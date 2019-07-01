Церемония закрытия Европейских игр в Минске в 25 кадрах

II Европейские игры в Минске состоялись! В них участвовали представители 50 стран мира, они соревновались в 23 видах спорта.

Торжественную церемонию закрытия игр провели 30 июня там же, где и открытие - на стадионе «Динамо». Праздник устроили для спортсменов - их было около 2000, и волонтеров - их 4500. Не обошлось без традиционных атрибутов - затухания пламени мира, официальных речей... и напутствия Зубра, который так впечатлил всех на открытии: «Помні сваю гісторыю. Без мінулага няма будучыні. Гэта твой час. Я - беларус! Мы - беларусы!».

Белорусы на этих играх стали вторыми в медальном зачете - у нас 69 медалей: 24 золотых, 16 серебряных и 29 бронзовых. На первом месте Россия - 109 медалей, на третьем - Украина с 51 медалью.

1. Постановка в честь закрытия игр была не такой масштабной, как на открытии, но удивила: например, миниатюрой национальной библиотеки в центре стадиона.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Завершающее шоу посвятили волонтерам: они все 10 дней летали, как пчелки! Даже поесть не успевали нормально: перекус прямо на стадионе - и за работу.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

3. Волонтеры встречали и провожали гостей игр, помогали спортсменам, объясняли, как и куда пройти, переводили... И всем давали «пять» - заряжали бодрым настроением.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

5. Пламя мира, символическая папараць-кветка, горело до конца церемонии. А потом разбилось на тысячи огоньков.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

6. Зрителей активно вовлекали в шоу - на экранах показывали движения, которые трибуны должны были повторять.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

7. Церемония началась с исполнения гимна: в этот момент мини-националку окрасили в цвета флага.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

8.Вип-ложа во главе с Александром Лукашенко представлена президентами Армении, России, Таджикистана.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

9. Церемония началась с парада флагов и спортсменов.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

9. Сколько флагов!Фото: Святослав ЗОРКИЙ

10. Во время парада спортсменов пели народные песни - «Лявоніху» и «Цячэ вада ў ярок».Фото: Павел МАРТИНЧИК

11. Для спортсменов закрытие игр - праздник. Не все уехали с медалями, но есть те, кто получил лицензию на участие в Олимпиаде-2020.Фото: Павел МАРТИНЧИК

12. Постановщики шоу ориентировались на прогрессивную молодежь, как они сказали. Поэтому народная музыка звучала в современной аранжировке, а костюмы были модными!Фото: Святослав ЗОРКИЙ

13. Сын президента Николай следил за соревнованиями - болел за наших легкоатлетов, гребцов. Открытие и закрытие игр тоже посетил.Фото: Павел МАРТИНЧИК

14. Видел ли когда-нибудь стадион «Динамо» столько людей? В центре - спортсмены и волонтеры. Тысячи!Фото: Святослав ЗОРКИЙ

15. Лисенок Лесик в ассортименте - маскот Европейских игр.Фото: Павел МАРТИНЧИК

17. «Леприконсы» с бессмертным хитом «Хали-гали» поставили стадион на уши!Фото: Святослав ЗОРКИЙ

18. Некоторые стеснялись танцевать, но усидеть на месте было сложно: выступали NaviBand, Shuma, Uzari.Фото: Павел МАРТИНЧИК

19. Библиотека в огне!Фото: Святослав ЗОРКИЙ

16. Артистам аккомпанировал президентский оркестр.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

20. Под конец шоу появился Зубр: он дал наставление беречь свою историю и напомнил, что мы - белорусы! И говорил на белорусском языке.Фото: Павел МАРТИНЧИК

21. На церемонии закрытия вернулись и к еще одному символу Беларуси - аисту.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

22. Президент всех похвалил и поблагодарил за организацию и участие.Фото: Павел МАРТИНЧИК

23. Прощальный аккорд поставили Николай Басков и белорусская оперная звезда Оксана Волкова - они исполнили песню Time to Say Goodbye.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

24. Спустили флаг Европейских олимпийских комитетов, а пламя в чаше погасили. Вот и все.Фото: Святослав ЗОРКИЙ