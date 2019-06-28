Какие доходы и расходы вырастут в Беларуси с 1 июля?

Горячая вода в жировке

Июньские жировки, которые мы получим в июле, станут дороже. Всему виной - плановое повышение тарифов на ЖКУ в пределах 5 долларов в этом году. С 1 июня вырастут тарифы на отопление и обогрев воды. Теперь за 1 Гкал мы платим не 16,9259, а 18,4831 рубля (те, кого признали тунеядцами, заплатят еще больше - 88,99 рубля за 1 Гкал).

К примеру, в минской однушке на 45 квадратов, где прописан один человек, в апреле за отопление выходило 10,16 рубля (расход - 0,6 Гкал). В июне за этот же объем нужно будет заплатить 11,09 рубля. За горячую воду (0,2 Гкал) в апреле вышло 3,39 рубля, а в июне станет уже 3,7 рубля.

Мобильная связь и сигареты

С 1 июля тарифы абонентов МТС и velcom | A1 вырастут на 4,3%. Подорожание компании объяснили «развитием инфраструктуры для повышения качества услуг».

Некоторые сигареты с 1 июля будут стоить дороже. В среднем подорожание составит всего 4 копейки, но иногда и все 10 (например, на сигареты марок Vogue и Davidoff).

Автомобили LADA

C 1 июля российский производитель LADA увеличит рекомендованные розничные цены в Беларуси. В среднем новые авто прибавят в стоимости до 3% из-за решения производителя повысить отпускные цены для своих импортеров. Сейчас модель Vesta, российская марка, - самый покупаемый новый автомобиль в Беларуси, сообщает некоммерческое объединение юрлиц БАА.

Зарплаты бюджетников

Власти пообещали разобраться с предприятиями, где средняя зарплата ниже 400 рублей, к концу первого полугодия, то есть к 1 июля. Результат узнаем в следующем месяце. Министр труда и соцзащиты Ирина Костевич рассказала, что контролирующие органы выявили 197 случаев, когда работникам на полную ставку платили сумму меньше минималки (сейчас это 330 рублей).

Напомним, в 2018 году обеспечить уровень зарплат бюджетников не ниже 80% от средней по стране не удалось. Планы перенесли на 2019 год: зарплаты бюджетникам немного повысили в мае, следующий этап - в сентябре.

Пенсии военных

В июле пенсии военных пенсионеров вырастут примерно на 5,5% по сравнению с июнем. Это связано с отменой корректирующих коэффициентов, введенных в 2017 году. Какова средняя пенсия за выслугу лет, доподлинно неизвестно, Минтруда такими данными не располагает.