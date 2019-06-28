Лучшие фото пляжного футбола: эффектные голы и танцовщицы на песке

Наша команда на турнире по пляжному футболу на II Европейских играх начала с победы над Румынией (6:1). Затем был матч со Швейцарией, в котором вели 4:0, но упустили преимущество и в итоге за 20 секунд до конца сравняли счет – 5:5, а в серии пенальти выиграли 3:2. Но если за победу в основное время – 3 очка, то в серии пенальти – 1. Эта потеря очков стоила выхода в полуфинал. В третьей игре сборная Беларуси уступила Португалии (3:7), хотя вела в счете. В матче за 5-8-е места наши пляжники сыграли 5:5 с Россией, а в серии пенальти уступили 2:3. 7-е место – не то, о чем думали и не то, что заслуживали. Но в любом случае наша команда подарила яркие эмоции. Чего стоят крутые голы и комментарии Валерия Макаревича на роднай мове!

Освежим яркие моменты.

Этот прием называют «ножницы» или «бисиклета».Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Геннадий Тумилович в тренерском штабе работает с вратарями. Во время матча он подсказывает с трибун.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Красавицы на песке.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Hot girls!Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Танцовщицы каждый раз выходили в новом образе.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Дабл бисиклета.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Возглавляет нашу сборную испанец Николас Альварадо, трижды становившийся со сборной своей страны вице-чемпионом мира и пять раз - победителем Евролиги.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Вратари - ребята без страха.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Сергей Румас не пропускал матчи нашей сборной.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Сектор организованных болельщиков Беларуси.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Борьба за место под солнцем.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

И такая борьба.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Больш шуму!Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Игры проходили в дождь.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Иногда соперники улетали в рекламные щиты.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Окружен, но не сломлен.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Наши болельщики!Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Как без Лесика?Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Похоже на вольную борьбу или дзюдо?Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Со Швейцарией победу одержали в серии пенальти.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Бей барабан: бам-бам!Фото: Святослав ЗОРКИЙ

На трибунах на игроков болели самые близкие люди.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Кудесники мяча.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Матчи Украина - Россия.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В центре председатель Белорусской федерации футбола Владимир Базанов, справа председатель федерация пляжного футбола Беларуси Алексей Сычев.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

У танцовщиц свои нагрузки, не меньше, чем у футболистов.Фото: Святослав ЗОРКИЙ