Европейские игры. Белорусские спортсмены выиграли 69 медалей

В завершающий день соревнований на II Европейских играх белорусы выиграли 8 наград, 2 из них высшей пробы. Татьяна Шаракова в велоспорте на треке стала первой в индивидуальной гонке преследования. Для нее, эта награда уже вторая, он выиграла бронзуна шоссе в групповой гонке. На высшую ступень пьедестала поднялся борец греко-римского стиля в весовой категории до 130 кг Кирилл Грищенко. Александр Грабовик в весе до 97 кг стал серебряным призером. Боксер Владислав Смягликов стал серебряным призером. В спортивной гимнастике две бронзы: у Андрея Лиховицкого в упражнении на коне, и у 15-летней Анастасии Алистратовой в соревнованиях на разновысоких брусьях. На третьей ступени пьедестала и каратисты в разделе «кумите» - в категории до 50 кг у женщин Мария Кулинкович и до 67 кг у мужчин Артем Кравцов.

Всего на II Европейских играх белорусские спортсмены выиграли 69 медалей: 24 золотых, 16 серебряных, 20 бронзовых. В итоговом зачете второе место. На I Европейских играх в активе белорусов было 43 медали (10, 11, 22). Причем, в Баку-2015 было 30 видов спорта, на II Европейских играх – 15.