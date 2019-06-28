2019-06-28T17:21:18+03:00
Экономика
КП Беларусь

Какие доходы и расходы вырастут в Беларуси с 1 июля?

На фоне подорожаний пройдет повышение некоторых зарплат и пенсий
Таисия САВИНА
Поделиться:
Если кто-то получил больше, значит, кто-то больше потратил.Если кто-то получил больше, значит, кто-то больше потратил.Фото: Виктор ДРАЧЕВ
Изменить размер текста:

Горячая вода в жировке

Июньские жировки, которые мы получим в июле, станут дороже. Всему виной - плановое повышение тарифов на ЖКУ в пределах 5 долларов в этом году. С 1 июня вырастут тарифы на отопление и обогрев воды. Теперь за 1 Гкал мы платим не 16,9259, а 18,4831 рубля (те, кого признали тунеядцами, заплатят еще больше - 88,99 рубля за 1 Гкал).

К примеру, в минской однушке на 45 квадратов, где прописан один человек, в апреле за отопление выходило 10,16 рубля (расход - 0,6 Гкал). В июне за этот же объем нужно будет заплатить 11,09 рубля. За горячую воду (0,2 Гкал) в апреле вышло 3,39 рубля, а в июне станет уже 3,7 рубля.

Мобильная связь и сигареты

С 1 июля тарифы абонентов МТС и velcom | A1 вырастут на 4,3%. Подорожание компании объяснили «развитием инфраструктуры для повышения качества услуг».

Некоторые сигареты с 1 июля будут стоить дороже. В среднем подорожание составит всего 4 копейки, но иногда и все 10 (например, на сигареты марок Vogue и Davidoff).

Автомобили LADA

C 1 июля российский производитель LADA увеличит рекомендованные розничные цены в Беларуси. В среднем новые авто прибавят в стоимости до 3% из-за решения производителя повысить отпускные цены для своих импортеров. Сейчас модель Vesta, российская марка, - самый покупаемый новый автомобиль в Беларуси, сообщает некоммерческое объединение юрлиц БАА.

Зарплаты бюджетников

Власти пообещали разобраться с предприятиями, где средняя зарплата ниже 400 рублей, к концу первого полугодия, то есть к 1 июля. Результат узнаем в следующем месяце. Министр труда и соцзащиты Ирина Костевич рассказала, что контролирующие органы выявили 197 случаев, когда работникам на полную ставку платили сумму меньше минималки (сейчас это 330 рублей).

Напомним, в 2018 году обеспечить уровень зарплат бюджетников не ниже 80% от средней по стране не удалось. Планы перенесли на 2019 год: зарплаты бюджетникам немного повысили в мае, следующий этап - в сентябре.

Пенсии военных

В июле пенсии военных пенсионеров вырастут примерно на 5,5% по сравнению с июнем. Это связано с отменой корректирующих коэффициентов, введенных в 2017 году. Какова средняя пенсия за выслугу лет, доподлинно неизвестно, Минтруда такими данными не располагает.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Новости 24
В Минске 29 июня у Дворца спорта споет Тимати и накормят сушками
В Бресте на зебре сбили бабушку с малышом
В Беларуси в декабре 2019 года запустят первый энергоблок АЭС
"Доллар за литр 92-го": вице-премьер рассказал о ценах на топливо
Фото: в Минске возле железнодорожного вокзала поплыл асфальт вместе с дорожной разметкой
Витебский концерн «Мясо-молочные продукты» за 5 месяцев увеличил экспорт в Китай почти в 5 раз
В Мозыре на мальчика упало поваленное ветром дерево - он в реанимации
Виктор Лукашенко смотрел с трибуны драматичный матч сборной Беларуси по пляжному футболу с Португалией
В Беларуси 18 населенных пунктов пострадали от ветра
Новый глава МВД разрешил подходить к скульптуре городового
Министр энергетики: "Цена на природный газ должна быть установлена с 1 января 2020 года"
Минобороны хочет включить службу в армии в страховой пенсионный стаж
Лукашенко - о будущих Европейских играх: «И готовьтесь. Мы приедем самым сильным составом»
У гомельчанина изъяли 500 литров контрафактной водки
Витеблянина, который изуродовал сожительницу, приговорили к 14 годам колонии
В Барановичах школьники залезли в гараж через крышу и сначала починили, а потом угнали старенькую Audi
Женщина провела ночь с любовником, а утром он украл у нее 350 рублей
Бандиты, ограбившие несколько банков в России, задержаны в Минске
На таможне задержали люксовый Land Rover Sport, объявленный в розыск Интерполом
В Бресте таксист сбил 17-летнюю велосипедистку
Вечером закроют движение с МКАД в направлении Долгиновского тракта
Беларусь и Польша построят новый мост на погранпереходе Домачево - Словатичи
УВД о скандале с милицией в Гомеле: «Заведенная толпа была не готова слышать»
"Белавиа", "Марко", "Беларуськалий" - кого наградил Лукашенко
Доллар и евро возобновили рост
Объявлено штормовое предупреждение: ветер до 20 м/с
Облил бензином и поджег: житель Слуцка инсценировал ДТП и получил 16 тыс. долларов