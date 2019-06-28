"Хор Турецкого" бесплатно выступит на День Независимости!

Уже придумали, как отметите День Независимости? Даем наводку: вечером 3 июля в центре Минска пройдет концерт музыкантов, которых знают и любят во всем мире. В рамках мирового марафона «Песни Победы» на большую сцену около Дворца Спорта выйдут легендарный «Хор Турецкого» и женская арт-группа SOPRANO.

«Песни Победы» - яркое событие, которое уже успели увидеть в мировых столицах - Париже, Риме, Праге, Вене, Будапеште, Вашингтоне и даже в Пекине. Музыканты в мае проехали 11 стран, где исполнили песни о мире, подвиге и любви. В этом масштабном туре Беларусь стала заключительной страной. И неспроста: трое участников хора – уроженцы нашей республики. Для самого маэстро Минск – это малая историческая родина, ведь в Пуховичах, что совсем рядом от столицы, родилась мама Михаила.

Фото: организаторы

«Песни Победы в Минске – очень важный для меня концерт. Я чувствую энергию и любовь к этой земле. Моя мама родом отсюда. В 1941м всю ее семью уничтожили немцы – закопали живьем. Вместе с моим отцом они смогли выстоять и выжить в те непростые военные времена. Благодаря Победе. Эта дата объединяет наши велики народы. В этом году Беларусь празднует 75 лет со дня освобождения от фашистско-немецких захватчиков. И для нас большая честь отметить эту дату вместе со всеми жителями и гостями белорусской столицы. А также поздравить Республику с Днём Независимости», - прокомментировал Михаил Турецкий, Народный артист России, основатель и руководитель коллективов «Хор Турецкого» и SOPRANO.

ПЕСНИ ПОБЕДЫ – проект Правительства Москвы с участием коллективов «Хор Турецкого» и SOPRANO. Акция проходит при поддержке Министерства иностранных дел и Министерства культуры РФ. Проект впервые состоялся в 2015 году в Москве. На Поклонной горе, где выступали артисты, собралось 150 тыс. зрителей, а онлайн-трансляцию в интернете концерта на Жандарменмаркт в Берлине в 2017 году посмотрели более 8 млн. человек.

КОГДА: 3 июля, 19:30

ГДЕ: большая сцена около Дворца Спорта

ВХОД СВОБОДНЫЙ!