Плавки поднялись в цене, а бикини – упали! Сборы в отпуск за год подорожали на 77 рублей

Надувные круги и кепки выросли в цене

Если отпуск на носу, а у вас еще ничего не куплено – у нас плохие новости. В 2019 году покупки к отпуску обойдутся куда дороже, чем в прошлом. Если в вашем списке есть все, от чемодана до купальника, то подготовка к поездке выльется вам примерно в 317 рублей. В прошлом году эта сумма составляла на 77 рублей меньше – 240 рублей, приводит данные онлайн-сервис Deal.by.

Самые дорогие предметы по-прежнему чемоданы и дорожные сумки. В среднем они обходятся покупателям в 95 рублей (+18% к цене за год).

Кепки и мужские плавки подорожали за год аж в 2,5 раза! Что интересно, от этого спрос на них не упал, а даже вырос. Плавки стали покупать в 1,7 раза чаще, а продажи кепок выросли на 51%. Девушкам повезло больше: женские купальники подешевели. В 2018 году стоимость бикини составляла в среднем 48 рублей, в 2019 году цена уменьшилась на 7 рублей. Кремы для загара тоже упали в цене.

Выросли и цены на товары для комфортного отдыха. Если подушка для шеи стала дороже всего на 1 рубль, то цена на коврик для пляжа выросла на 13 рублей. Но вместе с ценой на коврики вырос и спрос: люди стали покупать их в 2,3 раза чаще по сравнению с прошлым годом. Все равно дешевле, чем покупать его на месте.

А вот круги для плавания теряют популярность. За год цена на них выросла больше чем вдвое, а спрос упал на 40%.

По данным Deal.by.

Универмаг «Беларусь»: «Приходится делать скидки больше»

А как обстоят дела с покупкой тех же товаров не онлайн, а в магазинах? В универмаге «Беларусь» нам рассказали, что цены поднялись в пределах инфляции, т.е. примерно на 5%. Но покупательская способность снижается, и придется идти на увеличение процента скидок и количества дней распродаж.

- Приходится увеличивать скидки до 30%, чтобы покупатель хоть что-то брал. Сейчас спрос на товары для отдыха в целом вырос на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлым года. Спрос на чемоданы, плавки и купальники увеличился примерно на 5%. Продажи бассейнов выросли в полтора раза, мангалы - на 20% возможно, потому что открыли «Садовый центр», - поделились наблюдениями в универмаге «Беларусь».

По данным kabanchik.by.

Передержка питомцев, ремонт чемоданов и уборка подорожали

Набирает популярность передержка животных: все больше людей на время отпуска перестают обременять своими питомцами родню или друзей. Теперь это доверяют специально обученным людям. По данным kabanchik.by, за эту услугу белорусы готовы платить от 72 до 89 рублей за 10 дней. Причем отдать на время хорошим людям собаку стоит на 13 рублей дороже, чем кота.

Еще один популярный пункт в списке подготовки к отпуску – починить чемодан. В среднем, ремонт стоит 30 рублей, или почти треть от стоимости нового. В 2018 году такая услуга стоила меньше – 23 рубля. Под впечатлением от цен, мы позвонили в сеть мастерских с вопросом, как исправить самые частые поломки – заменить замок и починить выдвижную ручку.

- Замки мы не делаем, а починить ручку стоит минимум 46 рублей. Дорого? Идите и найдите дешевле! - ответила милая женщина на том конце провода.

В период отпусков все чаще встречаются задания по уборке квартиры. Цена на услуги уборки выросла почти на 30% по сравнению с прошлым годом и составляет от 30 до 72 рублей.