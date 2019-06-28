Зеленский присвоил звание «Герой Украины» трем «чернобыльским водолазам»

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о присвоении звания «Герой Украины» трем ликвидаторам аварии на Чернобыльской атомной электростанции в 1986 году.

Старший инженер-механик Алексей Ананенко, старший инженер-механик реакторного цеха Валерий Беспалов и начальник смены предприятия Борис Баранов удостоились высшей государственной награды за героизм и самоотдачу. Баранов награжден званием посмертно.

Напомним, 26 апреля 1986 году случилась авария на Чернобыльской атомной электростанции в городе Припять, Киевской области. Ананенко, Беспалов и Баранов спустились в бассейн-барботер под разрушенным реактором и открыли запорные клапаны, чтобы освободить их от воды. Благодаря их действиям удалось избежать контакта расплавленного ядерного материала с водой, который мог привести еще к еде одному масштабному взрыву.

Все трое инженеров после случившейся аварии продолжали работать на шахте в другом реакторном цеху. В то же время, в интернете их историю пересказывали иначе. Утверждалось, что все трое погибли от полученной дозы радиации спустя несколько недель. Это один из самых распространенных мифов вокруг аварии на ЧАЭС.

Историю трех водолазов показали в нашумевшем американском сериале «Чернобыль», после чего журналисты заинтересовались судьбой водолазов.

КСТАТИ

Как сложились судьбы героев

В 1989 году Ананенко перешел в другую организацию, связанную с атомной энергетикой и безопасностью. В 2017 году мужчину на переходе сбила машина. Он провел 36 дней в коме. Ананенко получил тяжелую травму головы и ноги. Сейчас ему трудно говорить.

Инженер Беспалов после аварии на ЧАЭС еще три года проработал там, а позже получил должность инженера-конструктора в проектном институте. С 1992 по 2012 год снова работал на станции.

Баранов проработал на станции еще 19 лет. Он умер в 2005 году в возрасте 64 лет.

В 2018-м троим коллегам-ликвидаторам бывший президент Украины Петр Порошенко вручил ордены «За мужество» III степени.