За три выполненных задания по математике - 31 балл: Из-за новой системы подсчета баллов на ЦТ люди требуют пересчета его результатов

Мы уже не раз писали, что в этом году баллы за ЦТ считают по-новому. Абитуриент, выполнив задания, получает первичный балл. В каждом предмете он свой. По языкам, например, если выполнить все задания верно, получится первичный балл 80. После ряда математических действий этот балл превращается в тестовый итоговый - тот самый, который и будет в сертификате.

В Министерстве образования говорят, что результаты ЦТ хотели вывести на более адекватный уровень, чтобы они соответствовали школьной оценке. Как заметили репетиторы, изменения получились такими: те, кто в прошлом году сдал бы тест на совсем низкий балл, сейчас получили результаты относительно неплохие. А вот те, кто получал высокие баллы раньше, сейчас могут немного понизить результаты. Если говорить на конкретных частных примерах, то приводят в пример ЦТ по биологии: один неправильный вариант ответа из 50 - 92 балла. Тот же предмет - один неправильный и один частично правильный вариант - 96. Или математика. Всего в тесте 30 заданий. Из них два выполнены верно и еще одно частично верно. Результат - 31 балл.

В интернете появилась петиция, авторы которой просят пересчитать баллы абитуриентов. За несколько дней под петицией подписались больше тысячи человек.

- В первую очередь мы просим пересчитать баллы ребятам, которые работали на 85+. Ведь теперь многих баллов просто не существует, например 89, 91, 95, 96, 97. И за две ошибки в русском снимается аж 10 баллов, а в обществоведении все 15, - пишут в комментариях к петиции. - Теперь стало не важно, решил ли абитуриент задания А1 или В10 (А и В - части теста. - Ред.)- снимают баллы и оценивается все одинаково.

Речь в комментарии идет о том, что каждому первичному баллу соответствует тестовый, и некоторых значений в графе «тестовые» просто не существует.

В Министерстве образования говорят, что против изменений системы подсчета баллов выступают репетиторы, потому что они привыкли готовить абитуриентов по старой схеме и отрицательно воспринимают любые новшества. А волноваться за проходные баллы, считают в ведомстве, абитуриентам не стоит. Потому что на тех специальностях, где они были невысокими, могут подняться, а на престижные специальности серьезных изменений не будет.

Дать развернутый комментарий на этот счет в министерстве обещают 2 июля.