Тимати бесплатно выступил в Минске возле Дворца Спорта
Бесплатный концерт проходил в фан-зоне у Дворца Спорта 29 июня. Российский рэпер приехал в Минск, чтобы выступить на праздновании Дня культуры России в рамках II Европейских игр.
Послушать Тимати, который был хэдлайнером концерта, собралось огромное количество зрителей - несколько тысяч человек.
Рэпер вышел на сцену в куртке, черных брюках и с модной брендовой сумкой через плечо. Он исполнил несколько песен.
Концерт был бесплатным.Фото: Павел МАРТИНЧИК
Рэпер вышел на сцену в куртке, черных брюках и с модной брендовой сумкой через плечо.Фото: Павел МАРТИНЧИК
Тимати спел несколько песен.Фото: Павел МАРТИНЧИК
На бесплатный концерт пришли тысячи людей.Фото: Павел МАРТИНЧИК
Сидя на плечах у друзей, лучше видно!Фото: Павел МАРТИНЧИК
Зрители снимали выступление на смартфоны.Фото: Павел МАРТИНЧИК
Я не вижу ваши руки!Фото: Павел МАРТИНЧИК
Было весело!Фото: Павел МАРТИНЧИК
Зрителей было очень много!Фото: Павел МАРТИНЧИК