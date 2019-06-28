Выходные в Минске 29 и 30 июня: последние дни игр, скандинавский джаз, медали олигарха

- В Минске заканчиваются Европейские игры. И если вы еще не успели побывать в фан-зонах - поспешите. Фан-зона возле Дворца спорта 29 июня будет работать до полуночи. В этот день здесь состоится День культуры России, выступит Инна Афанасьева, танцоры из Белорусской ассоциации танцевального спорта. 30 июня, в день закрытия игр, движуха будет аж до 4 утра 1 июля. На большом экране - церемония закрытия игр. На сцене - выступление групп «Чистый голос», «Ягорава гара», «Палац», ансамбля «Сябры» и Анатолия Ярмоленко. А все потому, что 30 июня здесь День культуры и традиций Беларуси.

- Второй концерт из цикла «Джазовые вечера» 29 июня в 20.30 откроет шведский композитор и аранжировщик, саксофонист Магнус Линдгрен. Он артистично миксирует джаз и классику, экспериментирует со шведским фольклором, бразильской самбой, бразильскими ритмами и африканской музыкой. В этот вечер на сцене у Ратуши также можно будет увидеть старейший джазовый коллектив Европы - группу Mezzoforte из Исландии. 30 июня в 20.30 - концерт Национального академического народного оркестра им. Жиновича.

- Проект «Будзьма беларусамі!» и Национальный исторический музей 29 июня в 16.00 приглашают семьи с детьми на летний фест «Вандроўка ў дзівосны сад». В программе – премьера игры-спектакля «Хто расце ў садзе?» Василя Дранько-Майсюка, музыка, песни, веселые конкурсы, мастер-классы, встречи с практикующим психологом. Билеты: 7 – 10 руб., дети до трех лет – бесплатно.

- Если будете гулять по Троицкому предместью, зайдите в галерею народных ремесел «Славутасць» (ул. Богдановича, 21). Здесь до 5 июля бесплатно можно посмотреть пейзажи на бересте Светланы Константиновой. Художница раз в пять лет отмечает свой день рождения новой выставкой.

- «Минск Веган Фест» - второй по счету фестиваль этики, экологии и здорового образа жизни. Он состоится 30 июня c 12.00 до 23.00 в Культурном центре «Корпус» (пр. Машерова, 9/8). Участники фестиваля смогут узнать больше о здоровой еде из чисто растительных ингредиентов, поучаствовать в приготовлении на кулинарных мастер-классах и продегустировать веганскую кухню, познакомиться с этичной и экологической продукцией и насладиться чудесными звуками живой музыки. Бесплатно.

- До 14 июля (в дни игр - c 12.00 до 21.00, с 1 по 14 июля - с 11.00 до 19.00) в Минской ратуше можно бесплатно посмотреть выставку наград Олимпийских игр первой половины ХХ века из частной коллекции российского бизнесмена Владимира Потанина. Каждый экспонат коллекции сопровождает текстовая информация и видеоматериалы.

- Клуб любителей электротранспорта Electro Bike Club зовет 29 июня в 20.00 на вечеринку ЭлектроLove. В программе - рэп-концерт, катания на электросамокатах и велосипедах. Адрес: пр. Победителей, 141. Вход бесплатный.