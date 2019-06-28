Платные медицинские услуги

Опухоли головы и шеи относятся к визуальным локализациям, которые могут и должны быть выявлены на раннем этапе развития - гортань, полость рта, глотка, полость носа и околоносовые пазухи, слюнные железы.

Когда пациент своевременно обращается за медицинской помощью, болезнь можно победить. Причин поздней диагностики много, но основная - низкая онконастороженность населения и игнорирование факторов риска развития опухолей. Фоновыми процессами, которые предшествуют развитию опухоли, являются хронические воспалительные изменения слизистой оболочки полости носа, глотки, языка, гортани. Среди пациентов до 70 % - курящие, а ведь все знают, что в табачном дыме содержится множество токсических веществ, которые, раздражая слизистую оболочку, вызывают и поддерживают хроническое воспаление.

В государственном учреждении «Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова», который находится по адресу: аг. Лесной, Минский район, 223040 Республика Беларусь, с 2002 года успешно функционирует онкологическое отделение опухолей головы и шеи, в котором осуществляется диагностика и лечение злокачественных, предопухолевых и доброкачественных новообразований различных органов головы и шеи.

В отделении работают 9 высококвалифицированных специалистов с большим опытом работы. Научное руководство осуществляет доктор медицинских наук врач высшей квалификационной категории Колядич Жанна Викторовна. За клинический сектор отвечает кандидат медицинских наук врач высшей категории Кузьмин Евгений Николаевич.

В настоящее время в отделении выполняются различные виды резекций и расширенных хирургических вмешательств, а с целью реабилитации производят пластические и реконструктивные операции.

Внедрение эндоскопической техники и применение современных технологий открыло большие возможности в ранней диагностике и лечении различных патологических процессов носовой полости, околоносовых пазух, гортани. Эндоскопия дает возможность визуально оценить степень анатомических изменений, дифференцировать опухолеподобные поражения, выявлять сопутствующие воспалительные изменения, позволяет осуществить прицельный забор биопсийного материала для гистологического исследования. Явными преимуществами данного метода является высокая эффективность за счет хорошего обзора операционного поля, полный визуальный контроль выполняемых манипуляций, минимальная травматизация окружающих тканей, отсутствие кожных разрезов, что позволяет вернуть пациентов к трудоспособному состоянию в более короткие сроки.

Сегодня при раке гортани пациентам выполняют все виды органосохраняющих резекций. Для реабилитации голоса производится установка голосовых протезов как одномоментно с ларингэктомией, так и отсроченно.

Пациентам с опухолями рото- и гортаноглотки выполняются различные виды резекций внутриротовым, наружным или комбинированным доступами. При опухолях мягких тканей полости рта, тела и корня языка производится комбинированное лечение, включающее лучевую терапию и различные типовые резекции, а также расширенные вмешательства с полным иссечением тканей дна полости рта, краевой, блоковидной, частичной или половинной резекцией нижней челюсти. После подобных операций производятся реконструктивные вмешательства: замещение удаленных мягких тканей кожно-мышечными лоскутами с осевым типом кровообращения (пекторальным, торако-дорсальным и др.), восстановление нижней челюсти свободным и артеризированным аутотрансплантатами (ребро, малоберцовая кость) или аллотрансплантатом. При использовании тканей из более отдаленных участков тела для восстановления кровоснабжения лоскута производятся микрососудистые операции. При раке тела языка выполняется одномоментная аутотрансплантация васкуляризованного лучевого лоскута на микрососудистых анастомозах.

При опухолях околоушной слюнной железы выполняют резекцию или экстирпацию железы с сохранением, а при необходимости - с пластикой лицевого нерва (в зависимости от структуры опухоли).

При первичных новообразованиях мягких тканей шеи или метастазах рака в лимфатических узлах шеи в отделении производятся все виды шейных лимфодиссекций. Шейные диссекции выполняются через горизонтальные разрезы, что приводит к хорошему эстетическому результату. При прорастании опухоли в магистральные сосуды шеи производится их резекция и ангиопластика.

В отделении накоплен значительный опыт удаления параганглиом (хемодектом) магистральных сосудов шеи и ангиофибром носоглотки с использованием предварительной эмболизации под контролем ангиографии, радиочастотная абляция гиперваскулярных опухолей основания черепа c использованием нейровизуализации.

При опухолях полости носа и придаточных пазух носа и орбиты кроме всех видов типовых операций в случае прорастания опухоли в полость черепа выполняются краниоорбитальные и краниофациальные резекции под контролем навигационной станции. При дефектах верхней челюсти, твердого неба производится как одномоментное, так и отсроченное ортопедическое протезирование.

В отделении выполняют органосохраняющие операции при опухолях орбиты и глазного яблока: установка В-офтальмоаппликаторов, при необходимости производится энуклеация, экзентерация орбиты, реконструктивные операции на веках и орбите.

Применение эндоназальных (внутриносовых, без наружных разрезов) эндоскопических методик позволяет значительно улучшить функциональный и эстетический результат проводимого хирургического лечения и избежать обезображивающих разрезов на лице, парастезий в результате повреждения верхнего альвеолярного нерва, западения мягких тканей щеки вследствие удаления передней стенки верхнечелюстной пазухи, а также выполнить более тщательное удаление опухоли под визуальным контролем в труднодоступных отделах.

Наша задача - не только победить онкологическое заболевание, удалить опухоль, но и сохранить жизненно важные функции и эстетический вид пациента. Это возможно при совместных усилиях пациентов (не запускать болезнь до невозможности выполнить органосохраняющее лечение) и врачей (постоянное совершенствование навыков и внедрение прогрессивных методик).

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