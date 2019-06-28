2019-06-28T17:31:12+03:00
Политика
КП Беларусь

Парламент во втором чтении принял «Закон об отсрочках»

Против проголосовали только 9 депутатов, за - 85
Дарья ЛОМОНОВСКАЯ
Поделиться:
Парламент во втором чтении принял «Закон об отсрочках».Парламент во втором чтении принял «Закон об отсрочках».Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Изменить размер текста:

Сегодня, 28 июня, во втором чтении депутаты приняли законопроект «Об изменении законов эффективного функционирования военной организации государства», который предусматривает уменьшение видов отсрочек от призыва на военную службу. Кроме того, уклонистам запретят выезд за границу. Планируется, что новые правила призыва заработают в конце июля.

Перед голосованием депутат Анна Канопацкая обратилась к коллегам. И напомнила, что в первом чтении законопроект вызвал очень много вопросов.

- Вы все знаете, что он вызвал достаточно негативную реакцию в обществе: практически за сутки было собрано более 10 тысяч подписей в противовес принятию данного законопроекта, - говорит Анна Канопацкая. - Поэтому я прошу вас просто очень внимательно отнестись к тому законопроекту, который вы сейчас будете рассматривать. И принять взвешенное решение и, может быть, в дальнейшем не оставлять этот законопроект без внимания.

- Я думаю, что депутаты должны всегда принимать взвешенное решение не только по этому законопроекту, - сказал после выступления Канопацкой председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Призывник обязан сообщить военкомату, что сменил место жительства! Министр обороны пояснил новый закон об отсрочках

Депутаты приняли в первом чтении законопроект, по которому уклонистам запретят выезд за границу [читать далее...]

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Посол Великобритании Фионна Гибб: «На меня огромное впечатление произвело болото в Ельне. Особенное место!»
Мы поговорили с послом о визах, общей истории, белорусской дуде и о том, какое впечатление на на нее произвела наша страна, какие сюрпризы преподнесла[фото]
Лукашенко – президенту Египта: «За два года после встречи на высшем уровне белорусско-египетский товарооборот вырос в два раза»
Президент Беларуси рассказал, что работал с разными лидерами Египта, но теплые отношения между странами сложились при Абдель Фаттах аль-Сиси
«Будем разбираться с ценами на импортные лекарства, которые у нас дороже, чем у соседей». Новый глава Минздрава встретился с журналистами через два дня после назначения
Владимир Караник рассказал о первых распоряжениях, борьбе с коррупцией в системе Минздрава и о том, давать ли в общий доступ номер своего мобильного
Посол России Дмитрий Мезенцев: «Я не знаю ни одного человека, который не относился бы с уважением к Беларуси»
Российский посол на следующий день после вступления в должность дал первую пресс-конференцию в Минске. Она была приурочена ко Дню России, который наши соседи отмечают 12 июня.
Новости 24
В Минске 29 июня у Дворца спорта споет Тимати и накормят сушками
В Бресте на зебре сбили бабушку с малышом
В Беларуси в декабре 2019 года запустят первый энергоблок АЭС
"Доллар за литр 92-го": вице-премьер рассказал о ценах на топливо
Фото: в Минске возле железнодорожного вокзала поплыл асфальт вместе с дорожной разметкой
Витебский концерн «Мясо-молочные продукты» за 5 месяцев увеличил экспорт в Китай почти в 5 раз
В Мозыре на мальчика упало поваленное ветром дерево - он в реанимации
Виктор Лукашенко смотрел с трибуны драматичный матч сборной Беларуси по пляжному футболу с Португалией
В Беларуси 18 населенных пунктов пострадали от ветра
Новый глава МВД разрешил подходить к скульптуре городового
Министр энергетики: "Цена на природный газ должна быть установлена с 1 января 2020 года"
Минобороны хочет включить службу в армии в страховой пенсионный стаж
Лукашенко - о будущих Европейских играх: «И готовьтесь. Мы приедем самым сильным составом»
У гомельчанина изъяли 500 литров контрафактной водки
Витеблянина, который изуродовал сожительницу, приговорили к 14 годам колонии
В Барановичах школьники залезли в гараж через крышу и сначала починили, а потом угнали старенькую Audi
Женщина провела ночь с любовником, а утром он украл у нее 350 рублей
Бандиты, ограбившие несколько банков в России, задержаны в Минске
На таможне задержали люксовый Land Rover Sport, объявленный в розыск Интерполом
В Бресте таксист сбил 17-летнюю велосипедистку
Вечером закроют движение с МКАД в направлении Долгиновского тракта
Беларусь и Польша построят новый мост на погранпереходе Домачево - Словатичи
УВД о скандале с милицией в Гомеле: «Заведенная толпа была не готова слышать»
"Белавиа", "Марко", "Беларуськалий" - кого наградил Лукашенко
Доллар и евро возобновили рост
Объявлено штормовое предупреждение: ветер до 20 м/с
Облил бензином и поджег: житель Слуцка инсценировал ДТП и получил 16 тыс. долларов