Тимати выступил в фан-зоне у Дворца Спорта.Тимати выступил в фан-зоне у Дворца Спорта.Фото: Павел МАРТИНЧИК
2019-06-30T12:14:38+03:00
Общество
КП Беларусь

Тимати бесплатно выступил в Минске возле Дворца Спорта

29 июня праздновали День культуры России
Ирина ВЕТРОВА
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Бесплатный концерт проходил в фан-зоне у Дворца Спорта 29 июня. Российский рэпер приехал в Минск, чтобы выступить на праздновании Дня культуры России в рамках II Европейских игр.

Послушать Тимати, который был хэдлайнером концерта, собралось огромное количество зрителей - несколько тысяч человек.

Рэпер вышел на сцену в куртке, черных брюках и с модной брендовой сумкой через плечо. Он исполнил несколько песен.

Концерт был бесплатным. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Концерт был бесплатным.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Рэпер вышел на сцену в куртке, черных брюках и с модной брендовой сумкой через плечо. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Рэпер вышел на сцену в куртке, черных брюках и с модной брендовой сумкой через плечо.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Тимати спел несколько песен. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Тимати спел несколько песен.Фото: Павел МАРТИНЧИК

На бесплатный концерт пришли тысячи людей. Фото: Павел МАРТИНЧИК

На бесплатный концерт пришли тысячи людей.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Сидя на плечах у друзей, лучше видно! Фото: Павел МАРТИНЧИК

Сидя на плечах у друзей, лучше видно!Фото: Павел МАРТИНЧИК

Зрители снимали выступление на смартфоны. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Зрители снимали выступление на смартфоны.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Я не вижу ваши руки! Фото: Павел МАРТИНЧИК

Я не вижу ваши руки!Фото: Павел МАРТИНЧИК

Было весело! Фото: Павел МАРТИНЧИК

Было весело!Фото: Павел МАРТИНЧИК

Зрителей было очень много! Фото: Павел МАРТИНЧИК

Зрителей было очень много!Фото: Павел МАРТИНЧИК

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