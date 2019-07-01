Состоялась вторая конференция по вопросам безракетной индустриализации космоса

В нем приняли участие изобретатели, представители академических и научных кругов, общественных организаций из Беларуси и зарубежных стран, включая Великобританию, Германию, Перу, Индию, Объединенные Арабские Эмираты, Молдову, Россию, Украину, Латвию, Словакию и Эстонию. Первая конференция, посвященная вопросам безракетной индустриализации космоса, состоялась в 1988 году и собрала около 500 гостей из СССР и зарубежья. Спустя 30 лет эта тема еще более актуальна.

Необходимость масштабной индустриализации космоса обусловлена глобальными экологическими проблемами, с которыми столкнулось человечество. Участники констатировали: в биосфере Земли происходят негативные изменения, вызванные деятельностью современной технократической цивилизации. Если не принять решительные меры, все мы обречены на гибель уже в течение двух - трех поколений.

Анатолий Юницкий – белорусский инженер и изобретатель, создатель технологии струнного транспорта SkyWay.

Решение предложил основной докладчик - белорусский инженер и изобретатель Анатолий Юницкий, член Федерации космонавтики СССР, создатель технологии струнного транспорта SkyWay, к которой сегодня проявляют интерес в десятках стан, включая ОАЭ, где проект включен в стратегию инфраструктурного развития. Он рассказал о своей космической программе SpaceWay, суть которой заключается в том, чтобы вынести все вредное производство на орбиту Земли и начать индустриализацию космоса. Тогда биосфера освободится от негативного влияния техносферы, а человек получит в свое распоряжение неограниченные ресурсы космоса. Однако традиционные методы исследования космоса для решения этой задачи не подходят.

SpaceWay new space industrialization program.

«Существующий сегодня ракетный транспорт наносит огромный ущерб экологии и экономически неэффективен. В индустриализации космоса решающую роль должен сыграть геокосмический транспорт нового поколения», - подчеркнул Анатолий Юницкий.

Он представил проект ОТС (Общепланетарное транспортное средство) - геокосмический транспорт будущего, который будет выгодно отличаться от современных ракетных решений высокой скоростью, экологичностью (оно работает на электричестве) и эффективностью. В перспективе ОТС сможет обеспечивать ежегодный грузопоток в миллионы и миллиарды тонн между Землей и орбитой.

При этом основные принципы работы ОТС достаточно просты. Анатолий Юницкий сформулировал их еще в 1982 году в своей статье «Пересадочная, космическая, кольцевая», опубликованной в журнале «Изобретатель и рационализатор». Идеальным транспортом будет такой, который использует только внутренние силы, говорит изобретатель. Для этого он должен иметь форму кольца.

В конференции приняли участие представители академических и научных кругов Беларуси и зарубежных стран.

Итак, ОТС - это геокосмический летательный аппарат, охватывающий планету в плоскости экватора. Особенностью его функционирования является то, что выход в космос осуществляется путем увеличения диаметра его кольца и достижения на расчетной высоте (с пассажирами и грузом) окружной скорости корпуса, равной первой космической. При этом положение центра масс ОТС не изменяется в процессе выхода в космос - он все время совпадает с центром масс планеты. Оптимальной движущей внутренней силой для ОТС является избыточная центробежная сила от ленточного маховика, разогнанного вокруг планеты в вакуумном канале с помощью линейного электродвигателя и магнитной подушки до скоростей, превышающих первую космическую - до 10 - 12 км/с, в зависимости от соотношения линейных масс корпуса и маховика. Это не очень высокая скорость: она в тысячи раз ниже, например, скорости, приближающейся к 300 000 км/с, полученной на этих же принципах в современных ускорителях заряженных частиц. Для передачи импульса и момента импульса на корпус ОТС при выходе на орбиту с целью получения орбитальной скорости, равной первой космической, необходим второй ленточный маховик, также охватывающий планету.

Проект ОТС – геокосмический транспорт будущего ,который будет отличаться от современных ракетных решений высокой скоростью, экологичностью и эффективностью.

Отдельно стоит сказать про экономический эффект от использования ОТС - затраты на доставку каждой тонны груза на орбиту будут снижены по сравнению с ракетой в тысячи раз и составят менее тысячи долларов за тонну. Для достижения того, что способно сделать ОТС за один год, современной мировой ракетно-космической отрасли потребуется более ста тысяч лет. Но главное - цивилизация получит доступ к практически идеальным условиям для технологических процессов: невесомости, вакууму, неограниченным сырьевым, энергетическим и пространственным ресурсам. Таким образом будут утолены бесконечные потребности человечества.

Строительство и ввод в эксплуатацию ОТС - сверхамбициозная задача, которая потребует сотрудничества между странами мира, международными организациями, ведущими мировыми компаниями, научно-исследовательскими организациями и университетами.

Бюджет проекта - 2,5 триллиона долларов (три годовых военных бюджета США), мощность включения ОТС в сеть - 100 миллионов киловатт (такова, например, мощность одного тяжелого ракетоносителя), потребность в стали - около 100 миллионов тонн (столько стали, например, выплавляется на планете за 3 недели), потребность в бетоне - около 10 миллионов кубов (столько бетона уложили, например, в плотину Саяно-Шушенской ГЭС).

Одной из приоритетных промежуточных задач на пути к индустриализации ближнего космоса Анатолий Юницкий назвал создание международной общественной организации для консолидации усилий мирового сообщества с целью обеспечения устойчивого развития биосферы и гармоничной коэволюции человека и природы. Это будет сделано в течение ближайших 2 лет. Штаб-квартира организации будет располагаться в США. Планируется, что со временем она войдет в состав ООН в качестве эксперта по вопросам глобальной экологии.

Благодаря ОТС цивилизация получит доступ к практически идеальным условиям для технологических процессов.

Участники представили результаты своих научно-исследовательских и научно-практических работ по следующим направлениям: решение глобальных проблем современности космическими средствами, перспективы индустриального освоения ближнего космоса, создание общепланетарного неракетного космического транспортного средства, особенности организации широкомасштабных грузовых и пассажирских потоков по маршруту «Земля - орбита - Земля», космические поселения на 5 тысяч человек на орбите.

Живой интерес участников и гостей вызвали доклады «Особенности проектирования жилого космического кластера «ЭкоКосмоДом», «Особенности международного бизнес-сотрудничества в рамках программы SpaceWay», «Описание конструктивных элементов астроинженерной транспортной системы SpaceWay» и другие.

По результатам проведенной конференции будет издан сборник научных трудов. Следующая, третья конференция по проблемам безракетного освоения космоса состоится в 2020 году в Республике Беларусь.

По мнению участников конференции, от успеха программы SpaceWay фактически зависит будущее нашей цивилизации.

По мнению участников конференции, от успеха программы SpaceWay фактически зависит будущее нашей цивилизации - уже через несколько десятилетий последствия вторжения человека в биосферу станут необратимы.

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