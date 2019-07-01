2019-07-01T21:53:33+03:00
Умные вещи
КП Беларусь

Состоялась вторая конференция по вопросам безракетной индустриализации космоса

Мероприятие прошло 21 июня недалеко от столицы
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В нем приняли участие изобретатели, представители академических и научных кругов, общественных организаций из Беларуси и зарубежных стран, включая Великобританию, Германию, Перу, Индию, Объединенные Арабские Эмираты, Молдову, Россию, Украину, Латвию, Словакию и Эстонию. Первая конференция, посвященная вопросам безракетной индустриализации космоса, состоялась в 1988 году и собрала около 500 гостей из СССР и зарубежья. Спустя 30 лет эта тема еще более актуальна.

Необходимость масштабной индустриализации космоса обусловлена глобальными экологическими проблемами, с которыми столкнулось человечество. Участники констатировали: в биосфере Земли происходят негативные изменения, вызванные деятельностью современной технократической цивилизации. Если не принять решительные меры, все мы обречены на гибель уже в течение двух - трех поколений.

Анатолий Юницкий – белорусский инженер и изобретатель, создатель технологии струнного транспорта SkyWay.

Анатолий Юницкий – белорусский инженер и изобретатель, создатель технологии струнного транспорта SkyWay.

Решение предложил основной докладчик - белорусский инженер и изобретатель Анатолий Юницкий, член Федерации космонавтики СССР, создатель технологии струнного транспорта SkyWay, к которой сегодня проявляют интерес в десятках стан, включая ОАЭ, где проект включен в стратегию инфраструктурного развития. Он рассказал о своей космической программе SpaceWay, суть которой заключается в том, чтобы вынести все вредное производство на орбиту Земли и начать индустриализацию космоса. Тогда биосфера освободится от негативного влияния техносферы, а человек получит в свое распоряжение неограниченные ресурсы космоса. Однако традиционные методы исследования космоса для решения этой задачи не подходят.

SpaceWay new space industrialization program.

«Существующий сегодня ракетный транспорт наносит огромный ущерб экологии и экономически неэффективен. В индустриализации космоса решающую роль должен сыграть геокосмический транспорт нового поколения», - подчеркнул Анатолий Юницкий.

Он представил проект ОТС (Общепланетарное транспортное средство) - геокосмический транспорт будущего, который будет выгодно отличаться от современных ракетных решений высокой скоростью, экологичностью (оно работает на электричестве) и эффективностью. В перспективе ОТС сможет обеспечивать ежегодный грузопоток в миллионы и миллиарды тонн между Землей и орбитой.

При этом основные принципы работы ОТС достаточно просты. Анатолий Юницкий сформулировал их еще в 1982 году в своей статье «Пересадочная, космическая, кольцевая», опубликованной в журнале «Изобретатель и рационализатор». Идеальным транспортом будет такой, который использует только внутренние силы, говорит изобретатель. Для этого он должен иметь форму кольца.

В конференции приняли участие представители академических и научных кругов Беларуси и зарубежных стран.

В конференции приняли участие представители академических и научных кругов Беларуси и зарубежных стран.

Итак, ОТС - это геокосмический летательный аппарат, охватывающий планету в плоскости экватора. Особенностью его функционирования является то, что выход в космос осуществляется путем увеличения диаметра его кольца и достижения на расчетной высоте (с пассажирами и грузом) окружной скорости корпуса, равной первой космической. При этом положение центра масс ОТС не изменяется в процессе выхода в космос - он все время совпадает с центром масс планеты. Оптимальной движущей внутренней силой для ОТС является избыточная центробежная сила от ленточного маховика, разогнанного вокруг планеты в вакуумном канале с помощью линейного электродвигателя и магнитной подушки до скоростей, превышающих первую космическую - до 10 - 12 км/с, в зависимости от соотношения линейных масс корпуса и маховика. Это не очень высокая скорость: она в тысячи раз ниже, например, скорости, приближающейся к 300 000 км/с, полученной на этих же принципах в современных ускорителях заряженных частиц. Для передачи импульса и момента импульса на корпус ОТС при выходе на орбиту с целью получения орбитальной скорости, равной первой космической, необходим второй ленточный маховик, также охватывающий планету.

Проект ОТС – геокосмический транспорт будущего ,который будет отличаться от современных ракетных решений высокой скоростью, экологичностью и эффективностью.

Проект ОТС – геокосмический транспорт будущего ,который будет отличаться от современных ракетных решений высокой скоростью, экологичностью и эффективностью.

Отдельно стоит сказать про экономический эффект от использования ОТС - затраты на доставку каждой тонны груза на орбиту будут снижены по сравнению с ракетой в тысячи раз и составят менее тысячи долларов за тонну. Для достижения того, что способно сделать ОТС за один год, современной мировой ракетно-космической отрасли потребуется более ста тысяч лет. Но главное - цивилизация получит доступ к практически идеальным условиям для технологических процессов: невесомости, вакууму, неограниченным сырьевым, энергетическим и пространственным ресурсам. Таким образом будут утолены бесконечные потребности человечества.

Строительство и ввод в эксплуатацию ОТС - сверхамбициозная задача, которая потребует сотрудничества между странами мира, международными организациями, ведущими мировыми компаниями, научно-исследовательскими организациями и университетами.

Бюджет проекта - 2,5 триллиона долларов (три годовых военных бюджета США), мощность включения ОТС в сеть - 100 миллионов киловатт (такова, например, мощность одного тяжелого ракетоносителя), потребность в стали - около 100 миллионов тонн (столько стали, например, выплавляется на планете за 3 недели), потребность в бетоне - около 10 миллионов кубов (столько бетона уложили, например, в плотину Саяно-Шушенской ГЭС).

Одной из приоритетных промежуточных задач на пути к индустриализации ближнего космоса Анатолий Юницкий назвал создание международной общественной организации для консолидации усилий мирового сообщества с целью обеспечения устойчивого развития биосферы и гармоничной коэволюции человека и природы. Это будет сделано в течение ближайших 2 лет. Штаб-квартира организации будет располагаться в США. Планируется, что со временем она войдет в состав ООН в качестве эксперта по вопросам глобальной экологии.

Благодаря ОТС цивилизация получит доступ к практически идеальным условиям для технологических процессов.

Благодаря ОТС цивилизация получит доступ к практически идеальным условиям для технологических процессов.

Участники представили результаты своих научно-исследовательских и научно-практических работ по следующим направлениям: решение глобальных проблем современности космическими средствами, перспективы индустриального освоения ближнего космоса, создание общепланетарного неракетного космического транспортного средства, особенности организации широкомасштабных грузовых и пассажирских потоков по маршруту «Земля - орбита - Земля», космические поселения на 5 тысяч человек на орбите.

Живой интерес участников и гостей вызвали доклады «Особенности проектирования жилого космического кластера «ЭкоКосмоДом», «Особенности международного бизнес-сотрудничества в рамках программы SpaceWay», «Описание конструктивных элементов астроинженерной транспортной системы SpaceWay» и другие.

По результатам проведенной конференции будет издан сборник научных трудов. Следующая, третья конференция по проблемам безракетного освоения космоса состоится в 2020 году в Республике Беларусь.

По мнению участников конференции, от успеха программы SpaceWay фактически зависит будущее нашей цивилизации.

По мнению участников конференции, от успеха программы SpaceWay фактически зависит будущее нашей цивилизации.

По мнению участников конференции, от успеха программы SpaceWay фактически зависит будущее нашей цивилизации - уже через несколько десятилетий последствия вторжения человека в биосферу станут необратимы.

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