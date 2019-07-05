Дядя упал в ров, который с другого конца уже закапывал бульдозер

Когда умерли мои дедушки и бабушки, в годы моей студенческой юности их заменили сестра моей бабушки по матери Дарья Павловна и ее муж Павел Михайлович Слепов. Я часто приезжал к ним в гости из Гомеля в город Переславль-Залесский Ярославской области, где учился на историка. Называл я их тетя Даша и дядя Паня.

Павел Михайлович родился в 1914 году и был призван в Красную армию в июле 1941 года. Летом - осенью 1941-го воевал сначала на Калининском, а затем на Западном фронте. Он мне рассказывал, что попал в окружение и был взят в плен. Фашисты его пытали, подвешивали к потолку на веревке за вывернутые назад руки Дядя Паня показывал мне следы от веревки. Ночью его повели на расстрел. На краю длинного рва, выкопанного с помощью техники, стояли сотни советских граждан. Когда раздались первые выстрелы, он упал в ров. Через некоторое время спросил: «Есть кто живой?» Еще двое отозвались. Немецкий бульдозер с другого конца уже закапывал ров. Они втроем поползли к лесу. А там небольшая группа партизан сняла пост фашистов на опушке, но из-за своей малочисленности не могла вмешаться и спасти советских людей от расстрела. Дядя Паня вместе с двумя оставшимися в живых воинами Красной армии выполз к партизанам, которые переправили их за линию фронта. Так как партизаны дали свидетельские показания о спасении трех воинов Красной армии, то длительного разбирательства не было. Дядю Паню разжаловали в рядовые и опять отправили на фронт. Он продолжил воевать с фашистами сначала на Воронежском, а затем на 1-м Украинском фронте.

Стал линейным надсмотрщиком кабельно-шестовой роты 645-го Отдельного линейного батальона связи. Рассказывал, что приходилось под пулями и снарядами ликвидировать разрывы телефонных линий. Иногда зажимал концы оборванного разрывом снаряда или мины телефонного кабеля зубами, чтобы обеспечить связь командования с частями.

19 мая 1944 года был представлен к награждению медалью «За отвагу». Младший сержант Слепов П. М. при обходе линии связи вместе с двумя другими связистами в лесу обнаружил диверсионную группу бандеровцев в количестве 16 человек. Два его боевых товарища вступили в перестрелку, а Павел Михайлович забежал в тыл диверсионной группы и открыл автоматный огонь, чем вызвал у них панику. До прибытия боевого подкрепления были ликвидированы два диверсанта.

Дядя Паня закончил войну 9 мая 1945 года. Прошел ее без ранений, а затем до выхода на пенсию работал пожарным.

Дядя Паня является для меня ярким примером человека-победителя. Когда встал вопрос жизни и смерти» он все сделал, чтобы победить смерть. И победил! Его пытали, но он ничего не сказал. Фашисты хотели его расстрелять, а он действовал и остался жив. А тетя Даша его ждала всю войну. И он вернулся к своей первой и единственной жене, с которой они прожили до глубокой старости и вырастили дочь Лидию.

С уважением, Галко Валерий Иванович (59 лет), историк.