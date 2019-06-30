Тимати бесплатно выступил в Минске возле Дворца Спорта

Бесплатный концерт проходил в фан-зоне у Дворца Спорта 29 июня. Российский рэпер приехал в Минск, чтобы выступить на праздновании Дня культуры России в рамках II Европейских игр.

Послушать Тимати, который был хэдлайнером концерта, собралось огромное количество зрителей - несколько тысяч человек.

Рэпер вышел на сцену в куртке, черных брюках и с модной брендовой сумкой через плечо. Он исполнил несколько песен.

Концерт был бесплатным.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Рэпер вышел на сцену в куртке, черных брюках и с модной брендовой сумкой через плечо.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Тимати спел несколько песен.Фото: Павел МАРТИНЧИК

На бесплатный концерт пришли тысячи людей.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Сидя на плечах у друзей, лучше видно!Фото: Павел МАРТИНЧИК

Зрители снимали выступление на смартфоны.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Я не вижу ваши руки!Фото: Павел МАРТИНЧИК

Было весело!Фото: Павел МАРТИНЧИК