2019-06-28T17:21:18+03:00
Общество
КП Беларусь

За несколько суток температура изменится от 8 до 34 градусов

Чтобы резкие перепады температуры перенести безболезненно, надо много спать, гулять и правильно питаться
Настасья КОРСАК
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В выходные температура будет около 20-25 градусовВ выходные температура будет около 20-25 градусовФото: Павел МАРТИНЧИК
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Июньская погода в Беларуси в этом году бьет рекорды. Пару недель назад синоптики говорили о жаре, которой не было сотню лет, а то и вовсе за все годы метеонаблюдений. Когда жара немного спала, начались другие крайности - погода ночью больше напоминает осеннюю.

Например, в субботу, 29 июня, серьезной жары не будет, а ночью и вовсе Белгидромет обещает совсем не летнюю температуру - от 8 до 14 градусов тепла, днем - от +17 до +25. Приблизительно такая же погода будет и в воскресенье. А вот в понедельник, когда выходные закончатся, ночью минимальная температура воздуха будет от 14 до 21 градуса, а дневной максимум - от +27 до +34.

- Такие перепады температуры особенно болезненно воспринимают метеозависимые люди. Хоть официально такого заболевания и нет, но страдает этим недугом каждый третий, - говорит врач-терапевт Ольга Александрова. - Головная боль, головокружение, слабость - все это привычные симптомы у тех, кто плохо переносит перемену погоды.

Чтобы облегчить себе состояние, врачи советуют спать не меньше 8 часов в день, гулять на свежем воздухе, отказаться от вредной пищи и не переедать. Если метеозависимость связана с проблемами сосудов, стоит не забывать о поддерживающих препаратах.

Еще одна проблема, которая становится актуальной из-за резких перепадов температур, - летние простуды. Из-за сквозняков, кондиционеров и одежды не по погоде обращений к терапевтам в жару не так мало, как может показаться на первый взгляд.

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