Мой дед имеет благодарность верховного главнокомандующего Иосифа Сталина

Мой дед, гвардии подполковник Шпитальный Алексей Лазаревич, прожил замечательную, героическую жизнь. Окончив в 1941 году Военно-политическую академию Советской армии им. Ленина в Минске, он принимал непосредственное участие в Великой Отечественной войне. В нашей семье сохранились военные дневники, в которых дед описывает все события, участником которых он стал.

Мой дедушка воевал на Западном и Центральном фронтах в должности начальника политического отдела, на Юго-Западном фронте - военным комиссаром штаба 21-й армии, на Воронежском фронте - заместителем начальника штаба 23-го корпуса, на 1-м Украинском фронте - командиром полка. В конце 1941 года три месяца он провел в партизанском отряде Героя Советского Союза С.А. Ковпака на Украине.

За годы войны дедушка принимал участие в освобождении Белоруссии, России, Украины, Польши, Германии, Чехословакии, участвовал в ликвидации немецкого наступления на Курской дуге, участвовал в ставшей легендарной битве по освобождению города Сталинграда.

За боевые отличия Алексей Лазаревич Шпитальный награжден орденом Красного Знамени, орденом Суворова III степени, двумя орденами Красной Звезды; медалями: «За отвагу», «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией в Отечественной войне 1941 - 1945 гг.», «За боевые заслуги», медалью польского командования «За Одер, Нису, Балтах».

За участие в разгроме немецко-фашистских захватчиков мой дед, подполковник, командир полка Шпитальный Алексей, имеет благодарность верховного главнокомандующего Иосифа Виссарионовича Сталина.

Время проходит, и каждое последующее поколение все дальше и дальше от событий, происходивших на фронтах Великой Отечественной войны. Благодаря воспоминаниям ветеранов и достоверным записям, сохранившимся в военных дневниках наших дедов и прадедов, мы помним о событиях тех нелегких лет для всего советского народа, и бережно храним о них память.

Галина Шашкова.

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