Церемония закрытия Европейских игр 2019 в Минске: прямая онлайн-трансляция

II Европейские игры в Минске состоялись! Торжественная церемония закрытия Европейских игр 2019 проходит там же, где и открытие - на стадионе «Динамо». Зрителей и спортсменов снова ждет незабываемое шоу. Журналисты «Комсомолки» рассказывают об этом в прямой онлайн-трансляции.

Обещают, что будет зрелищно! И трогательно. Главными героями праздника станут спортсмены и волонтеры. Шоу готовили российские и белорусские режиссеры.

Изюминка шоу - миниатюра национальной библиотеки Беларуси.Фото: Святослав ЗОРКИЙ