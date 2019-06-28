2019-06-28T17:21:18+03:00
Политика
КП Беларусь

Александр Лукашенко – Эмомали Рахмону: «Вы привезли к нам хорошую погоду: прошли дожди»

Президент Таджикистана приехал в Беларусь на три дня
Ирина АВИДОВА
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Александр Лукашенко и Эмомали Рахмон, 28 июня 2019 года. Фото: president.gov.byАлександр Лукашенко и Эмомали Рахмон, 28 июня 2019 года. Фото: president.gov.by
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- Рад, что вы приехали. Вы истинный не только мой друг, но и друг белорусского народа, - сказал Александр Лукашенко, приветствуя Эмомали Рахмона во внутреннем дворе Дворца Независимости. - Очень рад, что вы, приехав к нам, побудете на закрытии этих Игр. Но главное - это наши с вами переговоры, где мы подкорректируем нашу дорожную карту отношений в плане интенсификации, поговорим о более тесном сотрудничестве между Таджикистаном, Беларусью и третьими странами, особенно с Афганистаном.

Александр Лукашенко выразил надежду, что к этим переговорам подключится и Владимир Владимирович Путин. Он прилетит в Минск к закрытию Европейских игр (подробнее о церемонии читайте на странице 13).

- Мы сможем поговорить втроем. Думаю, вы не будете против, у нас также есть вопросы в рамках СНГ и ОДКБ, нашего оборонного союза. Словом, скучать мы вам не дадим, - наметил план встречи Александр Лукашенко.

Он поблагодарил Эмомали Рахмона за закладку двух садов в Брестской и Гомельской областях. И добавил, что перед сельским хозяйством стоит задача производить новые виды продукции, которые раньше не производились.

- Климат жестко изменился. Мы особенно это почувствовали в этом году, когда стоит жара. Спасибо вам: вы вчера привезли к нам хорошую погоду: прошли дожди, особенно в центре Беларуси. Словом, непростой год, но, думаю, он будет лучше, чем прошлый, в сельском хозяйстве, - сказал Александр Лукашенко.

- Я прилетел к своему брату. Наши народы исторически очень хорошо отзываются друг о друге, уважают, любят, - ответил Эмомали Рахмон.

А В ЭТО ВРЕМЯ

«Негоже иметь падение в товарообороте»

- Товарооборот под $40 млн, который достигнут по итогам 2018 года, абсолютно не соответствует нашему взаимному потенциалу, - сказал Александр Лукашенко. - Надеемся, что тенденция падения объемов торговли носит временный характер. Присутствующие здесь члены делегаций обязаны ее исправить. Негоже при наших таких отношениях иметь еще и падение в товарообороте.

По словам президента, перспективы есть в поставках белорусских грузовых автомобилей, дорожно-строительной и пассажирской техники.

Он уверен, что жители Душанбе смогли бы оценить белорусские троллейбусы. Но тут есть разногласия: Таджикистан предлагает снизить стоимость техники, а для нашего предприятия это невыгодно.

- Пускай полторы сотни (троллейбусов. - Ред.), но это хороший объем. Надо договариваться и поставлять, коль есть спрос на нашу продукцию, особенно троллейбусы в Душанбе, - сказал Лукашенко.

Президент обратился к министру иностранных дел Владимиру Макею.

- Афганистан - огромная страна, и Эмомали Шарипович говорит о том, что Афганистан нуждается в тех товарах, которые мы можем произвести в Душанбе и других городах Таджикистана, а может быть, потом и в Афганистане. Поэтому это направление надо развивать, - сказал он.

К слову, товарооборот двух стран в 2018-м составил $ 37,4 млн. - он сократился почти на 13% (около $ 43 млн по итогам 2017-го).

КСТАТИ

Рахмон привез в подарок кинжал

После переговоров президенты обменялись подарками. Александр Лукашенко подарил гостю созданную по старинной технологии копию Слуцкого пояса. А также сувениры II Европейских игр, в том числе панно из мореного дуба.

Эмомали Рахмон презентовал национальный таджикский кинжал ханджар ручной работы, изготовленный с использованием кости оленя, с росписью и гравюрой. Еще один подарок - картина на холсте, на которой изображен дворец Навруз.

По информации пресс-службы президента

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