-Костюкевич35-летняя красавица отдыхает в Италии и получает сообщения от «страстных итальянских мужчин». Фото: Инстаграм Юлии Курьян-Костюкевич
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Летний отпуск Юлия Курьян-Костюкевич проводит на вилле в Италии с дочерью и сыном. Но в Инстаграме сексуальной красотки есть не только милые семейные снимки с детьми, но и пикантные фотографии мамы двоих детей в бикини. Справедливости ради заметим, что такую фигуру грех прятать под парео. И Юля не прячет! А поклонники белоруски засыпают ее комплиментами, лайками и даже непристойными предложениями.

35-летняя Юлия в отличной форме! Фото: Инстаграм Юлии Курьян-Костюкевич

35-летняя Юлия в отличной форме! Фото: Инстаграм Юлии Курьян-Костюкевич

- «Привет, Наташа!» Девушки с именем Наташа, прошу меня простить. В Италии я пятый день. Пару дней как ставлю отметку локации. Пару дней как получаю сообщения от страстных итальянских мужчин с предложениями быстрого секса. И как же приятно, что от наших белорусских мужчин таких сообщений мне не прилетает... или крайне редко кто-то залетный напишет пошлость. В общем, порадовалась за свою репутацию и за то, что есть еще Мужчины в русских и белорусских селеньях! А вот откуда это восприятие иностранцами наших девушек?! Или это мой аккаунт похож на "продающий свое тело"? - пожаловалась Юлия на своей странице в Инстаграме.

Мама двоих детей недоумевает, почему ей пишут непристойные предложения. Фото: Инстаграм Юлии Курьян-Костюкевич

Мама двоих детей недоумевает, почему ей пишут непристойные предложения. Фото: Инстаграм Юлии Курьян-Костюкевич

Летний отпуск Юлия Курьян-Костюкевич проводит на вилле в Италии . Фото: Инстаграм Юлии Курьян-Костюкевич

Летний отпуск Юлия Курьян-Костюкевич проводит на вилле в Италии . Фото: Инстаграм Юлии Курьян-Костюкевич

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