3 июля 2019 года в Минске: поздний парад, ранний салют, огромная гирлянда, партизанские флаги и втрое больше женщин на параде

Утром шествие

Следом за Европейскими играми к нам придет праздник – День Независимости, 75-ая годовщина освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Утром 3 июля c 10.00 до 11.00 по проспекту Независимости до площади Победы пройдет шествие «Беларусь помнит». Оно станет финальным аккордом республиканской акции с аналогичным названием. Колонну возглавит президент Беларуси. Для этого шествия специально изготовили огромную гирлянду длиной 16 метров, которую будут нести военнослужащие роты Почетного караула. На гирлянде будет огромная надписью: «1941 – 1945. Беларусь помнит». Кроме того, в шествии примут участие 24 ветерана войны, которые с сопровождающими проедут на автомобилях в кортеже. 3 июля в Минске включат праздничную иллюминацию.

Вечером – военный парад

Военный парад – кульминация праздника. Впервые он пройдет ни утром, а вечером, начало в 21.00. По его завершении – показ массового театрализованного эпизода «Беларусь гераiчная». Его центральный образ – партизанская Мадонна, Родина-мать. Творческое решение этого эпизода – сочетание хореографических композиций, разноцветных полотнищ и уникального видеоряда, а также оригинальная музыка. Акция «Споем гимн вместе» - неизменна.

Парад войск Минского гарнизона в этом году начнется пролетом современных боевых самолетов и вертолетов военной авиации Беларуси и России. Затем в парадном строю пройдут 25 пеших парадных расчетов и 26 парадных расчетов военной техники. Всего в параде примут участие более 5 тыс. военнослужащих, в составе механизированной колонны пройдут более 280 единиц колесной и гусеничной техники. Самолетов и вертолетов в небе будет около 50.

В этом году в параде примут участие военнослужащие из восьми государств. Традиционно – военнослужащие России и Народно-освободительной армии Китая. Впервые - знаменные группы от Вооруженных сил Азербайджана, Армении, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана.

Пешие парадные расчеты будут представлены всеми видами и родами войск Вооруженных сил Беларуси, военных учебных заведений. По традиции откроют шествие суворовцы и кадеты. Впервые в парадном строю можно будет увидеть знамена партизанских формирований времен войны: партизанской бригады «Железняк», штаба соединений партизанских отрядов Минской области, партизанской бригады «Пламя», партизанского отряда «Родина» (на начало операции «Багратион» на территории Беларуси действовали 148 партизанских бригад и 53 отдельных партизанских отряда).

Если в прошлом году в праздничном строю шел один парадных расчет женщин-военнослужащих, то нынче их будет три – один от МВД и два от Вооруженных сил Беларуси. Кстати, обувь для девушек подобрали более удобную, поэтому стоит надеяться, что обойдется без казусов и после них на мостовой не останутся туфли, как во время прошлогоднего парада.

Механизированную колонну по традиции возглавит легендарный советский танк Т-34. Всего в параде примет участие около 70% новой или модернизированной техники.

Завершится праздничное шествие плац-парадом свободной роды Почетного караула Минской военной комендатуры.

Салют – ранний в Минске и обычный в областных городах

Салют прогремит в Минске около 22.00, сразу после окончания парада, а в областных центрах – в 23.00. В Минске залп будет дан с шести огневых позиций, которые расположатся в парке им. 50-летия Октября, возле деревень Зацень, Новинки, на территории бывшего аэропорта Минск-1, возле Чижовского кладбища и возле военного городка Уручье.

Концерт у стелы - Рита Дакота и Тима Белорусских

У стелы «Минск - город герой» в 22.30 начнется гала-концерт «Наши песни – наша жизнь». Организаторы обещают эффектное постановочное шоу из песен, которые были популярны на протяжении последних 25 лет. Каскадное решение сценической площадки, набор постановочных спецэффектов, перемена света – все будет здесь. В программе концерта прозвучат любимые песни нескольких поколений. Сюрпризом станет выступление Риты Дакота, уроженки Минска, и Тимы Белорусских.

Главная праздничная площадка Минска с «Хором Турецкого», районные гуляния в парках

Главная площадка праздника 3 июля 2019 года разместится у Дворца спорта на пр. Победителей. Концертная программа здесь начнется в 11.00 и завершится в полночь. Планируется, что вечером на этой площадке выступит «Хор Турецкого». С 13.00 до 6.00 у Дворца спорта Международный турнир по силовому экстриму. Фуд-корт - 250 метров, больше, чем во время Европейских игр. В Верхнем городе праздничная концертная программа с 11.00 и до 24.00.

В районах Минска пройдут около 80 праздничных мероприятий. Основные гуляния развернутся в парковых зонах.

Заводской район.

Возле «Чижовка-Арены» (спортивный праздник по лыжероллерам и роллерам с 8.00 до 12.00, концерт с 11.00 до 18.00, молодежная дискотека с 18.00 до 20.00).

Ленинский район.

В Лошицком парке с 12.00 до 18.00, на площадке перед кинотеатром «Салют» с 12.00 до 16.00.

Московский район.

В парке им. Павлова с 10.00 до 23.00 (в том числе с 14.00 до 19.00 – республиканский турнир по смешанным единоборствам, с 12.00 – соревнования по велобиатлону).

В сквере «Полянка» по ул. К.Либнехта с 12.00 до 15.00.

Октябрьский район.

В парке «Курасовщина» с 13.00 до 18.00.

Партизанский район

Детский парк им. Горького с 12.00 до 18.00. Здесь же с 14.00 до 16.00 акция «Белорусский национальный костюм».

Первомайский район.

Парк им. Челюскинцев с 13.00 до 21.30.

Советский район.

Сквер «Комаровский» с 12.00 до 18.00.

Фрунзенский район.

Парк им. Уго Чавеса с 12.00 до 18.00 и парк им. 60-летия октября с 12.00 до 19.00.

Центральный район.

Парк Победы с 12.00 до 17.00 и Троицкое предместье с 12.00 до 17.00.

В Ботаническом саду Музыкальный Дом «Классика» 3 июля с 13.00 до 16.00 проведет последний концерт проекта MuzzicLETO. Программа называется она «Вальс роз и Штраус-гала». В этот день - праздник роз (экскурсии по декоративной коллекции роз Ботанического сада, консультации по выращиванию и уходу за розами от специалистов, волшебные звуки арфы в розариуме, выступление ансамбля мажореток (это девушки в костюмах, напоминающих военную форму с жезлами или барабанами), вальсы, польки и марши Иоганна Штрауса в исполнении Симфонического оркестра Белтелерадиокомпании). Будет удобнее, если возьмете с собой плед, покрывало или туристский коврик. Билеты: 5 - 10 руб.

Сколько их осталось?

1732 участника войны и два Героя Советского Союза

По информации Комитета по труду, занятости и соцзащиты Мингорисполкома, в столице, по последним данным, проживает 1732 участника Великой Отечественной войны и чуть более 2000 лиц, пострадавших от последствий войны (это узники фашистских концлагерей, дети-инвалиды с детства со времен войны). Самым «молодым» ветеранам уже более 90 лет. В Минске живут и два Героя Советского Союза. Это Василий Сергеевич Мичурин, ему 103 года, и Иван Ильич Кустов, которому 95 лет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Центр Минска перекроют 1 июля из-за репетиции парада

Колонна техники начнет движение к месту репетиции в 17.00 (читать далее)