55-летняя китаянка выиграла для Люксембурга бронзу Европейских игр: «У нее очень неудобный стиль игры»

Мы восхищаемся спортивным долголетием Владимира Самсонова, который в свои 43 в строю высоко держит планку уровня игры. Жаль, жребий свел его в четвертьфинале с Тиммо Боллом. Их противостояние - это классика европейского настольного тенниса, на этот раз представитель Германии был удачливее и прошел дальше.

Но на турнире есть и более опытные спортсмены. 55-летняя китаянка Ни Сялянь (53-я строчка мирового рейтинга) давно выступает за Люксембург. В одиночном турнире у женщин она в матче за бронзовую медаль обыграла представительницу Монако Янь Саосинь - 4:2. В 1983 году на чемпионате мира, выступая за Китай, она выиграла два золота (в командном турнире и в миксте) и бронзу (в парном разряде). С 1991 года она представляет Люксембург и трижды становилась чемпионкой Европы, дважды выигрывала серебро и бронзу (в прошлом году).

Кстати, весь пьедестал в женском одиночном разряде на Европейских играх заняли китаянки, представляющие европейские страны: золото Португалии принесла 40-летняя Фу Ю, серебро Германии - 36-летняя Хань Инь. Лидеры европейского рейтинга румынка Бернардетт Сеч, австрийка София Полканова, шведка Матильда Экхольм не дошли до решающих разборок.

Пьедестал женского турнира по настольному теннису на Европейских играх. Фото: Reuters

Ни Сялянь, выиграв бронзу и путевку на Олимпиуду-2020, сама себе сделала хороший подарок: 4 июля ей исполнится 56 лет.

- Медаль 55-летней спортсменки - это сенсация или обычное явление в настольном теннисе? - спросили мы у Вероники Павлович, бронзовой призерки чемпионатов мира и Европы, участницы Олимпийских игр.

- Это нормально. Все-таки Ни Сялянь становилась чемпионкой Европы, со сборной Китая еще раньше побеждала. Сейчас она практически единственная, кто играет в таком стиле, многие до сих пор не могут к нему приспособиться. У меня ее бронза не вызвала удивления, в топ-8 она в любом случае должна была попасть.

- Что за стиль у нее?

- Так в мире почти никто не играет - только редкие случаи. Особенность в том, что у нее длинные шипы (на ракетке. - Ред.), которыми она останавливает мяч. И может сразу со стола как атаковать, так и защищаться. И этими шипами она возвращает мяч очень неудобно. С ней надо играть очень активно и быть готовым к долгим розыгрышам. Да, массовой аудитории непонятно, как такое получилось. И хотелось бы, чтобы европейские спортсменки были выше. Но, видимо, молодежь еще не готова.

- Но до 50 лет мало кто играет.

- Да, но она выступает точечно: не на всех турнирах, а выборочно, например, на чемпионате мира за команду, на чемпионате Европы. Зная, что на Европейских играх разыгрываются олимпийские лицензии, она приехала в Минск. У нее и рейтинг невысокий, ведь сейчас надо играть часто. Получается, на турнире она сразу может попасть на первую сеяную теннисистку, но та, кто встречается с Ни Сялянь, не особо этому обрадуется. Особенно защитницам с ней сложно играть.

КСТАТИ

Самый опытный в команде Беларуси 49-летний стрелок

Среди белорусов самый возрастной участник отнюдь не Владимир Самсонов. В стендовой стрельбе Беларусь представлял Андрей Геращенко, которому 49 лет. Он многократный чемпион Беларуси, участник Олимпийских игр. Несколько лет назад он прекратил выступление, но к Европейским играм решил вернуться. К тому же соревнования проходили в Sporting Club - центр принадлежит Гермащенко, бизнесмену и председателю федерации Беларуси стендовой стрельбы. Но пробиться в финальную стадию ему не удалось. Кстати, среди участников был 52-летний олимпийский чемпион Сиднея-2000 Николай Мильчев.