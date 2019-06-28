«В такой отличной форме!». Ольга Барабанщикова впервые после родов поделилась фото в купальнике

Ольга Барабанщикова всегда была в отличной форме, поэтому после рождения дочери - бывшая теннисистка стала мамой в 38 лет - Ольга сразу же взялась за себя: много ходила пешком, тренировалась дома в тренажерном зале, следила за питанием (придерживается веганской диеты).

На отдыхе в Турции 39-летняя красавица порадовала своих подписчиков снимками в купальниках. Фото: Инстаграм Ольги Барабанщиковой

До рождения дочери Ольга часто баловала подписчиков фотографиями в бикини, но с появлением Аэлиты все изменилось. Думаем, это не столько возможные комплексы сдерживали молодую маму, сколько ее увлечение индийской религией и культурой. Ольга изучает Веды и уже давно предпочитает носить платья по щиколотку. Но на отдыхе в Турции 39-летняя красавица порадовала своих подписчиков снимками в купальниках, только слегка прикрывая оголенное тело парео. Все заметили, в какой чудесной форме Ольга. «Шикарная, Оля!», «В какой отличной форме!», «Красавица!» - засыпают комплиментами подписчики известную белоруску.

У бывшей теннисистки никогда не было проблем с лишним весом. Фото: Инстаграм Ольги Барабанщиковой