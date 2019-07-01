Как при разводе разделить недостроенные квартиры и льготные кредиты: 10 историй и путей решения

При разводе у супругов практически всегда находится миллион претензий друг к другу. Еще сложнее проходит этот процесс, если нужно разделить имущество. Особенно если оно построено с привлечением кредитов или денег родителей одного из супругов, а то и вовсе еще не достроено.

С какими вопросами по поводу денег и жилья обращаются супруги, «Комсомолке» на конкретных примерах из практики рассказал риелтор одного из столичных агентств недвижимости Александр Лазарев. И дал советы, как лучше всего избежать проблем.

Ситуация 1. Через два года после свадьбы умерла бабушка мужа, оставив ему в наследство дом. Пара переехала туда жить. Через четыре года супруги решили развестись, жена стала требовать половину дома, который они получили от бабушки. Имеет ли она на это право?

Супруги имеют равные права на все имущество, приобретенное или построенное в браке, но есть исключения. Например, наследство и подарки принадлежат только тому супругу, которому они достались. По общему правилу следует, что при разводе бабушкин дом не делится, а целиком переходит к мужу. Но если дом был в плохом состоянии, а молодая пара его перестроила или сделала дорогостоящий ремонт, и при этом все расходы зафиксированы, супруга через суд может добиваться соответствующей доли в праве собственности.

Если на свадьбу родители одного из супругов решили подарить молодоженам квартиру, но она оформлена на их ребенка, то эта недвижимость будет принадлежать только ему или ей. Чтобы супруги владели подаренной квартирой совместно, можно заключить брачный договор. Там будет записано, кому какая доля принадлежит.

Ситуация 2. В браке супруги приобрели трехкомнатную квартиру, собственником записан муж. Пара решила развестись, муж угрожает выселить жену, так как по документам квартира его. Так можно?

Нельзя. Не важно, на кого оформлена квартира или авто, приобретенные или построенные в браке. Супруги имеют равные права на все имущество, которое появилось у них во время брака (кроме подаренного и наследуемого), поэтому выселить жену в такой ситуации у мужа не выйдет.

Ситуация 3. Супруги приобрели квартиру с помощью льготного кредита. Через пять лет муж ушел в запой и перестал оплачивать ежемесячные взносы по кредиту, их целиком делала жена на протяжении года до развода. Может ли она потребовать делить жилье при разводе не поровну?

Да, может. Если все платежи по кредиту совершал один из супругов, то суд может увеличить его долю собственности на эту квартиру. Для этого нужно будет заявить об этом во время суда и предоставить все необходимые доказательства. Такими будут квитанции или выписки с банковского счета, подтверждающие оплату кредита только одним человеком. Но также придется доказать, что второй супруг умышленно уклонялся от платежей и не давал вам наличные деньги для оплаты кредита. В данном случае это могут быть выписки из больницы, где фиксировали его алкогольное опьянение, справки о работе (ее отсутствии). То же самое будет с игроманами, регулярно лишающими семью нужных денег в казино - их долю собственности в суде также могут уменьшить.

Но судебная практика показывает, что на увеличение доли ответственного супруга суд идет нечасто: мало кто в такой ситуации собирает все необходимые бумажки и может доказать, что супруг нарочно не платил по кредиту.

Ситуация 4. За 16 лет брака супруги купили две квартиры, имеют троих несовершеннолетних детей. При разводе оказалось, что в подписанном ими брачном договоре есть пункт о том, что вся совместно нажитая недвижимость должна перейти при разводе к мужу, а дети - к жене. Это вообще правомерно?

Да, это правомерно. В брачном договоре можно заранее предусмотреть любые условия, в том числе к кому переходят драгоценности, квартира, посуда и даже дети при разводе. Договор составляется и подписывается в присутствии нотариуса, который разъясняет все последствия подписания документа.

Однако в случае развода суд будет очень интересовать судьба детей, и, возможно, жене их не отдадут - ведь у нее нет жилья.

Ситуация 5. Суд постановил при разводе поделить квартиру поровну, супруги не возражали, так как планировали ее в дальнейшем продать. После развода оказалось, что муж не спешит съезжать, все варианты разъезда его не устраивают, а денег, чтобы выкупить его долю, у жены нет. Что делать?

Это очень распространенная ситуация, но ускорить процесс и поторопить супруга будет сложно. Возможен вариант продажи своей выделенной доли. Для этого необходимо в письменном виде, с привлечением нотариуса, уведомить мужа о предстоящей продаже квартиры. Если он отказывается выкупить вашу долю, вы получаете право на продажу своей доли любому третьему лицу. Скорее всего, вы получите меньшую сумму денег, чем от продажи квартиры не по долям, но многие все равно идут на такую меру от безысходности.

Ситуация 7. Разводится семья, двое маленьких детей остаются с матерью. Льготный кредит на квартиру супруги погасили полгода назад. Можно ли продать такую квартиру и делятся ли метры пополам?

По общему правилу льготную квартиру нельзя продавать пять лет после погашения льготного кредита. У этого правила есть несколько исключений. Одно из них - развод собственников.

Поэтому продать квартиру и поделить деньги можно. А вот сумма от продажи не обязательно достанется супругам поровну. Мать имеет право потребовать в суде увеличения ее доли на квартиру с учетом опеки над детьми. Иногда долю увеличивают на 10 - 15%.

Ситуация 8. Супруги решили развестись через 20 лет совместной жизни. Вдруг оказалось, что на часть двухкомнатной квартиры и машину при разводе претендует еще и любовница мужа с годовалым ребенком. Имеет ли она на это право?

При разводе - нет, а вот в случае смерти супруга встал бы вопрос о наследовании части машины и квартиры. Годовалый ребенок при доказанности отцовства становится одним из потенциальных наследников.

Ситуация 9. Супруги решили развестись через три года после свадьбы, но у них не погашен льготный кредит на квартиру. Как поделить кредит и квартиру?

Конечно, можно проживать вместе до погашения кредита, но редко бывшие супруги идут на это. Есть три варианта развития событий, но во всех случаях придется сначала погасить кредит.

Вариант 1. Самый распространенный выход из положения - погасить льготный кредит, получить разрешение на продажу недвижимости из-за развода, продать квартиру и пропорционально разделить деньги.

Вариант 2 подойдет для тех, кто брал кредит на квартиру, где более одной комнаты. Для этого нужно погасить льготный кредит, получить разрешение на продажу недвижимости из-за развода, обменять одну квартиру на две или больше, с учетом возможности доплаты.

Вариант 3. В судебном порядке поделить имущество, погасить кредит по своей части квартиры, затем получать разрешение администрации города на продажу. После этого продать свою долю бывшему супругу или другому человеку. У бывшего супруга есть первоочередное право выкупа доли, т. е сначала предложат ему, а если откажется - можно продавать кому угодно.

Для тех, у кого нет денег на выплату кредита сразу, есть только один вариант: жить вместе или раздельно, постепенно выплачивая кредит.

Ситуация 10. Муж сказал, что ему ничего не нужно, с женой и детьми он больше не живет. Квартиру супруги не делили, кредит выплачивает жена. Правда ли, что он все равно имеет право на жилье, если передумает?

Независимо от того, что супруг сказал, право собственности на ½ квартиры за ним сохраняется. В любой момент он может об этом вспомнить. Советуем вам до развода заключить брачный договор, который определит, что квартира теперь только ваша. Только в этом случае супруг после развода не сможет на нее претендовать.