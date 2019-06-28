Парламент во втором чтении принял «Закон об отсрочках»

Сегодня, 28 июня, во втором чтении депутаты приняли законопроект «Об изменении законов эффективного функционирования военной организации государства», который предусматривает уменьшение видов отсрочек от призыва на военную службу. Кроме того, уклонистам запретят выезд за границу. Планируется, что новые правила призыва заработают в конце июля.

Перед голосованием депутат Анна Канопацкая обратилась к коллегам. И напомнила, что в первом чтении законопроект вызвал очень много вопросов.

- Вы все знаете, что он вызвал достаточно негативную реакцию в обществе: практически за сутки было собрано более 10 тысяч подписей в противовес принятию данного законопроекта, - говорит Анна Канопацкая. - Поэтому я прошу вас просто очень внимательно отнестись к тому законопроекту, который вы сейчас будете рассматривать. И принять взвешенное решение и, может быть, в дальнейшем не оставлять этот законопроект без внимания.

- Я думаю, что депутаты должны всегда принимать взвешенное решение не только по этому законопроекту, - сказал после выступления Канопацкой председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко.

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