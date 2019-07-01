Наверное, нет ни одной семьи в нашей стране, которую бы не затронула Великая Отечественная война. Наша семья не исключение. Мой отец, Белоусов Владимир Макарович, родился в 1919 г. в д. Парфенково Дубровенского района Витебской области. Он инвалид II группы ВОВ, коммунист с большой буквы.

Был призван на действительную военную службу в октябре 1939 г. в ряды Вооруженных сил СССР. С сентября 1941 г. назначен командиром орудия 592-го артполка Приволжского военного округа. Неоднократно был ранен и получил контузию. Находился на излечении в госпиталях в г. Грозном и г. Сталинир Грузинской ССР. Воевал на Южном, Закавказском и 1-м Белорусским фронтах. Дошел до Берлина в составе Группы советских войск в Германии. Оставил свою роспись на Рейхстаге. Демобилизован старший сержант В.М. Белоусов 15.07.1946 г. из зенитного артполка 89-й гвардейской стрелковой дивизии.

За храбрость, стойкость и мужество, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, награжден медалями: «За боевые заслуги», «За отвагу», «За оборону Кавказа», «За взятие Кенигсберга», «За взятие Берлина», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.», орденом Отечественной войны I степени. Были объявлены благодарности от И.В. Сталина и Г.К. Жукова.

Когда его просили рассказать про войну, он рассказывал нехотя и тихо, с болью в глазах, щадя нашу детскую психику, опуская жуткие моменты - потом долго не мог уснуть, ходил по дому. Осколочные ранения ныли, не давали забыть о тех страшных днях. Мы видели, как тяжело ему даются воспоминания, и старались лишний раз не напоминать о войне. Помню, как он говорил, что готов есть один хлеб и воду, только бы не повторился этот ад на земле. Тогда, в детстве, я не совсем понимала смысл этих слов, а сейчас думаю, как он был прав - как важен мир.

Когда папу спрашивали, что помогало выжить в войне, он отвечал: «Мечта! В перерывах между боями, лежа в окопе, мечтал о большой дружной семье, о соседской девочке с косичками и голубыми глазами (моей маме), о большом доме. Мечтал о встрече с родными: матерью, сестрой и тремя братьями. Ради них я обязан был жить. Я старший и должен поднять семью, так как отец погиб на фронте».

Мама тоже настрадалась в войну: вместе со своей семьей они были беженцами. Поезд, в котором они ехали, разбомбили немцы, бабушка была ранена в ноги. В результате они попали в Польшу, где были вынуждены батрачить. Один из маминых братьев попал в концлагерь.

Так что проклятая война не прошла мимо моей семьи. А оставила глубокий и трагичный след в наших сердцах. Одно радует, что часть папиной мечты сбылась: он вернулся с войны раненым, но живым, построил большой дом, женился на девочке с косичками. Но самое главное в его мечте - это дети. Вместе с мамой они родили и воспитали восьмерых детей.

Жизнь измеряется не прожитыми годами, а тем, что человек сделал доброго для людей и родных, какой оставил после себя след на земле. Мой отец всегда был честным, порядочным и трудолюбивым человеком, никогда никого не оставлял в беде, всегда помогал всем, чем мог, всегда был примером для семьи и других людей: Родину защищал и берег как зеницу ока, а в мирное время трудился не покладая рук - работал бригадиром в совхозе и всегда выводил свою бригаду на первое место, люди любили и уважали его, прислушивались к его советам и просьбам. За доблестный труд, идейность и самоотдачу был награжден знаками: «Победитель Социалистического соревнования 1977 года», «Ударник девятой пятилетки», медалью «Ветеран труда», орденом Трудового Красного Знамени. То, что в деревне заасфальтировали дорогу и провели водопроводную воду, - заслуга моего отца. Праздники отмечали всей деревней. Жили все дружно, помогали друг другу.

Теперь же деревня вымерла, стоит пустая и заброшенная, заросшая бурьяном. Дорога зарастает кустами, к речке не пробраться, кладбище не огорожено, не ухожено, а ведь почти все ветераны и инвалиды войны покоятся сейчас на нем. Нужно, чтобы и им отдали дань уважения. Они это заслужили. И, мне кажется, это проблема не только нашей деревни. Крик души и сердца - помните о тех, кто уже не вернется никогда, мы обязаны им своей жизнью.

Фёдорова Светлана.

Партнер проекта - Ассоциация белорусских банков.