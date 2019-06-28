В минском аэропорту ДНР и ЛНР передали Украине четверых военнопленных

В четверг стало известно о том, что украинский политический деятель Виктор Медведчук, не ставя в известность Владимира Зеленского, договорился с руководителями так называемых ДНР и ЛНР об освобождении четырех украинцев, которых приговорили к тюремным срокам. Были озвучены имена пленников: Дмитрий Великий, Яков Веремейчик, Эдуард Михеев и Максим Горяйнов.

В пятницу в национальном аэропорту Минск состоялась передача бывших заключенных. Их привезли из Ростова на специально зафрахтованном самолете и показали журналистам. Парни были немногословны. Рассказывать об условиях содержания отказались. Попросили дать им отдохнуть и поблагодарили всех, кто был причастен к их освобождению.

Кто эти люди и за что их посадили в ЛНР и ДНР?

30-летний военнослужащий ВСУ Дмитрий Великий был взят в плен 11 сентября 2016 года. Впоследствии его осудили к 15 годам лишения свободы по статье «Осуществление террористической деятельности».

- В 2015 году мой сын уехал на заработки в Россию, и в сентябре связь с ним оборвалась. И только в сентябре 2017 года я узнала, что сын находится в колонии. Ребята, которых обменяли 27 декабря 2017 года, подтвердили, что находились вместе с ним в колонии. Однако ДНР это не подтверждает, - так описывала ситуацию в своем письме к Виктору Медведчуку мать Дмитрия Великого.

Это письмо письмо Виктору Медведчуку написала мать Дмитрия Великого.

33-летний командир отделения ВСУ Яков Веремейчик был взят в плен 25 мая 2018 года, на него власти ЛНР завели несколько уголовных дел - по статьям «Геноцид» и «Применение запрещенных средств и методов ведения войны».

34-летний старшина 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ Максим Горяйнов был взят в плен 25 мая 2019 года. Его уже успели осудить по статье «Содействие террористической деятельности» и назначить 15 лет лишения свободы. Бойцы вместе со старшиной, двигаясь на грузовике, ошибочно отклонились от своего маршрута, и попали на временно оккупированную территорию, где их и задержали.

Единственное гражданское лицо - 54-летний Эдуард Михеев. Его взяли в плен 16 октября 2017 года, осудили по статье «Госизмена» и приговорили к 12 годам лишения свободы. К Медведчуку с просьбой об освобождении обратились его жена и две дочери.

О своем освобождении парни узнали буквально несколько дней назад.

- Вы были уверены, что 12 лет будете сидеть. С этой данностью многие из вас, думаю, уже смирились. И вдруг вы узнаете, что вас освобождают. Какие были эмоции? - спросили журналисты.

Ответил лишь Эдуард Михеев:

- За себя могу сказать, что это не первая попытка моего освобождения, но предыдущие были неудачными. И я до последнего не верил.

Пока парни даже не знают, кто будет встречать их в Киеве.

- Будут встречать - я знаю, - добавил Виктор Медведчук.

Он также сообщил, что он согласовывал вопрос освобождения с властями Беларуси и поблагодарил их за содействие. Однако, по его словам, лично с Александром Лукашенко он этот вопрос не обсуждал.

После обеда четверо освобожденных парней вместе с Виктором Медведчуком сели в небольшой частный самолет и улетели в Киев.

Виктор Медведчук не ставя в известность Владимира Зеленского, договорился с руководителями так называемых ДНР и ЛНР об освобождении четырех украинцев, которых в ДНР и ЛНР приговорили к тюремным срокам.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Какая реакция Украины и России на эти события?

Виктор Медведчук позиционирует себя не как посредника между Украиной и самопровозглашенными республиками:

- Я не являюсь посредником Зеленского. Если я и являюсь чьим-то посредником, то посредником родственников этих ребят, - заявил он.

Эти события вызвали неоднозначную реакцию среди украинских политиков. Сначала ситуацию прокомментировал Владимир Зеленский:

- Я ни разу в своей жизни (и на должности президента Украины) не общался с господином Медведчуком. Когда у нас есть большая независимая Украина, я не понимаю, почему у нас должны быть посредники. Он знает мое отношение к этому вопросу, - сказал президент Украины. - Почему поднимается вопрос возвращения пленных, прекращения войны с его стороны только под выборы? Спросите господина Медведчука.

В партии Медведчука с заявлением Зеленского не согласны:

- Я в шоке просто от слов Зеленского, я считаю, что это аморальные слова, слова человека, который, вместо того чтобы поблагодарить за то, что спасены четыре гражданина Украины, просто бредит, - заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Вадим Рабинович в эфире телеканала «112.Украина».

Прокомментировали слова Зеленского и в России:

- Сам же отказался напрямую общаться с ДНР и ЛНР, о чем заявил десять дней назад после встречи с Макроном: «Мы не готовы на прямой диалог с сепаратистами». Это дословно. А до него отказался Порошенко. Вот и появились посредники. Кстати, благодаря их усилиям многие вернулись домой, - написала в Facebook официальный представитель МИД России Мария Захарова.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Беларусь приветствует все шаги, направленные на возвращение мира в Украину

- Мы всегда говорили о том, что будем поддерживать любые действия, направленные на установление мира на украинской земле, - заявил пресс-секретарь МИД Беларуси. - Возвращение людей, удерживаемых долгое время в плену, - благородное дело. Наконец-то матери увидят своих сыновей, а дети - отцов. Это главное, и это происходит на белорусской земле.