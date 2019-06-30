Дмитрий Асанов выиграл золото в боксе: «Приснился сон, как стою с медалью и пою гимн»

Дмитрий Асанов в турнире боксеров до 60 кг в финальном бою с Габилом Мамедовым из России одержал победу. Для него это вторая медаль Европейских игр: четыре года назад в Баку было серебро.

- Всегда мечтал о том, чтобы на каком-нибудь международном турнире стоять на пьедестале и спеть гимн Беларуси, - сказал Дмитрий Асанов после награждения. - Настал этот день! Сумел исполнить мечту при ошеломительной поддержке. Ради таких моментов стоит себя отдавать спорту полностью. Каждый бой был по-своему тяжелый. Конечно, есть финал — он всегда непростой с любым соперником. Но отмечу первый бой. Он был тяжелым в плане психологии. Кто сидит на трибунах? Что здесь происходит? Увидев близких с баннерами, понял, в следующий раз буду получать от выхода на ринг только удовольствие.

Спасибо всем за поддержку! Каждый спортсмен хочет завоевать золотую медаль на таком крупном старте. У нас был план на бой. К сожалению, он пошел не так… С этим соперником мы уже встречались. Тогда план полностью сработал, но в этот раз Мамедов поменял тактику. Но тренер грамотно подсказывал. Вообще, мы по ходу боя три раза ее меняли. Если бы оставили первоначальный план, то ничего не получилось бы. Меня «прочитали» во втором раунде.

Дмитрий Асанов и Габил Мамедов в финальном бою.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Российские коллеги говорили, что их спортсмен должен был выиграть.

- Знаете, на этом турнире не было боя с участием российского атлета, после которого эксперты и тренеры бы сказали: "Да, наш сегодня проиграл". После каждого сражения какая-то шумиха. Понимаю, это спорт. Все смотрят на своего атлета. Не видят, что он «пропускает», а смотрят только на попадания. Не скажу, что для меня этот финал «easy win» (легкая победа), но я был точнее. И у зрителей сомнений не возникло по поводу победителя еще до того, как рефери подняли руки. Кто-то с трибун причал, что победа русского атлета однозначна. Я был увидел: тот ли бой он смотрел. Но ничего плохого в адрес русского спортсмена сказать не могу. Конечно, он сильный. Спасибо за сегодняшний урок, думаю, и мы дали им урок.

Асанов три раза менял тактику.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Мамедов говорил, что ты его выше и поэтому победил.

- Победил, потому что каждую тренировку отдавался на сто процентов. Как только что известно, что Европейские игры пройдут в Минске, я жил этим днем и этим финалом! Хотел доказать, что медаль в Баку не случайная.

Победа Асанова!Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Хорошо ли вы спали в последние дни?

- Да, второй день подряд сплю хорошо. И второй день подряд сплю после завтрака и сны такие, что боксирую. Сегодня был с одной стороны страшный сон, с другой – приятный: стою на пьедестале подиуме, пою гимн, текут слезы… И это за пару часов до боя. Проснулся в поту! Думаю: уже отбоксировал? Долго думал, что это значит... У нас в штабе есть психолог. Перед боем с ней поговорил. Настрой был хороший.

За Дмитрия Асанова болели близкие.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Домашние игры — особенные для тебя?

Я говорил до игр, этот старт для меня будет более значимый, чем чемпионат мира. Белорусы этих игр ждали четыре года. Думаю, все, кто причастен, выложились на сто процентов: организаторы, волонтеры… Я не хотел кого-то подвести.

- Сейчас психологически было гораздо сложнее, нежели четыре года назад в Баку. Туда ехал совсем молодым спортсменом. Помню, в самолете и я спросил у тренера: «Какие планы? Ведь я первый раз еду на подобный турнир!» Он ответил: "Покажи, что умеешь. Тебя никто не знает. Просто покажи красивый бокс, чтобы люди знали, что в Беларуси есть боксеры». Я в Баку вообще не «парился». Помню, когда выиграл в четвертьфинале, подумал: «Вау, ничего себе». На этих же играх понимал, соперники на меня будут настраиваться, как на фаворита, все выходили как на последний бой.

Долгожданная медаль.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Кто на трибунах за вас болел из близких?

- Все. Мама, папа, будущая невеста, друзья.