Суд по делу об убийстве бизнесмена из Березино: «Я никогда не был знаком с Метельским и не стрелял в человека»

В Минском областном суде начали слушать резонансное дело об убийстве бизнесмена из Березино Сергея Метельского, которое расследовали с 2016 года. В преступлении обвиняют Алексея Синькевича и Ростислава Светчикова, которые уже отбывают наказание по делу о другом убийстве минского менеджера Андрея Косяка. В суд их доставили из колонии.

По версии обвинения, у Сергея Метельского вымогали долг в 440 тысяч долларов по заказу минского менеджера Андрея Косяка. Он попросил своего водителя Ростислава Светчикова найти человека, который согласится выполнить это задание, и пообещал 20 тысяч долларов в качестве вознаграждения. Светчиков предложил это своему знакомому, владельцу пейнтбольного клуба Алексею Синькевичу. Тот согласился, но нарушил договоренность и убил Метельского, потому что бизнесмен не хотел платить деньги.

На процесс пришли родственники убитого Сергея Метельского и родные обвиняемого Ростислава Светчикова, близких Синькевича в зале нет. До начала заседания Алексей Синькевич громко заявил из клетки:

- Я не был знаком ни с Косяком, ни с Метельским. Дело полностью сфабриковано.

Начался суд по делу об убийстве бизнесмена из Березино.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Бизнесмена убили выстрелом из обреза, вымогая 430 тысяч долларов

Напомним, 26 сентября 2016 года на выезде из Березино нашли горящий автомобиль Audi Q5. В кресле водителя было тело предпринимателя Сергея Метельского. Мужчина занимался недвижимостью, официально был оформлен в Минске как ИП.

Расследование жестокого убийства предпринимателя находилось на личном контроле Александра Лукашенко.

В тот день Сергей Метельский выехал из дома около 9 утра, собирался в Минск. К нему в машину возле дома сел преступник. Они доехали до развилки дорог, а там преступник выстрелил Метельскому в шею из обреза и поджег автомобиль. Машина была уничтожена практически полностью, на месте происшествия не нашли практически никаких следов, которые позволили бы выйти на преступника.

В суд Синькевича и Светчикова доставили из колонии.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Следователи проверяли круг общения Метельского (около 700 человек), анализировали все события в жизни и работе бизнесмена. Выяснилось, что в 2011 году его расходы резко превысили официальные доходы - Метельский покупал и оформлял на третьих лиц квартиры. У бизнесмена появились крупные приобретения, недвижимость, Метельский давал в долг крупные суммы, вплоть до 100 тысяч долларов.

Бизнесмен сотрудничал с несколькими организациями в России - с этими же фирмами работал и менеджер Косяк, убийство которого произошло спустя полтора месяца после убийства Метельского. Так у следствия появилась новая версия о связи убийства Метельского с убийством менеджера Андрея Косяка. На тот момент обвиняемые Синькевич и Светчиков были задержаны и «были осведомлены обо всех методах и формах оперативно-розыскной деятельности, что осложняло расследование», - рассказывал журналистам замчанальника ГУБОПиК МВД Владимир Тихиня. Но после проведения «оперативных комбинаций, тактических ходов и оперативной хитрости» Синькевич и Светчиков все же написали явки с повинной.

Ростислава Светчикова обвиняют в вымогательстве.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Следствие считает, что обвиняемые как минимум два раза встречались с Метельским, угрожали ему и вымогали деньги.

Алексея Синькевича обвиняют в убийстве, вымогательстве, незаконных действиях в отношении огнестрельного оружия, умышленном уничтожении имущества - ему грозит наказание вплоть до смертной казни. Ростислава Светчикова обвиняют только в вымогательстве.

- Признаю и раскаиваюсь, - прокомментировал обвинение Ростислав Светчиков.

«Я верю, что рано или поздно буду оправдан»

А вот Алексей Синькевич свою вину не признает. Обвиняемый с готовностью дает показания, свою речь он расписал на 17 листах. Синькевич настаивает на том, что обвинение было сфабриковано - он уверяет, что никогда не знал Метельского и не был в Березино.

- Я никогда не поджигал автомобиль и не стрелял в человека. Никогда не был на охоте и не стрелял из обреза. Никогда не вымогал у кого бы то ни было денег. Не был знаком с Косяком и не знал о его знакомстве с Метельским. В 2018 году у меня был суд по делу об убийстве Косяка. Через неделю после приговора ко мне пришли сотрудники ГУБОПиК и сказали, что срок (24 года лишения свободы) можно уменьшить до 16 лет, если я признаюсь в убийстве Метельского. Накануне по телевизору как раз был репортаж о том, что президент потребовал раскрыть дело об убийстве бизнесмена.

На процесс пришли родственники убитого Сергея Метельского и родные обвиняемого Ростислава Светчикова.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

По словам обвиняемого, сотрудники ГУБОПиК пришли к нему снова через несколько дней. Синькевич говорит, что приходил к нему и заместитель начальника ГУБОПиК.

- Я сказал, что не могу принять их предложение, потому что не знал Метельского и никогда не был в Березино. Я ничего не знал о преступлении. Но правда никому не нужна. Мне сказали, что Светчиков уже дает показания против меня, и если я не хочу быть крайним, мне нужно давать показания на него. Сотрудники ГУБОП сказали, что Светчиков и Косяк без вариантов причастны к убийству Метельского.

Синькевич считает, что в камере с ним сидел подставной человек, который убеждал его сотрудничать с силовиками: мол, если пообещали, что срок будет уменьшен, значит, так и будет.

- Органам не нужно было расследование, им нужно было закрыть дело, потому что оно находилось на контроле у президента. Мне пообещали, что мое дело будет рассмотрено честно, замначальника ГУБОПиК дал слово офицера. Я решил подписывать все, что мне дают. Мне была дорога моя свобода, я очень скучал по дочке, поэтому согласился. Для меня слово офицера, серьезного человека много значит. А здесь, оказывается, подстава - Светчиков обвиняет меня, я обвиняю его.

Следствие считает, что обвиняемые как минимум два раза встречались с Метельским, угрожали ему и вымогали деньги.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Синькевич считает, что настоящий убийца был близко знаком с Метельским.

- Я верю, что рано или поздно буду оправдан. Светчиков, возможно, тоже не причастен к этому делу. Я ходатайствовал о проведении допроса на полиграфе, хоть это и не является доказательством, но полиграф мог бы показать правду. Мне отказали. Мне очень стыдно здесь находиться, я заявляю, что не знал Косяка и Метельского, - обратился обвиняемый к родственникам убитого бизнесмена. - Я никогда не зарабатывал деньги вымогательством и убийством. Если есть хоть один человек, у которого я вымогал деньги, пускай придет сюда и скажет.

Во время допроса в суде Синькевич рассказал, что у него есть разряд по стрельбе из пневматического пистолета. Ему доводилось стрелять из пистолета Макарова, Стечкина, Зауэра, Глока, автомата Калашникова разных модификаций. Но из обреза охотничьего ружья никогда не стрелял и даже не заряжал.

Синькевич рассказал, что много лет служил старшиной в бронетанковой роте.

- Старшина - это как мама для солдат. Я занимался тем, чтобы они были накормлены и одеты, в спецоперациях не участвовал.

Суд продолжается.