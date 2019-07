Atlas Weekend 2019: Onuka выступит бесплатно, а под Софию Ротару можно будет послэмиться

Что это за фестиваль?

Atlas Weekend – это музыкальный фестиваль, который проводят в Киеве с 2015 года. Все начиналась с 30 артистов за 2 дня, а к 2017 году артистов стало более 200, а фестиваль растянулся почти на неделю.

Это не только музыка. Но и активный отдых, образовательные и развлекательные программы и лучший украинский стрит-фуд.

А кто выступал в прошлые годы?

Placebo, Kasabian, The Chemical Brothers, The Prodigy – это только начало длинного списка легенд мировой сцены, уже выступивших на сценах фестиваля.

А в этом на кого ехать?

Хоть до фестиваля осталась неделя, но еще все равно известны не все музыканты. Среди хедлайнеров - The Chainsmokers, The Black Eyed Peas, Liam Gallagher, Сплин и София Ротару. А кроме - The Chainsmokers, A$AP Rocky, Michael Kiwanuka, UNKLE, ATB, Tom Odell, The Subways, The Vaccines, Noisia, Bhad Bhabie, Skindred, Dub FX, Netta, Drowning Pool, The Bug, Little Big, MISS RED, The HARDKISS, СКАЙ, Фіолет, Alina Pash, Kadnay, YEYO и многие другие. Всех не перечислить - смотрите на сайте фестиваля.

София Ротару?!

Да, и мы тоже слегка удивлены. Хотя к чему удивления? В прошлые годы была и Верка Сердючка. София Ротару действительно выступит на фестивале. Да еще и бесплатно! София Михайловна споет 9 июля, в день, когда вход свободный.

Что это за день и кто еще будет?

Фестиваль продлится почти неделю - начнется в 12 дня 9 июля и закончится 14 июля. Приятный сюрприз для слушателей - первый день фестиваля будет бесплатным, а выступят в этот день группы "Агонь", "Без обмежень", Onuka, София Ротару и многие другие.

А в остальные дни сколько стоит?

Билеты можно купить на определенный день, три дня или абонемент на все сразу. Сейчас билет на день стоит 1250 гривен, на три дня - 2500, абонемент на все дни - 3000 гривен. Но есть еще и так называемые VIP-билеты. Они дороже.

А в чем их прелесть?

Вообще преимуществ много. Вам не придется стоять в большой очереди на входе. Вы получите место для автомобиля на охраняемом паркинге. А для себя - место около главной сцены, где видно будет, конечно, лучше. А еще там будет отдельный бар, фудкорт, звуковое оборудование и уборные. Стоят VIP-билеты 3150 гривен на день, 6250 - 3 дня, 7500 - абонемент на все дни.

Кстати, любые билеты можно купить онлайн, но с комиссией 5%.

А где жить?

На территории фестиваля будет кемпинг. Комфортные душевые, чистые туалеты, круглосуточная охрана, светлая территория. Специально для жителей кемпинга будут работать ячейки для хранения личных вещей, места для подзарядки девайсов, лаунж-зона и места для приготовления еды. Если есть билет на фестиваль, разместиться в кемпинге можно за 500 грн.

Я еще не купил билеты. Успею?

Да! Фестиваль начнется 9 июля и продлится до 14 июля. Берите отпуск!