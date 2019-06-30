Церемония закрытия Европейских игр 2019 в Минске: прямая онлайн-трансляция

Спортсмены приветствуют болельщиков, фотографируются с медалями, дурачатся, улыбаются, машут флагами - вечеринка началась! А тем временем звучит «Цячэ вада ў ярок» с танцевальной аранжировкой.
Коллеги заметили какого-то слишком веселого спортсмена из команды Голландии. Он бегает вдоль рядов волонтеров и всем отбивает пять. Молодец, радуется человек!
Публике нравится.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Билеты на церемонию закрытия стоили от 35 до 150 рублей.
Огонь игр.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Огонь Европейских игр горел в чаше все это время - с момента открытия. Сегодня он погаснет.
Спортсменов ждет вечеринка. Интересно, стадион «Динамо» видел когда-нибудь еще СТОЛЬКО людей?
Обычно на церемонии игр страна-хозяйка передает флаг стране, в которой пройдут следующие игры (такова традиция Олимпийских игр). III Европейские игры должны пройти в 2023 году в Кракове. Но в программе церемонии закрытия II Европейских игр нет момента передачи флага Европейских олимпийских комитетов. Он будет просто спущен.
Библиотека в цветах флага.Фото: Владимир КРИУЛИН
Так выглядит библиотека во время исполнения гимна Беларуси.
Вип-ложа представлена президентами Армении, России, Таджикистана - во главе с Александром Лукашенко, конечно. Также прибыли президент Европейских олимпийских комитетов и Международного олимпийского комитета.
Начинается! «Говорят, создатели шоу вдохновлялись представителями прогрессивной молодежи Беларуси»... Так представляют это шоу организаторы. Хэдлайнером станет Николай Басков. Ну, что ж. Привет, прогрессивная молодежь Беларуси!
Начальник управления по церемониям и культурной программе фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года» Сергей Хомич рассказал: «Работа над церемонией закрытия - это коллективный труд режиссерско-постановочной группы. Общий подход, выбор жанра остался неизменным. Церемония открытия, как правило, тесно связана с презентацией страны, рассказывая о ее истории, культуре. Во главе угла церемонии закрытия – чествование спортсменов и волонтеров, то есть, ключевых действующих лиц, создававших спортивный праздник. Зрителей церемонии закрытия ждет много трогательных моментов. Акценты в ней расставлены очень хорошо, подобран интересный материал». По составления номеров, подбору костюмов участников, сопровождающих песен и легенд специалисты консультировались с представителями научных учреждений. Также внимание было акцентировано на стремлении организаторов шоу создать оригинальный продукт, без каких-либо ассоциаций с другими мультиспортивными мероприятиями.
Коллеги на стадионе рассказывают, что на завершающем игры шоу какие-то уж больно строгие порядки. Если во время церемонии открытия журналистам можно было пройти с внешней стороны вокруг всего стадиона, то сегодня не дают сделать и шага - мол, идите только на свои места на трибуне.
Так до начала церемонии открытия репетировали танец тренера.Андрей ОСМОЛОВСКИЙ
В начале церемонии будет парад флагов и спортсменов. Флаг Беларуси понесет Марина Литвинчук, которая на Европейских играх в гребле на байдарках выиграла 4 медали: два золота, серебро, бронзу. Самая титулованная и опытная наша гребчиха. Родом из деревни Сотничи Гомельской области. У нее две бронзовые медали Олимпийских игр 2012 и 2016 год, три золото чемпионата мира. Ее Артур Литвинчук, Олимпийский чемпион Пекина. Полтора года назад у них родился сын. Почитайте, как Марина тренировалась ради побед: «Зимой, бывало, на канале ТЭЦ в минус 20 тренировались, 20 км в день проходили в лодке. Носки теплые надевали, кофты, куртки… Так что я закаленная была девочка. А нагрузки не все выдерживали, уходили».
К шоу все готово.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
К шоу все готовы! Начало - в 22.00.
Мерч со скидками!Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Тут мерч распродают! То есть всякую продукцию с символикой игр. Налетай, торопись! Распродажу начали еще вчера. Джемпер, который стоил 29 рублей, теперь стоит 21 рубль.
Порядок действия церемонии.Фото: Владимир КРИУЛИН
Вот такая программа церемонии. Отметят тренеров, волонтеров и других.
Добавлю немного цифр!
В церемонии закрытия Европейских игр будут участвовать 2000 спортсменов и около 4500 волонтеров. Они вместе - главные герои праздника. Волонтеры все это время помогали играм состояться. А спортсмены боролись за медали! В лидерах - Россия: у российских спортсменов 109 медалей. У Беларуси - 69. Следом за нами - Украина: 51 медаль.
Презенты для зрителей.Фото: Владимир КРИУЛИН
Как и на церемонии открытия, всех пришедших на стадион ждали мешочки, а в них значок, дождевик, почтовая карточка, буклет о церемонии и браслет, который в определенный момент действа будет загораться определенным цветом и создавать красоту на трибунах.
Волонтеры ужинают.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Вот такой массовый пикник на тренировочном поле стадиона устроили волонтеры за пару часов до церемонии. Кто работает, тот ест.
На церемонию закрытия приехали президент Международного Олимпийского комитета Томас Бах, президент Российской Федерации Владимир Путин. Они даже успели посетить соревнования по спортивной гимнастике.
В центре сцены на стадионе копия Национальной библиотеки.Фото: Владимир КРИУЛИН
Одними из главных участников церемонии станут волонтеры, их называют героями Европейских игр – трудились и помогали спортсменам, гостям. В центре сцены на стадионе копия Национальной библиотеки. Как вам? Интересно, какие трансформации с ромбокубооктаэдром будут во время церемонии?
Всем привет! Мы уже на стадионе «Динамо». В 22.00 начнется церемония закрытия II Европейских игр. Так быстро пролетели соревновательные дни. По сценарию церемонии зрителям покажут современную Беларусь. Ранее сообщалась, что из музыкантов должны выступить IOWA, NAVI Band, «Леприконсы», J:Морс, Николай Басков и другие. Кстати, должны были выступить и LiteSound, но, как написали в Facebook участники группы, в последний момент их пробросили, якобы это отголоски истории 7-летней давности с отбором на «Евровидение».