2019-06-28T13:18:34+03:00
Минск
КП Беларусь

Стало известно, как «на самом деле» изготавливается мороженое из васильков

Производители василькового пломбира создали фотопроект с реальными сотрудниками «Белага полюса» в роли моделей
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Люди, которые второй месяц делают для белорусов «валошкавае марозіва», предстали в необычных образах: фризерщик Андрей доит корову, старший специалист по продажам Татьяна и специалист по планированию Марина закатывают цветочный джем в банки, оператор линии Евгений вручную выпекает ржаные стаканчики. Промывают васильки для хэнд-мэйд пломбира специалист по работе с клиентами Алена и самая красивая девушка Европы Мария Василевич.

Художественный прием фотосессии напоминает приложение с технологией дополненной реальности. Снимки, сделанные в туристической деревне Белые Луга, в ироничной форме показывают настоящий процесс изготовления пломбира «Валошка» через перспективу национальной истории и культуры. Модели одеты в платья бренда @alenagoretskaya_official и в «беларускае адзенне» HONAR, а продакшн фотосессии организовывал @alexiskolmc.

С первого дня продаж «Валошкі» мы и наши партнеры получаем вопросы в стиле: «Как цветы попадают в мороженое? Почему пломбир голубой? В чем фишка ржаного стаканчика?» – рассказывает заместитель директора по маркетингу «Белага полюса» Максим Журович. Эти вопросы натолкнули нас на идею создать фотопроект такого формата. С одной стороны, формат шуточный, с другой – мы показываем реальные ингредиенты и реальных сотрудников фабрики, чьи руки создают пломбир, который позже появляется в магазинах. Чтобы эффективнее продвигать «Валошку» для аудитории иностранцев, мы пригласили к участию в фотосессию Марию Василевич. Ее награда «Мисс Европы», васильковый цвет глаз и даже фамилия отлично вписались в нашу концепцию.

Справочно:

Васильковое мороженое «Белы полюс Валошка» – пломбир с добавлением цветков василька и семян льна в ржаном стаканчике. Василек, рожь и лен – популярные культурные символы Беларуси: сегодня, как и тысячелетие назад, они каждый год прорастают на местных полях. Задумка производителей – создать национальный десерт, который турист попробует только в Беларуси и в буквальном смысле почувствует страну на вкус.

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