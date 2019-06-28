Раздался взрыв, и я упал. Шинель намокла от крови, и даже язык не ворочался

Давно закончилась Великая Отечественная, но ее эхо до сих пор отзывается, ведь война коснулась огромного количества судеб людей. С детства мы слышали глухие раскаты этих событий в рассказах близких и, хотя мы родились уже после войны, лишь став взрослее, стали понимать их значение. Но тогда, по легкомыслию молодости, воспринимали эти рассказы поверхностно... Мой отец-ветеран и инвалид, которому посчастливилось остаться в живых, после Победы в Берлине зарегистрировал брак с моей мамой. Он прожил долгую славную жизнь, успев еще раз послужить на территории Германии в Группе советских войск. Сегодня отца уже нет в живых, а я, разбирая его документы, нашла автобиографические записки о тех военных годах. Передаю его рассказ от первого лица.

"В год начала Великой Отечественной войны я с родителями жил в Кемеровской области в г. Гурьевске. В 1942-м отец умер, мы с матерью переехали к тетке в г. Ленинск-Кузнецкий. Я учился в 9-м классе, мать работала санитаркой в военном госпитале... В феврале 1943-го прошел набор в Кемеровское пехотное училище, которое готовило ускоренно, за 6 месяцев, младших лейтенантов для фронта. В июле 1943-го все училище до истечения срока учебы и без присвоения офицерских званий было срочно отправлено на фронт. Так рядовым курсантом я приехал на Центральный фронт в р-н Белгорода, где в то время завершался разгром немецко-фашистских войск на Курской дуге. 1943 год был переломным, когда, потерпев поражение под Москвой, Сталинградом, на Курской дуге, на Кавказе враг стремительно отступал по всему фронту.

Я был зачислен в роту разведки полковым автоматчиком 241-го стр. полка 75-й стр. дивизии 60-й армии под командованием Черняховского. Участвовал в наступательных боях на Украине от Белгорода до Киева (400 км). Преследуя врага по пятам, мы каждые сутки в течение 10 дней пешком совершали 40-километровые марши в полной боевой форме. Шли все ночи напролет, зачастую случалось, что и спали на ходу... Много раз был под бомбежкой и пулеметным огнем немецких мессершмидтов, участвовал в освобождении Конотопа и Бахмача, за что 75-я стр. дивизия была переименована в Гвардейскую Бахмачскую стр. дивизию.

В октябре 1943 года наши войска подошли к Днепру и на всем его протяжении приступили к форсированию широкой реки. Использовали все средства: от плотов и лодок до понтонных мостов и Днепровской речной флотилии. Это была грандиозная и невиданная в истории войн операция, за форсирование Днепра было присвоено около 2000 званий Героя Советского Союза... Наш стрелковый полк глубокой ночью переправлялся через реку в 30 км севернее Киева. Нас поддерживали огонь артиллерии, минометы и "катюши".

Немцы бешено сопротивлялись, стараясь потопить нас. Я переправлялся в лодке, вокруг гремели взрывы, и огромные столбы воды вздымались в ночное небо, которое беспрерывно освещалось немецкими ракетами и пулеметными трассирующими очередями... Некоторые лодки от высокой волны переворачивались и тонули, были и прямые попадания снарядов и мин в наши лодки. Мало кто надеялся, что мы доплывем до правого берега... Мне посчастливилось добраться живым! До рассвета мы, захватив с боем плацдарм шириной 10х5 км, окопались, а затем перешли в атаку и захватили деревню Ясногородку. С каждым днем на плацдарм прибывали наши свежие войска. За форсирование Днепра я был награжден медалью "За отвагу".

12 октября я вместе с двумя товарищами ползком и перебежками возвращался из разведки на нейтральной полосе. Вдруг справа от меня в 10 метрах разорвался немецкий снаряд, и я как подкошенный упал. Шинель намокла от крови, и даже язык не ворочался - не было сил... Вскоре подползли товарищи и оттащили меня к нашим окопам, а затем на лодке перевезли в медсанбат... Ранение в грудь с правой стороны было тяжелое - меня увезли глубоко в тыл, в г. Ульяновск, где я находился на лечении 4 месяца. В феврале 1944-го после выздоровления поступил в Ульяновское тяжелое танковое училище, окончил его в звании младшего лейтенанта. На заводе в Челябинске получил танк ИС-2 и в должности командира взвода снова уехал на фронт в р-н г. Кюстрина на польско-немецкой границе. В составе 67-й тяжелой танковой бригады 5-й ударной армии участвовал в форсировании реки Одер (на понтонах) и затем в наступлении на Берлин.

В феврале 1945-го наша танковая бригада при совершении марша неожиданно (из-за плохой разведки) была встречена немецкой засадой из закопанных танков, зенитных орудий... Это было в 30 км от Берлина в р-не деревни Цехин. Произошел танковый бой, в котором я участвовал. У нас из 22 танков 3 сгорело вместе с экипажами. У немцев в засаде было уничтожено 3 "фердинанда" и 6 закопанных зенитных орудий на прямой наводке, один "тигр" был захвачен... В этом бою участвовали наши танки, самоходные орудия и пехота.

С 16 апреля 1945-го я принимал участие в штурме г. Берлина, до Рейхстага не дошел 1,5 км. 28 апреля, за 10 дней до Победы, во время уличных боев в р-не площади Александрплац мой танк был подбит фаустпатроном и загорелся... Я был ранен четырьмя осколками в голову и контужен, очнулся в госпитале в пригороде Берлина через 3 дня, механик-водитель погиб... После выздоровления вернулся в свой танковый полк и до 1948 года служил в Группе оккупационных войск в Германии.

Имею боевые награды:

- Орден Отечественной войны 1941 - 1945 г. II степени за штурм Берлина;

- медаль "За отвагу" за форсирование Днепра в 1944-м;

- медаль "За боевые заслуги" за танковый бой под Берлином;

- медаль "За взятие Берлина".

В свое время при формировании энциклопедии "Кто есть кто в Республике Беларусь. Защитники родной страны" я оформляла биографическую форму моего отца - СКРЯБИНА ВИТАЛИЯ ИВАНОВИЧА и знаю, что сведения о нем вошли в энциклопедию. В заключение хочу сказать, что безмерно благодарна родителям и хотела бы оставить светлую память о них!

Татьяна Скрябина

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