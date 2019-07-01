Дед всегда тайком смахивал слезу, когда смотрел фильмы о войне

Когда началась война, мой дед, Мисун Леонид Владимирович, закончил 9 классов, ему было всего 16 лет. С августа 1942 года и до самого освобождения в июле 1944 года он участвовал в партизанском движении Беларуси.

Был разведчиком, политруководителем взвода партизанского отряда "За Победу" бригады им. Короткина. Ходил в разведку, участвовал в рельсовой войне и пускал под откос фашистские эшелоны. Участвовал в операции "Багратион". За доблесть и мужество, проявленные в партизанской борьбе против фашистских захватчиков, награжден орденами и медалями.

Деду удалось выжить в этой страшной войне. Но погибла его мать с двумя родными сестрами - его тетями. Они оказались в заложниках и были казнены фашистами за связь с партизанами. В городе Крупки есть памятник, где похоронено 100 человек. Их заставили под дулами автоматов рыть себе могилу, приказали раздеться, а потом расстреляли. Это было 2 сентября 1942 года. Очевидцы рассказывали, когда их расстреливали, три сестры держались за руки. В партизанах погиб и отчим деда. В июле 1944 года после воссоединения партизан с частями Красной армии дед был направлен командованием в г. Витебск на учебу в совпартшколу. С учебой решил повременить и ушел с 262-м полком, который тогда базировался в Витебске, в отдельной роте на Запад. Служил в армии и после Победы. Идти домой было некуда. Демобилизовался только в 1950 году. Приехал в Минск и сразу устроился на МАЗ, где работал токарем-расточником, а потом мастером до самой пенсии. За долголетнюю безупречную трудовую и общественную деятельность награжден Почетным знаком "Ветеран автомобильной промышленности СССР". Неоднократно печатался в заводской газете "Автозаводец".

В 1996 году, на 72-м году жизни из-за болезни сердца скоропостижно ушел от нас. Дедушка очень любил праздник Победы. Я помню, как он тайком смахивал слезу, когда смотрел фильмы о войне. Я горжусь своим дедом! За его мужество, доблесть и честь. За то, что он тоже приближал этот День Победы.

Внук Александр.