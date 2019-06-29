«То, что мы считаем фантастикой, часто содержит достоверную информацию». Режиссер о премьере Купаловского по первому белорусском триллеру

- На малой сцене Купаловского несколько лет назад шла постановка по «Шляхціцу Завальні, або Беларусь у фантастычных апавяданнях», книге, написанной Яном Барщевским в середине XIX века. Почему театр решил вернуться к нашей классике в формате большой сцены?

- Возможно, не театр решил вернуться к классике белорусской литературы, а классика решила вернуться и проявиться на первой сцене страны. Проявиться в то самое время, когда мир перенасыщен военными действиями, когда в миграционных потоках теряются целые этносы, когда проблемы экологии и генно-модифицированной продукции ярко звучат в мировом масштабе. Проявиться и напомнить о том, какое богатство мы имеем.

«Полацак родны! Калiсцi ты мог быць сталiцаю ўсёй Белай Русі! Блiжэй да Полацка возера Нешчадра. Там вясна – рай ; там самыя розныя птушкi збiраюцца з усiх канцоў свету, тысячы чуллiвых галасоў адгукаюцца над вадою, па лугах, лясах. Чарадзейны край, дзе я чытаў мiласэрнасць тваю, Творца. Апавяданнi старых, якiя перайшлі ад чалавека да чалавека – гiсторыя зямлi маей, характар i пачуццi беларусаў. Толькi там сустракаў я сапраўдную шчырасць i даверлiвасць чалавечай душы», - говорит в спектакле Ян, племянник Завальни.

Неужели на сцене повится настоящее поле? Фото предоставлено театром

- Прежняя постановка по Барщевскому - это был моно-спектакль Геннадия Овсянникова. Он играет главную роль и у вас...

- Ту постановку смотрела только в записи. Скажу, чем запомнятся мне репетиции с Геннадием Степановичем. Это тонкий, скромный, с замечательным чувством юмора человек и открытый для творческого поиска актер, сумевший воплотить на сцене большое количество незабываемых, ярких образов, и при этом бережно сохранить в себе ребенка, чувство голода к делу. Овсянников схватывает все мгновенно, порой спорит, но это такой замечательный творческий спор, в котором мы приходим к единому решению… Этика, такт, выдержка, уважение к режиссеру, к профессии - это Геннадий Степанович. Ни разу от него, народного артиста СССР и Беларуси, я не услышала и слова относительно того, что он чего-то не может или ему не удобно.

- Порой «Шляхціча Завальню» называют первым белорусским триллером. Вам близка такая трактовка?

- Жанр спектакля обозначен как «праява», то есть - явление, необыкновенное происшествие. Также образным решением спектакля стало мистическое озеро Нещарда, в пространстве которого нам, современникам, «проявляются» персонажи прошлого. Так и Барщевский проявился, напомнив о себе в прямом смысле и своим произведением и тем, что нашлось этой весной (проявилось, считайте) его надгробие в городе Чуднове (Украина) - школьница Лена нашла надгробную плиту писателя во дворе собственного дома. Чудно, не правда ли. Фантастика! Все - в стиле Яна Барщевского.

Первые кадры со сценических репетиций премьеры. Фото предоставлено театром

- Как проза Барщевского трансформировалась в театральный язык?

- Сергей Ковалев написал для Купаловского театра фактически оригинальную пьесу по мотивам романа Яна Барщевского «Шляхціц Завальня, або Беларусь у фантастычных апавяданнях», опираясь на сюжеты рассказов и контаминацию образов.

- Как бы вы ответили на вопрос, о чем будет Ваш спектакль?

- Он о Родине, о месте, где мы имеем возможность жить и развиваться согласно своим генетическим и историческим кодам. Тема Родины и проблема преемственности поколений стали главными в спектакле. Не секрет, что один из способов избежать ошибок в будущем заключается в осознании прошлого, расширении своей исторической памяти. Предки знали: чтобы история была понятна и известна всем, она должна быть облечена в художественную форму. Знал это и Барщевский, оставив нам, современникам, свои фантастические рассказы. А то, что мы привыкли считать фантастикой, вымыслом, часто содержит абсолютно достоверную, высококачественную информацию. В песнях, сказках, мифах, сохранившихся старых обрядах мы можем найти ответы на многие проблемы нашей сегодняшней жизни. Так что восстановление исторической памяти, осмысление своей истории - такие задачи ставит перед собой постановочная команда. Это Екатерина Шиманович и Сергей Ашуха, которые работают над сценографией, музыку пишет Виктор Кистень, хореограф - Ольга Скворцова.

- В чем схожесть и различие Геннадия Овсянникова и Николая Кучица в главной роли (они играют в разных составах – Ред.)?

- И Геннадий Степанович, и Николай Николаевич дерзкие в своих предложениях, стремящиеся к тому, чтобы замысел спектакля максимально выражался через их актерское мастерство.

В спектакле занята молодая часть труппы театра. Фото предоставлено театром

- Кроме пары главных персонажей (партнерши Овсянникова и Кучица – Алена Сидорова и Тамара Миронова), остальные роли исполняют молодые артисты. Как вам сложившийся ансамбль?

- Актерский ансамбль, в сравнении со спектаклями «Зямля Эльзы» и «Шабаны», которые мне довелось поставить на Камерной сцене театра, существенно отличается по масштабам. В спектакле задействована половина труппы Купаловского! На сцену выйдут Иван Кушнерук, Иван Трус, Александ Зеленко, Александр Павлов, Марта Голубева, Валентина Гарцуева, Кристина Дробыш, Роман Подоляко и многие другие. С кем-то мы уже встречались в предыдущих работах, с кем-то сотрудничаем впервые. Сложившийся ансамбль хорош. Главное, что бы все сложилось.

- На сцене театра с июля будут идти сразу три поставки Алены Ганум. Чем дорога Вам каждая из них – «Шабаны» по Альгерду Бахаревичу, «Зямля Эльзы» по Ярославе Пулинович и готовящийся «Шляхціц Завальня».

- «Шабаны» – это был мой дипломный спектакль в Купаловском театре и мои первые встречи с актерами. «Зямля Эльзы» - первая встреча со старшим поколением театра и радость творческого поиска вместе с Зинаидой Зубковой, Владимиром Роговцовцовым, Натальей Кочетковой, Николаем Кириченко. Эти спектакли идут на Камерной сцене нашего театра. А «Шляхціц Завальня» знаменателен тем, что для меня это выход на большую сцену Купаловского.

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